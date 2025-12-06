Még egy történelmi jelentőségű híd, ami bontásra kényszerül

Több mint száz éven át kitartott, most az összeomlás veszélye fenyegeti a Brassó megyei Vámoshíd bejáratánál álló vashidat. A történelmi Háromszékhez tartozó, valamikor még stratégiai szerepet betöltő átkelőhelyet lebontják, helyére új híd épül.

Az Olt-folyón átívelő hídon már 2024-ben korlátozták a forgalmat biztonsági okokból, de állapota folyamatosan romlik, bármikor összeomolhat – hívta fel a figyelmet az elmúlt napokban a román sajtó. Brassó Megye Tanácsa már elindította a közbeszerzési eljárást az új híd megépítésére, ugyanis a jelenlegit el fogják bontani. Hirdetés Székelyföld és Szászföld határán Vámoshíd (vagy Vámhídpuszta, románul Podu Oltului) alig néhány kilométerre fekszik a közigazgatásilag Illyefalvához tartozó Aldobolytól.

Amint azt Kisgyörgy Zoltán geológiai és helytörténeti szakíró, újságíró cikkeiben több alkalommal is felidézte: a falu Székelyföld és a barcasági Szászföld egykori vámszolgálati helyének nevét őrzi, az Olt képezte a két történelmi régió között határt.

A folyó fölött régebben fahíd emelkedett, helyére az Osztrák–Magyar Monarchia idején került vashíd.

A 2008. évi Acta Siculicában olvashatjuk, hogy a fahíd 1848-49-ben többször is a székely, illetve az ellenséges katonák átkelőhelye volt, stratégiai pontként említik. A folyón átívelő vashidat e szerint 1903-ban, más források alapján viszony egy-két évvel korábban, vagy 1910–1915 között építhették.

Vámoshíd régen Aldobolyhoz – Sepsiszékhez – tartozott, az 1968-as megyésítés során azonban Brassó megyéhez, Szászhermányhoz csatolták. Menthetetlen állapotban a híd Noha az építésének idejéről eltérőek az adatok, a híd szavatossága bizonyára lejárt, több helyen omladozik. 2024-től kezdődően

súly- és sebességkorlátozást vezettek be, de ezeket a helyiek elmondása szerint senki sem tartja be.

A szigorítások bevezetésekor Brassó Megye Tanácsa közölte: a híd javíthatatlan, és bár ez az egyetlen közvetlen összeköttetés a községközponttal, elkerülhetetlen a védelmi intézkedések bevezetése.

Nemrég arról cikkeztek a brassói hírportálok, hogy az áfával együtt összesen 22 millió lej értékű új híd építése jövőre elkezdődhet, csakhogy a munkálatok idejére nem épül majd az autós forgalom számára póthíd – ezt a szászhermányi tanács november végi ülésén elhangzottak is alátámasztották. Ez azt jelenti, hogy

a vámoshídiak Kovászna megye irányába kell kerüljenek nagyjából 20 kilométert, ha Szászhermányba szeretnének eljutni.

Ugyanígy azok sem használhatják majd ezt az útvonalat, akik Sepsiszentgyörgyről és környékéről utaznának Brassó irányába.

Egy darabját megőrizhetik Az említett kellemetlenségek mellett sokakat aggaszt a lebontandó híd sorsa, a közösségi médiában számos felhívás született, amely a történelmi jelentőségű építmény megmentésére irányul. Éppen ezért

kezdeményezték a híd műemlékké nyilvánítását,

de az illetékes szakbizottság a vizsgálatokat követően 2025. augusztusban úgy döntött, nem kapja meg a besorolást. Javasolták azonban: a híd digitális szkennelését, hogy megőrizhessék az archívumban;

az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó fémszerkezetű hidak összeírását és értékük felmérését a jövőbeni védelem érdekében;

továbbá indítványozták a hídszerkezet egy darabjának múzeumi megőrzését is.

