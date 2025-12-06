„Nekihajtok az első szembejövő autónak” – külföldön fogták el a szándékosan balesetet okozó román férfit

Szándékosan nekihajtott egy másik autónak, ezáltal egy 21 éves fiatalember, valamint annak egyéves és négyhónapos lánya életét oltotta ki az a 38 éves Ialomița megyei férfi, akit Nagy-Britanniában azonosítottak és vettek őrizetbe a hatóságok.

Székelyhon 2025. december 06., 15:022025. december 06., 15:02 2025. december 06., 16:022025. december 06., 16:02

A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben, miután Romániában húsz év börtönbüntetésre ítélték minősített emberölésért. Az illető 2021-ben egy személygépkocsi volánjánál ülve szándékosan nekihajtott egy másik autónak. Az ütközés nyomán két ember életét vesztette, másik három pedig megsérült. A tragédia akkor történt, amikor a férfi hazajött külföldről, hogy családja körében töltse a húsvétot. Miután jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott el, a férfi összeveszett a rokonaival, több tárgyat összetört a lakásban, majd

elment otthonról, azzal fenyegetőzve, hogy nekihajt az első autónak, amelyik szembejön vele

– írja a Știri pe Surse. A férfi élettársával egy Renault Espace volánjához ült, és útnak indult Borănești településről. A nyomozóhatóság szerint a férfi 126 kilométer/órával vezetett egy olyan útszakaszon, ahol 90 kilométer/óra volt a megengedett sebesség. Rövidesen

áthajtott a menetiránnyal ellentétes sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy Ford Focus-nak, amelyben egy család utazott: egy fiatal pár, valamint egyéves és négyhónapos lányuk.