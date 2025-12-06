Lejárt termékek, elhasználódott eszközök, hiányos tájékoztatás: több mint négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők

A december első hetében végzett ellenőrzéseik során összesen 4,3 millió lejre bírságoltak és 13 gazdasági szereplő tevékenységét függesztették fel az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) felügyelői.

Az intézmény szombati közleménye szerint december 2–5. között a felügyelők több mint 1600 helyszínen vizsgálódtak.

Összesen 839 szabálysértési bírságot szabtak ki, mintegy 4,23 millió lej értékben és 702 írásbeli figyelmeztetést adtak ki.

Emellett végleg kivontak a forgalomból több mint 504 ezer lej értékű nem megfelelő termékeket, valamint további, több mint 419 ezer lej értékű árut. Ezen felül 13 vállalkozás tevékenységét függesztették fel a hiányosságok megszüntetéséig – írja az Agerpres.

A felügyelők többek között a következő szabálysértéseket állapították meg: