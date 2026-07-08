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Fokhagymás brokkolikrémleves – videó

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Ez a selymes brokkolikrémleves a tejszíntől és egy kevés vajtól lesz igazán lágy, miközben a szerecsendió és a fokhagyma tökéletesen kiemeli a zöldségek ízét.

Liget

2026. július 08., 10:252026. július 08., 10:25

A selymes textúrát a házi készítésű, ropogós fokhagymacsipsz teszi teljessé, ami izgalmas és elegáns kontrasztot ad ennek a könnyen elkészíthető fogásnak.

Hozzávalók:

  • 1 ek. olaj;

  • 1 fej vöröshagyma;

  • só;

  • bors;

  • 1 db burgonya;

  • 1 fej brokkoli;

  • 4-5 gerezd fokhagyma;

  • 2 dl tejszín;

  • 1/2 mk. őrölt szerecsendió;

  • 1 ek. vaj.

Hozzávalók a fokhagymacsipszhez:

  • 2 dl olaj;

  • 1 fej fokhagyma.

Hozzávalók a tálaláshoz:

  • tejszín.

Elkészítés:

  • kevés olajon megdinszteljük a kockákra vágott vöröshagymát. Sózzuk és borsozzuk;

  • hozzáadjuk a hámozott, apróra kockázott burgonyát, egy-két percig kevergetve pirítjuk, majd jöhet a fazékba a rózsáira szedett brokkoli és a kockákra vágott torzsája is. Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje és puhára főzzük a zöldségeket;

  • amint megpuhultak, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, levesszük a lábast a tűzről és botmixerrel pürésítjük a zöldségeket. Visszatesszük a tűzre az edényt és alacsony láng felett hozzáöntjük a tejszínt, fűszerezzük őrölt szerecsendióval, ízlés szerint, ha kell még sóval és borssal, és a legvégén megolvasztunk benne egy kevés vajat;

  • egy serpenyőben alacsony lángon melegíteni kezdjük az olajat és beletesszük a vékonyra szeletelt fokhagymát. Folyamatos felügyelet mellett lassan halványbarnára, ropogósra sütjük a fokhagymaszeleteket. Lecsepegtetjük, papírtörlőre szedjük és végezetül megsózzuk a fokhagymacsipszet;

  • a fokhagymás brokkolikrémlevest kevés tejszínnel meglocsolva, a ropogós sült fokhagymával tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

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