A tanügyi rendszer gyenge pontja: patthelyzet alakult ki egy marosvásárhelyi iskolában egy negyedikes fiú miatt

A marosvásárhelyi 7-es számú iskola román tagozatán egyedül maradt egy diák az osztályban, miután minden osztálytársát átíratták máshová, ezután került át ő is a Friedrich Schiller Általános Iskolába

Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele.

Az általános iskolák közötti áthelyezés általában egyszerű folyamat: ha a család indokolja a kérést, és az adott osztály nem telt be, a gyermek gond nélkül átíratható, persze, ha az iskola is elfogadja. Ha mégis betelt az osztály,

a tanfelügyelőség külön jóváhagyásával akár három plusz hely is engedélyezhető, de ehhez is kell az iskola beleegyezése.

Egy negyedik osztályos fiú szeptember elején teljesen egyedül találta magát a 7-es számú általános iskola román tagozatának negyedik A osztályában, miután

a többi szülő más intézménybe íratta át gyermekét a fiú viselkedésproblémái miatt.

Eredetileg az Európa Általános Iskolában kezdte a nulladik osztályt, majd a Dacia-iskolába került, onnan pedig második osztályban a 7-es iskolába – ám innen hetekig nem sikerült áthelyezni, miután egyedül maradt az osztályában.

A szülők először az Európa és az Unirea iskolákba szerették volna átíratni, majd elfogadták volna a Bernády György-iskolát is, de mindhárom intézmény elutasította a kérelmüket”

– nyilatkozta Antal Levente Mihály, a Maros megyei tanfelügyelőség helyettes vezetője. A három hétig tartó bizonytalan helyzet után a szülők bírósághoz fordultak, többek között a tanfelügyelőséget is beperelve, azzal vádolva őket, hogy nem segítették az átíratást. Ezután

a minisztérium ellenőrző testületet küldött ki, amely egy speciális jogszabályra hivatkozva a Friedrich Schiller Általános Iskolába íratta át a fiút.

A tanfelügyelőség más megoldásokat is javasolt, ám ezeket a szülők nem fogadták el. Közben a hetes iskolában az osztály nélküli tanítónőt áthelyezték a sportiskolába egyéves megbízással. Esély nélküli bojkott Mire úgy tűnt, hogy a gond megoldódott, újabb probléma robbant ki: a Schiller-iskola két román tagozatos negyedik osztályának szülői közösen megtagadták, hogy iskolába küldjék gyermekeiket, amint az átírt fiú megérkezett.

Végül a párhuzamos osztály visszatért, de a fiú osztálya továbbra sem jár iskolába, noha a gyerekek sosem találkoztak a fiúval

– hangsúlyozta Antal Levente Mihály. A helyzet kezelése érdekében a tanfelügyelőség az erőforrás-kezelő központtal és a minisztériummal együttműködve,

egy külön fejlesztő pedagógusi állást is kapott a Schiller-iskolába – ritka megoldás elemiben –, hogy ne csak a tanító foglalkozzon a fiúval.

Bár nem kötelező, hogy a fejlesztő pedagógus kifejezetten vele dolgozzon, a körülmények miatt az intézmény kivételes támogatásban részesült. A szülők vállalták, hogy jelen vannak az órákon, és ezt tartják is.

Egy esélyt mindenképp kellett volna adni a gyermeknek, még akkor is, ha a rossz híre megelőzte”

– tette hozzá a főtanfelügyelő-helyettes. Jogszabály-módosítás kezdeményezésén gondolkodnak Mint megtudtuk, a fiúval kapcsolatos híresztelések részben igazak:

gyakran zavarja az órákat, megszegi a házirendet, és impulzív, kiszámíthatatlan viselkedést mutat.

Időközben sajátos nevelési igényt igazoló dokumentumot kapott, amely megerősíti viselkedésproblémáit, és feljogosítja a speciális támogatásra – de nem indokolja speciális iskola szükségességét, így továbbra is a közoktatásban tanulhat.

Az ügy annyira feszültté vált, hogy a tanfelügyelőség

jogszabály-módosítást kezdeményezne a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára vonatkozó előírások kapcsán.

„Maros megyei politikusokkal és törvényhozókkal fogunk egyeztetni, mert a rendszer jelenleg kiszolgáltatott a szülői nyomásnak.

Nem elfogadható, hogy ilyen helyzetben tehetetlenek legyünk. Érthető a szülők összefogása és félelme, de esélyt kellett volna adniuk a gyermeknek, hiszen még csak nem is találkoztak vele”

– mondta Antal Levente Mihály. Hozzátette, hogy minden fél részéről történtek mulasztások, de

a fiú ma már több felnőtt jelenlétében vesz részt az órákon és szüneteken, így a többi gyerek is biztonságban lenne, ha visszatérnének az iskolába.