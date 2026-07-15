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Babos ragu spenóttal – videó

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Egyetlen falat ebből a meleg, spenótos-parmezános csodából, és garantáltan magad mögött hagyod a nap minden fáradtságát.

Liget

2026. július 15., 10:162026. július 15., 10:16

Felejtsd el mindazt, amit eddig a babételekről gondoltál. Ez a sült paradicsommal és ropogós feltétekkel megpakolt, hihetetlenül gazdag ragu egyetlen falat után a kedvenc ételed lesz.

Hozzávalók:

  • 40 dkg koktélparadicsom;

  • 2 gerezd fokhagyma;

  • 1 ek. olívaolaj;

  • só;

  • bors.

Hozzávalók a raguhoz:

  • 15 dkg húsos szalonna;

  • 1 fej vöröshagyma;

  • só;

  • 1 db babérlevél;

  • 3 gerezd fokhagyma;

  • 3 dkg vaj;

  • 1/2 tk. szárított kakukkfű;

  • 2-2,5 dl alaplé;

  • 75 dkg konzerv fehér bab;

  • bors;

  • 2-3 dkg parmezán;

  • 20 dkg friss spenótlevél;

  • 5 dkg parmezán a tálaláshoz.

Elkészítés:

  • a koktélparadicsomokat egy kisebb tepsibe tesszük, hozzáadjuk a héjában hagyott fokhagymagerezdeket, meglocsoljuk az olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd 20–25 perc alatt, 200 fokra előmelegített sütőben addig sütjük, míg a paradicsomok összeesnek és enyhén karamellizálódnak;

  • közben a szalonnát felkockázzuk, majd egy nagy serpenyőben közepes lángon ropogósra pirítjuk. Kiszedjük, félretesszük;

  • a visszamaradt zsiradékon (ha kevés, pár csepp olívaolajat adhatunk hozzá) megfuttatjuk a finomra vágott vöröshagymát, sózzuk, pár percig kevergetve dinszteljük, enyhén karamellizáljuk, majd hozzáadjuk a babérlevelet és az apróra vágott fokhagymát;

  • belekeverjük a hideg vaj felét, majd ha a vaj megolvadt és felhabzott, jöhet hozzá a kakukkfű, végül felöntjük az alaplével. Közepes lángon 4-5 percig főzzük, amíg egy kicsit sűrűbb nem lesz. Ekkor hozzáadjuk a lecsepegtetett konzerv babot és nagyjából 6-7 percig főzzük. Ízesítjük sóval, és borssal;

  • a sült koktélparadicsom felét hozzáadjuk a raguhoz a héjából kinyomott sült fokhagymával együtt;

  • a bab egy részét kanállal enyhén összetörjük, ez a szaft besűrűsödését segíti, amihez a babban lévő keményítő is hozzájárul. Végül parmezánt reszelünk a raguba, és maradék hideg vajat is hozzáadjuk, ettől ízesebb, és selymesebb lesz a szaft;

  • elzárjuk a hőforrást a ragu alatt és beletépkedjük a friss, megmosott és lecsepegtetett spenótlevelet, átforgatjuk, amíg éppen összeesik;

  • a ragut tálba kanalazzuk, a tetejére szórjuk a ropogós szalonnát és a maradék sült paradicsomot, majd frissen reszelt parmezánnal is megszórjuk. A legfinomabb friss kenyérrel tálalva.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

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