Lejárt termékek, elhasználódott eszközök, hiányos tájékoztatás: több mint négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők

Fotó: Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság
A december első hetében végzett ellenőrzéseik során összesen 4,3 millió lejre bírságoltak és 13 gazdasági szereplő tevékenységét függesztették fel az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) felügyelői.
Az intézmény szombati közleménye szerint december 2–5. között a felügyelők több mint 1600 helyszínen vizsgálódtak.
Emellett végleg kivontak a forgalomból több mint 504 ezer lej értékű nem megfelelő termékeket, valamint további, több mint 419 ezer lej értékű árut. Ezen felül 13 vállalkozás tevékenységét függesztették fel a hiányosságok megszüntetéséig – írja az Agerpres.
A felügyelők többek között a következő szabálysértéseket állapították meg:
véres folyadék jelenléte az előrecsomagolt húsok és belsőségek csomagolásában;
egészségre ártalmas állapotú sütőolaj használata;
erősen elhasználódott, rozsdás, szennyezett eszközök használata;
hibás tömítésű hűtőberendezések üzemeltetése;
lejárt szavatosságú élelmiszerek forgalmazása;
az árak és kötelező fogyasztói információk feltüntetésének elmulasztása;
hiányos vagy pontatlan tájékoztatás az értékesített élelmiszerekről.
