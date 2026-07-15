Babos ragu spenóttal – videó

Felejtsd el mindazt, amit eddig a babételekről gondoltál. Ez a sült paradicsommal és ropogós feltétekkel megpakolt, hihetetlenül gazdag ragu egyetlen falat után a kedvenc ételed lesz.

Hozzávalók:

Hozzávalók a raguhoz:

Elkészítés:

a koktélparadicsomokat egy kisebb tepsibe tesszük, hozzáadjuk a héjában hagyott fokhagymagerezdeket, meglocsoljuk az olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd 20–25 perc alatt, 200 fokra előmelegített sütőben addig sütjük, míg a paradicsomok összeesnek és enyhén karamellizálódnak;

közben a szalonnát felkockázzuk, majd egy nagy serpenyőben közepes lángon ropogósra pirítjuk. Kiszedjük, félretesszük;

a visszamaradt zsiradékon (ha kevés, pár csepp olívaolajat adhatunk hozzá) megfuttatjuk a finomra vágott vöröshagymát, sózzuk, pár percig kevergetve dinszteljük, enyhén karamellizáljuk, majd hozzáadjuk a babérlevelet és az apróra vágott fokhagymát;

belekeverjük a hideg vaj felét, majd ha a vaj megolvadt és felhabzott, jöhet hozzá a kakukkfű, végül felöntjük az alaplével. Közepes lángon 4-5 percig főzzük, amíg egy kicsit sűrűbb nem lesz. Ekkor hozzáadjuk a lecsepegtetett konzerv babot és nagyjából 6-7 percig főzzük. Ízesítjük sóval, és borssal;

a sült koktélparadicsom felét hozzáadjuk a raguhoz a héjából kinyomott sült fokhagymával együtt;

a bab egy részét kanállal enyhén összetörjük, ez a szaft besűrűsödését segíti, amihez a babban lévő keményítő is hozzájárul. Végül parmezánt reszelünk a raguba, és maradék hideg vajat is hozzáadjuk, ettől ízesebb, és selymesebb lesz a szaft;

elzárjuk a hőforrást a ragu alatt és beletépkedjük a friss, megmosott és lecsepegtetett spenótlevelet, átforgatjuk, amíg éppen összeesik;