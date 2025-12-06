„Nekihajtok az első szembejövő autónak” – külföldön fogták el a szándékosan balesetet okozó román férfit

Fotó: Ialomița megyei tűzoltóság
Szándékosan nekihajtott egy másik autónak, ezáltal egy 21 éves fiatalember, valamint annak egyéves és négyhónapos lánya életét oltotta ki az a 38 éves Ialomița megyei férfi, akit Nagy-Britanniában azonosítottak és vettek őrizetbe a hatóságok.
A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben, miután Romániában húsz év börtönbüntetésre ítélték minősített emberölésért. Az illető 2021-ben egy személygépkocsi volánjánál ülve szándékosan nekihajtott egy másik autónak. Az ütközés nyomán két ember életét vesztette, másik három pedig megsérült.
A tragédia akkor történt, amikor a férfi hazajött külföldről, hogy családja körében töltse a húsvétot. Miután jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott el, a férfi összeveszett a rokonaival, több tárgyat összetört a lakásban, majd
– írja a Știri pe Surse.
A férfi élettársával egy Renault Espace volánjához ült, és útnak indult Borănești településről. A nyomozóhatóság szerint a férfi 126 kilométer/órával vezetett egy olyan útszakaszon, ahol 90 kilométer/óra volt a megengedett sebesség. Rövidesen
Az idézett forrás szerint az ütközés nyomán a család autója teljesen összetört. A 21 éves sofőr súlyosan megsérült, és 21 napos kórházi kezelés után életét vesztette. Az egyéves kislány a helyszínen meghalt. A gyermek anyja túlélte a balesetet, de 200 napos orvosi ellátásra szorult, és maradandó testi és szellemi fogyatékossággal kell tovább élnie.
A bukaresti fellebbviteli bíróság október 9-én hozta meg a végleges ítéletet az ügyben, húsz év letöltendő börtönbüntetést szabva ki a 38 éves elkövetőre, aki időközben elszökött az országból. A férfit a román és a brit rendőrség közötti együttműködés révén fogták el a szigetországban, a brit hatóságok pedig elindították az eljárást a Romániának való kiadatása érdekében.
