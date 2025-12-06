Elismerés a háromszéki tűzoltóság legaktívabb önkénteseinek

Decemberben ünnepeljük azokat, akik önzetlenül, szabadidejüket feláldozva dolgoznak a közösségért. A háromszéki tűzoltóság legaktívabb önkénteseit köszöntötte ebből az alkalomból: Fazakas Botondot, Bartos Mónikát és Suciu Ștefant.

„Büszkék vagyunk a nem túl nagy létszámú, ám annál elkötelezettebb és lelkesebb önkéntes csapatunkra. A hivatásos kollégáinkkal vállvetve dolgoznak, főként a sürgősségi orvosi ellátás terén, valódi segítséget és támogatást nyújtva” – méltatta önkéntes munkatársait a tűzoltóság december 5-én, az önkéntesek világnapján.

Fazakas Botond 2019 óta erősíti a tűzoltóság csapatát, és már több mint 1216 beavatkozáson segített, összesen 4400 önkéntes órával, példát mutatva felelősségből és elhivatottságból. Bartos Mónika 2022 óta teljesít szolgálatot a SMURD-egység csapatában, több mint 570 bevetésen vett részt, és már 2340 órát teljesített. Suciu Ștefan önkéntes munkáját is elismerték, aki csak idén csatlakozott a csapathoz, de azóta minden rá bízott feladatot lelkesen vállal.

A tűzoltóság kiemelte Ráduly Erika szerepét is, aki elsőként csatlakozott a Kovászna megyei önkéntes programhoz és ezzel utat nyitott a később érkező generációknak. Bár már nem dolgozik aktívan, továbbra is „a tűzoltócsalád tagjának” tekintik.