Fokhagymás brokkolikrémleves – videó

A selymes textúrát a házi készítésű, ropogós fokhagymacsipsz teszi teljessé, ami izgalmas és elegáns kontrasztot ad ennek a könnyen elkészíthető fogásnak.

Hozzávalók:

Hozzávalók a fokhagymacsipszhez:

Hozzávalók a tálaláshoz:

Elkészítés:

kevés olajon megdinszteljük a kockákra vágott vöröshagymát. Sózzuk és borsozzuk;

hozzáadjuk a hámozott, apróra kockázott burgonyát, egy-két percig kevergetve pirítjuk, majd jöhet a fazékba a rózsáira szedett brokkoli és a kockákra vágott torzsája is. Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje és puhára főzzük a zöldségeket;

amint megpuhultak, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, levesszük a lábast a tűzről és botmixerrel pürésítjük a zöldségeket. Visszatesszük a tűzre az edényt és alacsony láng felett hozzáöntjük a tejszínt, fűszerezzük őrölt szerecsendióval, ízlés szerint, ha kell még sóval és borssal, és a legvégén megolvasztunk benne egy kevés vajat;

egy serpenyőben alacsony lángon melegíteni kezdjük az olajat és beletesszük a vékonyra szeletelt fokhagymát. Folyamatos felügyelet mellett lassan halványbarnára, ropogósra sütjük a fokhagymaszeleteket. Lecsepegtetjük, papírtörlőre szedjük és végezetül megsózzuk a fokhagymacsipszet;