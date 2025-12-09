A tanügyi rendszer gyenge pontja: patthelyzet alakult ki egy marosvásárhelyi iskolában egy negyedikes fiú miatt

A marosvásárhelyi 7-es számú iskola román tagozatán egyedül maradt egy diák az osztályban, miután minden osztálytársát átíratták máshová, ezután került át ő is a Friedrich Schiller Általános Iskolába
Fotó: Haáz Vince
Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele.
2025. december 09., 07:572025. december 09., 07:57
2025. december 10., 16:522025. december 10., 16:52
Az általános iskolák közötti áthelyezés általában egyszerű folyamat: ha a család indokolja a kérést, és az adott osztály nem telt be, a gyermek gond nélkül átíratható, persze, ha az iskola is elfogadja. Ha mégis betelt az osztály,
Egy negyedik osztályos fiú szeptember elején teljesen egyedül találta magát a 7-es számú általános iskola román tagozatának negyedik A osztályában, miután
Eredetileg az Európa Általános Iskolában kezdte a nulladik osztályt, majd a Dacia-iskolába került, onnan pedig második osztályban a 7-es iskolába – ám innen hetekig nem sikerült áthelyezni, miután egyedül maradt az osztályában.
– nyilatkozta Antal Levente Mihály, a Maros megyei tanfelügyelőség helyettes vezetője.
A három hétig tartó bizonytalan helyzet után a szülők bírósághoz fordultak, többek között a tanfelügyelőséget is beperelve, azzal vádolva őket, hogy nem segítették az átíratást. Ezután
A tanfelügyelőség más megoldásokat is javasolt, ám ezeket a szülők nem fogadták el.
Közben a hetes iskolában az osztály nélküli tanítónőt áthelyezték a sportiskolába egyéves megbízással.
Mire úgy tűnt, hogy a gond megoldódott, újabb probléma robbant ki: a Schiller-iskola két román tagozatos negyedik osztályának szülői közösen megtagadták, hogy iskolába küldjék gyermekeiket, amint az átírt fiú megérkezett.
– hangsúlyozta Antal Levente Mihály.
A helyzet kezelése érdekében a tanfelügyelőség az erőforrás-kezelő központtal és a minisztériummal együttműködve,
Bár nem kötelező, hogy a fejlesztő pedagógus kifejezetten vele dolgozzon, a körülmények miatt az intézmény kivételes támogatásban részesült. A szülők vállalták, hogy jelen vannak az órákon, és ezt tartják is.
– tette hozzá a főtanfelügyelő-helyettes.
Mint megtudtuk, a fiúval kapcsolatos híresztelések részben igazak:
Időközben sajátos nevelési igényt igazoló dokumentumot kapott, amely megerősíti viselkedésproblémáit, és feljogosítja a speciális támogatásra – de nem indokolja speciális iskola szükségességét, így továbbra is a közoktatásban tanulhat.
Bojkottálják a szülők az átíratást: legtöbben nem engedik gyerekeiket iskolába az új osztálytárs miatt. Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
Az ügy annyira feszültté vált, hogy a tanfelügyelőség
„Maros megyei politikusokkal és törvényhozókkal fogunk egyeztetni, mert a rendszer jelenleg kiszolgáltatott a szülői nyomásnak.
– mondta Antal Levente Mihály.
Hozzátette, hogy minden fél részéről történtek mulasztások, de
Mint megtudtuk hétfőn, az osztályból ketten visszatértek az iskolába, de a többség továbbra sem jár iskolába a Friedrich Schiller Általános Iskola román tagozatának egyik negyedik osztályában.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
3 hozzászólás