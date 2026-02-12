Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit

Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.

A nyomozás szerint a férfi egy Facebook-csoporton keresztül lépett kapcsolatba egy 26 éves sepsiszentgyörgyi nővel, akitől 2500 lej előleget kért autóalkatrészekre, megígérve, hogy futárszolgálattal elküldi azokat. A pénz átutalása után azonban az alkatrészek nem érkeztek meg.

Hirdetés

A sepsiszentgyörgyi rendőrök február 10-én tartottak házkutatást a gyanúsított moinești-i lakcímén, ahol