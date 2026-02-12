Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.
A nyomozás szerint a férfi egy Facebook-csoporton keresztül lépett kapcsolatba egy 26 éves sepsiszentgyörgyi nővel, akitől 2500 lej előleget kért autóalkatrészekre, megígérve, hogy futárszolgálattal elküldi azokat. A pénz átutalása után azonban az alkatrészek nem érkeztek meg.
A sepsiszentgyörgyi rendőrök február 10-én tartottak házkutatást a gyanúsított moinești-i lakcímén, ahol
így a kár megtérült. A férfit előállították kihallgatásra, majd őrizetbe vették. Az ügyben csalás miatt folyik tovább a nyomozás az ügyészség irányításával – írja közleményében a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.
Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.
Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.
Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.
Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.
Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.
Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.
Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.
Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.
