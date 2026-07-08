Fokhagymás brokkolikrémleves – videó

Ez a selymes brokkolikrémleves a tejszíntől és egy kevés vajtól lesz igazán lágy, miközben a szerecsendió és a fokhagyma tökéletesen kiemeli a zöldségek ízét.
A selymes textúrát a házi készítésű, ropogós fokhagymacsipsz teszi teljessé, ami izgalmas és elegáns kontrasztot ad ennek a könnyen elkészíthető fogásnak.
Hozzávalók:
1 ek. olaj;
1 fej vöröshagyma;
só;
bors;
1 db burgonya;
1 fej brokkoli;
4-5 gerezd fokhagyma;
2 dl tejszín;
1/2 mk. őrölt szerecsendió;
1 ek. vaj.
Hozzávalók a fokhagymacsipszhez:
2 dl olaj;
1 fej fokhagyma.
Hozzávalók a tálaláshoz:
tejszín.
Elkészítés:
kevés olajon megdinszteljük a kockákra vágott vöröshagymát. Sózzuk és borsozzuk;
hozzáadjuk a hámozott, apróra kockázott burgonyát, egy-két percig kevergetve pirítjuk, majd jöhet a fazékba a rózsáira szedett brokkoli és a kockákra vágott torzsája is. Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje és puhára főzzük a zöldségeket;
amint megpuhultak, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, levesszük a lábast a tűzről és botmixerrel pürésítjük a zöldségeket. Visszatesszük a tűzre az edényt és alacsony láng felett hozzáöntjük a tejszínt, fűszerezzük őrölt szerecsendióval, ízlés szerint, ha kell még sóval és borssal, és a legvégén megolvasztunk benne egy kevés vajat;
egy serpenyőben alacsony lángon melegíteni kezdjük az olajat és beletesszük a vékonyra szeletelt fokhagymát. Folyamatos felügyelet mellett lassan halványbarnára, ropogósra sütjük a fokhagymaszeleteket. Lecsepegtetjük, papírtörlőre szedjük és végezetül megsózzuk a fokhagymacsipszet;
a fokhagymás brokkolikrémlevest kevés tejszínnel meglocsolva, a ropogós sült fokhagymával tálaljuk.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
Idézd fel a nagymama konyhájának hangulatát ezzel a pihe-puha, lédús eperszemekkel teli kevert tésztával, ami percek alatt elkészül, és még gyorsabban elfogy.
Kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha a klasszikus magyar házi konyha egyik legegyszerűbben elkészíthető fogása. A fokhagymás tejföllel kínált tócsni különösen népszerű, hiszen az ízek tökéletes harmóniát alkotnak.
A lassan sült paradicsom mély, telt íze és a jalapeno harmonikus fúziója képes minden partit és meccsnézést felejthetetlenné tenni. A ropogós tortilla chips és ez a sűrű szósz olyan páros, amiből sosem elég egy tálka.
A milánói sertésborda nemcsak egy fogás, hanem a kényeztető ízek fúziója: roppanós bunda, omlós hús és egy gazdag, olaszos ragu harmóniája. Laktató, stílusos és egyszerűen megunhatatlan klasszikus a tányérodon.
A magyar gasztronómia egyik leglaktatóbb levese, amely generációk óta meghatározó szereplője a családi asztaloknak – ez a csülkös bableves, amit ha friss kenyérrel vagy krumplis pogácsával eszünk, nem is kell utána második.
Rusz Lívia (1930–2020) az erdélyi képregény talán első igazán ismert alakja, a mai napig közkedvelt Csipike figurájának (képi) megteremtője, akiről kevésbé köztudott, hogy a festészetben is jelentőset alkotott.
Az évnek ebben az időszakában igazán csábító a friss orda a piacon. Ha szeretjük az ordát és a pite jellegű süteményeket, ezt mindenképp próbáljuk ki. A fagyasztott gyümölcsnek pedig fogynia kell, mert lassan jön a friss.
Az átmeneti koranyári időszakban illatos mezei szegfűgombát gyűjthetünk, ha kiadós eső után gombásznánk a közeli legelőkön. A lucfenyő és más fenyőfélék is elkezdték már a friss hajtásaikat nevelni, desszerteket és szirupot is készíthetünk belőlük.
Vannak olyan ételek, amelyek gyerekkorunktól velünk vannak – a karfiolleves is ilyen, és ha nem emlékszel vagy nem találod a régi receptedet, mutatjuk, hogyan készítsd el.
A zöld és a fehér spárga nemcsak színében különbözik: termesztésük, ízviláguk és konyhai felhasználásuk is eltérő. Ez a szezonális zöldség egészséges, változatosan elkészíthető, és gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik.
szóljon hozzá!