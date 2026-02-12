Rovatok
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.

Székelyhon

2026. február 12., 14:592026. február 12., 14:59

A nyomozás szerint a férfi egy Facebook-csoporton keresztül lépett kapcsolatba egy 26 éves sepsiszentgyörgyi nővel, akitől 2500 lej előleget kért autóalkatrészekre, megígérve, hogy futárszolgálattal elküldi azokat. A pénz átutalása után azonban az alkatrészek nem érkeztek meg.

A sepsiszentgyörgyi rendőrök február 10-én tartottak házkutatást a gyanúsított moinești-i lakcímén, ahol

megtalálták és lefoglalták a csalásból származó összeget,

így a kár megtérült. A férfit előállították kihallgatásra, majd őrizetbe vették. Az ügyben csalás miatt folyik tovább a nyomozás az ügyészség irányításával – írja közleményében a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Háromszék Bűnügy
Hozzászólások
Hirdetés
