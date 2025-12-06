Még egy történelmi jelentőségű híd, ami bontásra kényszerül

A vámoshídi híd százévesnél is idősebb, egykor Háromszékhez tartozott
Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint száz éven át kitartott, most az összeomlás veszélye fenyegeti a Brassó megyei Vámoshíd bejáratánál álló vashidat. A történelmi Háromszékhez tartozó, valamikor még stratégiai szerepet betöltő átkelőhelyet lebontják, helyére új híd épül.
Az Olt-folyón átívelő hídon már 2024-ben korlátozták a forgalmat biztonsági okokból, de állapota folyamatosan romlik, bármikor összeomolhat – hívta fel a figyelmet az elmúlt napokban a román sajtó. Brassó Megye Tanácsa már elindította a közbeszerzési eljárást az új híd megépítésére, ugyanis a jelenlegit el fogják bontani.
Vámoshíd (vagy Vámhídpuszta, románul Podu Oltului) alig néhány kilométerre fekszik a közigazgatásilag Illyefalvához tartozó Aldobolytól.
A jelenlegi híd építésének idejéről eltérőek az adatok
Fotó: Tuchiluș Alex
Amint azt Kisgyörgy Zoltán geológiai és helytörténeti szakíró, újságíró cikkeiben több alkalommal is felidézte: a falu Székelyföld és a barcasági Szászföld egykori vámszolgálati helyének nevét őrzi, az Olt képezte a két történelmi régió között határt.
A 2008. évi Acta Siculicában olvashatjuk, hogy a fahíd 1848-49-ben többször is a székely, illetve az ellenséges katonák átkelőhelye volt, stratégiai pontként említik. A folyón átívelő vashidat e szerint 1903-ban, más források alapján viszony egy-két évvel korábban, vagy 1910–1915 között építhették.
Biztonsági okokból már tavaly forgalmi korlátozásokat vezettek be
Fotó: Tuchiluș Alex
Vámoshíd régen Aldobolyhoz – Sepsiszékhez – tartozott, az 1968-as megyésítés során azonban Brassó megyéhez, Szászhermányhoz csatolták.
Noha az építésének idejéről eltérőek az adatok, a híd szavatossága bizonyára lejárt, több helyen omladozik. 2024-től kezdődően
A szigorítások bevezetésekor Brassó Megye Tanácsa közölte: a híd javíthatatlan, és bár ez az egyetlen közvetlen összeköttetés a községközponttal, elkerülhetetlen a védelmi intézkedések bevezetése.
Rossz állapota ellenére sokan ragaszkodnak a hídhoz
Fotó: Tuchiluș Alex
Nemrég arról cikkeztek a brassói hírportálok, hogy az áfával együtt összesen 22 millió lej értékű új híd építése jövőre elkezdődhet, csakhogy a munkálatok idejére nem épül majd az autós forgalom számára póthíd – ezt a szászhermányi tanács november végi ülésén elhangzottak is alátámasztották. Ez azt jelenti, hogy
Ugyanígy azok sem használhatják majd ezt az útvonalat, akik Sepsiszentgyörgyről és környékéről utaznának Brassó irányába.
A régi vashíd helyére korszerű átkelőhelyet építtet a megyei tanács
Fotó: Tuchiluș Alex
Az említett kellemetlenségek mellett sokakat aggaszt a lebontandó híd sorsa, a közösségi médiában számos felhívás született, amely a történelmi jelentőségű építmény megmentésére irányul. Éppen ezért
de az illetékes szakbizottság a vizsgálatokat követően 2025. augusztusban úgy döntött, nem kapja meg a besorolást. Javasolták azonban:
a híd digitális szkennelését, hogy megőrizhessék az archívumban;
az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó fémszerkezetű hidak összeírását és értékük felmérését a jövőbeni védelem érdekében;
továbbá indítványozták a hídszerkezet egy darabjának múzeumi megőrzését is.
A híd nem kapta meg a műemléki besorolást, de javasolták a hídszerkezet egy darabjának megőrzését
Fotó: Tuchiluș Alex
Mint ismert, Székelyföldön az elmúlt években több történelmi híd helyére is új épült. Vargyason a községvezető kérésére a parkban fogják megőrizni a szerkezetet, Nagyajtán viszont továbbra is hídszerepet fog betöltetni a gyalogosok és kerékpárosok számára. Utóbbit 2024-ben emelték végleges helyére, pályázat révén állították helyre: megszépítették, világítással látták el.
Hivatalosan is megnyitják a forgalom előtt a kevesebb mint egy éve készülő új acélhidat Vargyason. A polgármester szerint ugyan csúszott némileg az átadás, de ha minden jól megy, szerdától új híd köti össze Erdővidéket Udvarhelyszékkel.
Műemlékként őrzik tovább az Osztrák-Magyar Monarchiában épített vasszerkezetet, amely 1901-től fogva százhúsz évig szolgált Erdővidék kapujaként. Bár eredeti helyén azóta korszerű átkelő épült, a régi hídhoz rendkívül ragaszkodtak a községben.
Ezzel szemben az egykor Décsfalva határában emelkedő, Nagy-Küküllőn átívelő fémszerkezetű hídból ócskavas lett, pedig ez volt az egyetlen közúti átkelő Hargita megyében, amely az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből, pontosabban 1911-ből származott. A hidat Bögöz község szerette volna megtartani, de lemondtak erről Galambfalva javára, viszont később kiderült, hogy túl költséges lett volna a szerkezet helyreállítása. A híd elemei végül ócskavasként végezték.
Noha korábban még hasznosítani szerették volna a 137-es megyei úton, Décsfalva határában, az Osztrák-Magyar Monarchia idejében épült, majd szétbontott híd elemeit, mostanra kérdéssé vált, hogy hová tűnt a több tonnányi vasszerkezet. Mint kiderült: ócskavasként értékesítették.
