Babos ragu spenóttal – videó

Egyetlen falat ebből a meleg, spenótos-parmezános csodából, és garantáltan magad mögött hagyod a nap minden fáradtságát.
Felejtsd el mindazt, amit eddig a babételekről gondoltál. Ez a sült paradicsommal és ropogós feltétekkel megpakolt, hihetetlenül gazdag ragu egyetlen falat után a kedvenc ételed lesz.
Hozzávalók:
40 dkg koktélparadicsom;
2 gerezd fokhagyma;
1 ek. olívaolaj;
só;
bors.
Hozzávalók a raguhoz:
15 dkg húsos szalonna;
1 fej vöröshagyma;
só;
1 db babérlevél;
3 gerezd fokhagyma;
3 dkg vaj;
1/2 tk. szárított kakukkfű;
2-2,5 dl alaplé;
75 dkg konzerv fehér bab;
bors;
2-3 dkg parmezán;
20 dkg friss spenótlevél;
5 dkg parmezán a tálaláshoz.
Elkészítés:
a koktélparadicsomokat egy kisebb tepsibe tesszük, hozzáadjuk a héjában hagyott fokhagymagerezdeket, meglocsoljuk az olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd 20–25 perc alatt, 200 fokra előmelegített sütőben addig sütjük, míg a paradicsomok összeesnek és enyhén karamellizálódnak;
közben a szalonnát felkockázzuk, majd egy nagy serpenyőben közepes lángon ropogósra pirítjuk. Kiszedjük, félretesszük;
a visszamaradt zsiradékon (ha kevés, pár csepp olívaolajat adhatunk hozzá) megfuttatjuk a finomra vágott vöröshagymát, sózzuk, pár percig kevergetve dinszteljük, enyhén karamellizáljuk, majd hozzáadjuk a babérlevelet és az apróra vágott fokhagymát;
belekeverjük a hideg vaj felét, majd ha a vaj megolvadt és felhabzott, jöhet hozzá a kakukkfű, végül felöntjük az alaplével. Közepes lángon 4-5 percig főzzük, amíg egy kicsit sűrűbb nem lesz. Ekkor hozzáadjuk a lecsepegtetett konzerv babot és nagyjából 6-7 percig főzzük. Ízesítjük sóval, és borssal;
a sült koktélparadicsom felét hozzáadjuk a raguhoz a héjából kinyomott sült fokhagymával együtt;
a bab egy részét kanállal enyhén összetörjük, ez a szaft besűrűsödését segíti, amihez a babban lévő keményítő is hozzájárul. Végül parmezánt reszelünk a raguba, és maradék hideg vajat is hozzáadjuk, ettől ízesebb, és selymesebb lesz a szaft;
elzárjuk a hőforrást a ragu alatt és beletépkedjük a friss, megmosott és lecsepegtetett spenótlevelet, átforgatjuk, amíg éppen összeesik;
a ragut tálba kanalazzuk, a tetejére szórjuk a ropogós szalonnát és a maradék sült paradicsomot, majd frissen reszelt parmezánnal is megszórjuk. A legfinomabb friss kenyérrel tálalva.
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