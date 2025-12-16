szekelyhon szekelyhon

/ Tabu
Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Arcél Élet+mód Lurkó Stúdió Kezelő Tabu EXTRA Rég+múlt Gasztroliget Könyvespolc
Hirdetés
Túl közel a fájdalomhoz – még közelebb a kiúthoz

Túl közel a fájdalomhoz – még közelebb a kiúthoz

A Túl közel csíkszeredai vetítése után nem maradt kényelmes távolság. A film főszereplője élőben mondta ki azt, amit sokan titokként cipelnek. A nézők ráébredtek: a bántalmazás nem mások története, hanem a társadalom közös kudarca.

Hirdetés

Miért tabu a lábunk egészsége?

Szívvel, lélekkel, alázattal hozzáállni azokhoz az esetekhez is, amiket évekig szégyelt a páciens. Olti Mária Magdolna gyógyászati pedikűrössel beszélgettünk a szakma szépségéről, és arról, hogy mit is csinál egy gyógypedikűrös.

Miért tabu a lábunk egészsége?
Miért tabu a lábunk egészsége?
2025. április 14., hétfő

Miért tabu a lábunk egészsége?

Hirdetés
2025. március 28., péntek

A szexuális nevelés nem tabu, és nem ér rá kamaszkorban elkezdeni

Hogy kezdjük el gyerekeink szexuális nevelését? Milyen szerepünk van a gyerekeink jövőbeli párkapcsolati döntéseiben? A szexualitás témája nem csupán egyszeri, nagy beszélgetés kérdése. Erről tartott előadást Csíkszeredában Eberlein Éva.

A szexuális nevelés nem tabu, és nem ér rá kamaszkorban elkezdeni
A szexuális nevelés nem tabu, és nem ér rá kamaszkorban elkezdeni
2025. március 28., péntek

A szexuális nevelés nem tabu, és nem ér rá kamaszkorban elkezdeni

Hirdetés
2024. november 27., szerda

Mi lapulhat a bántalmazás hátterében?

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja (november 25.) kapcsán tartottak filmvetítést és beszélgetést Csíkszeredában, a Csíki Moziban: Simó Franciska Érted című filmtrilógiájából három különböző bántalmazástörténetet ismerhettünk meg.

Mi lapulhat a bántalmazás hátterében?
Mi lapulhat a bántalmazás hátterében?
2024. november 27., szerda

Mi lapulhat a bántalmazás hátterében?

2024. május 16., csütörtök

A nehézségek felvállalása erő. Kérjünk bátran segítséget!

Mennyire jellemző az önpusztító mentalitás Székelyföldön? Milyen mintákat követünk? – többek között ezeket a kérdéseket járja körül szakemberek segítségével az Áradat Egyesület legújabb, az öngyilkosság-prevencióra irányuló rövidfilmje.

A nehézségek felvállalása erő. Kérjünk bátran segítséget!
A nehézségek felvállalása erő. Kérjünk bátran segítséget!
2024. május 16., csütörtök

A nehézségek felvállalása erő. Kérjünk bátran segítséget!

Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Egy függöny, amely mesél
Megnyitás

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Megnyitás

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Megnyitás

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Megnyitás

Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Megnyitás

Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Korábbi cikkek betöltése
Hirdetés

Szavazógép

Szavazás Melyik időszámításnál maradjunk?

Szavazás eredménye
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!