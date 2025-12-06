Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Még egy történelmi jelentőségű híd, ami bontásra kényszerül

A vámoshídi híd százévesnél is idősebb, egykor Háromszékhez tartozott • Fotó: Tuchiluș Alex

A vámoshídi híd százévesnél is idősebb, egykor Háromszékhez tartozott

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint száz éven át kitartott, most az összeomlás veszélye fenyegeti a Brassó megyei Vámoshíd bejáratánál álló vashidat. A történelmi Háromszékhez tartozó, valamikor még stratégiai szerepet betöltő átkelőhelyet lebontják, helyére új híd épül.

Farkas Orsolya

2025. december 06., 13:592025. december 06., 13:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Olt-folyón átívelő hídon már 2024-ben korlátozták a forgalmat biztonsági okokból, de állapota folyamatosan romlik, bármikor összeomolhat – hívta fel a figyelmet az elmúlt napokban a román sajtó. Brassó Megye Tanácsa már elindította a közbeszerzési eljárást az új híd megépítésére, ugyanis a jelenlegit el fogják bontani.

Hirdetés

Székelyföld és Szászföld határán

Vámoshíd (vagy Vámhídpuszta, románul Podu Oltului) alig néhány kilométerre fekszik a közigazgatásilag Illyefalvához tartozó Aldobolytól.

A jelenlegi híd építésének idejéről eltérőek az adatok • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A jelenlegi híd építésének idejéről eltérőek az adatok

Fotó: Tuchiluș Alex

Amint azt Kisgyörgy Zoltán geológiai és helytörténeti szakíró, újságíró cikkeiben több alkalommal is felidézte: a falu Székelyföld és a barcasági Szászföld egykori vámszolgálati helyének nevét őrzi, az Olt képezte a két történelmi régió között határt.

A folyó fölött régebben fahíd emelkedett, helyére az Osztrák–Magyar Monarchia idején került vashíd.

A 2008. évi Acta Siculicában olvashatjuk, hogy a fahíd 1848-49-ben többször is a székely, illetve az ellenséges katonák átkelőhelye volt, stratégiai pontként említik. A folyón átívelő vashidat e szerint 1903-ban, más források alapján viszony egy-két évvel korábban, vagy 1910–1915 között építhették.

Biztonsági okokból már tavaly forgalmi korlátozásokat vezettek be • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Biztonsági okokból már tavaly forgalmi korlátozásokat vezettek be

Fotó: Tuchiluș Alex

Vámoshíd régen Aldobolyhoz – Sepsiszékhez – tartozott, az 1968-as megyésítés során azonban Brassó megyéhez, Szászhermányhoz csatolták.

Menthetetlen állapotban a híd

Noha az építésének idejéről eltérőek az adatok, a híd szavatossága bizonyára lejárt, több helyen omladozik. 2024-től kezdődően

súly- és sebességkorlátozást vezettek be, de ezeket a helyiek elmondása szerint senki sem tartja be.

A szigorítások bevezetésekor Brassó Megye Tanácsa közölte: a híd javíthatatlan, és bár ez az egyetlen közvetlen összeköttetés a községközponttal, elkerülhetetlen a védelmi intézkedések bevezetése.

Rossz állapota ellenére sokan ragaszkodnak a hídhoz • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Rossz állapota ellenére sokan ragaszkodnak a hídhoz

Fotó: Tuchiluș Alex

Nemrég arról cikkeztek a brassói hírportálok, hogy az áfával együtt összesen 22 millió lej értékű új híd építése jövőre elkezdődhet, csakhogy a munkálatok idejére nem épül majd az autós forgalom számára póthíd – ezt a szászhermányi tanács november végi ülésén elhangzottak is alátámasztották. Ez azt jelenti, hogy

a vámoshídiak Kovászna megye irányába kell kerüljenek nagyjából 20 kilométert, ha Szászhermányba szeretnének eljutni.

Ugyanígy azok sem használhatják majd ezt az útvonalat, akik Sepsiszentgyörgyről és környékéről utaznának Brassó irányába.

A régi vashíd helyére korszerű átkelőhelyet építtet a megyei tanács • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A régi vashíd helyére korszerű átkelőhelyet építtet a megyei tanács

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy darabját megőrizhetik

Az említett kellemetlenségek mellett sokakat aggaszt a lebontandó híd sorsa, a közösségi médiában számos felhívás született, amely a történelmi jelentőségű építmény megmentésére irányul. Éppen ezért

kezdeményezték a híd műemlékké nyilvánítását,

de az illetékes szakbizottság a vizsgálatokat követően 2025. augusztusban úgy döntött, nem kapja meg a besorolást. Javasolták azonban:

  • a híd digitális szkennelését, hogy megőrizhessék az archívumban;

  • az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó fémszerkezetű hidak összeírását és értékük felmérését a jövőbeni védelem érdekében;

  • továbbá indítványozták a hídszerkezet egy darabjának múzeumi megőrzését is.

A híd nem kapta meg a műemléki besorolást, de javasolták a hídszerkezet egy darabjának megőrzését • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A híd nem kapta meg a műemléki besorolást, de javasolták a hídszerkezet egy darabjának megőrzését

Fotó: Tuchiluș Alex

Mint ismert, Székelyföldön az elmúlt években több történelmi híd helyére is új épült. Vargyason a községvezető kérésére a parkban fogják megőrizni a szerkezetet, Nagyajtán viszont továbbra is hídszerepet fog betöltetni a gyalogosok és kerékpárosok számára. Utóbbit 2024-ben emelték végleges helyére, pályázat révén állították helyre: megszépítették, világítással látták el.

korábban írtuk

Készen áll a vargyasi híd a forgalomra
Készen áll a vargyasi híd a forgalomra

Hivatalosan is megnyitják a forgalom előtt a kevesebb mint egy éve készülő új acélhidat Vargyason. A polgármester szerint ugyan csúszott némileg az átadás, de ha minden jól megy, szerdától új híd köti össze Erdővidéket Udvarhelyszékkel.

korábban írtuk

Végleges helyére emelték Nagyajta történelmi örökségét, a monarchiabeli vashidat
Végleges helyére emelték Nagyajta történelmi örökségét, a monarchiabeli vashidat

Műemlékként őrzik tovább az Osztrák-Magyar Monarchiában épített vasszerkezetet, amely 1901-től fogva százhúsz évig szolgált Erdővidék kapujaként. Bár eredeti helyén azóta korszerű átkelő épült, a régi hídhoz rendkívül ragaszkodtak a községben.

Ezzel szemben az egykor Décsfalva határában emelkedő, Nagy-Küküllőn átívelő fémszerkezetű hídból ócskavas lett, pedig ez volt az egyetlen közúti átkelő Hargita megyében, amely az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből, pontosabban 1911-ből származott. A hidat Bögöz község szerette volna megtartani, de lemondtak erről Galambfalva javára, viszont később kiderült, hogy túl költséges lett volna a szerkezet helyreállítása. A híd elemei végül ócskavasként végezték.

korábban írtuk

Ócskavasként értékesítették a régi décsfalvi híd elemeit
Ócskavasként értékesítették a régi décsfalvi híd elemeit

Noha korábban még hasznosítani szerették volna a 137-es megyei úton, Décsfalva határában, az Osztrák-Magyar Monarchia idejében épült, majd szétbontott híd elemeit, mostanra kérdéssé vált, hogy hová tűnt a több tonnányi vasszerkezet. Mint kiderült: ócskavasként értékesítették.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 14., vasárnap

Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet

Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.

Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet
Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet
2025. december 14., vasárnap

Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet
Hirdetés
2025. december 13., szombat

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része

Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
2025. december 13., szombat

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
2025. december 13., szombat

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket

Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
2025. december 13., szombat

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
2025. december 13., szombat

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok

Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
2025. december 13., szombat

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken

A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
2025. december 12., péntek

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
2025. december 12., péntek

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak

Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
2025. december 12., péntek

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
2025. december 12., péntek

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál

December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
2025. december 12., péntek

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie

A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie
Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie
2025. december 12., péntek

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie
2025. december 12., péntek

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön

Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön
Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!