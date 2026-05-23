Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit

Sokak számára nem adatok meg a lehetőség, hogy személyesen legyen jelen a csíksomlyói pünkösdi búcsún. A világhálónak köszönhetően azonban élőben követhető a búcsús szentmise és az azt megelőző események.

Székelyhon 2026. május 23., 10:182026. május 23., 10:18

Aki élőben követné a csíksomlyói búcsú eseményeit, annak a Csíksomlyó Élő YouTube-csatorna közvetítését érdemes elindítania, emellett pedig a Mária Rádió is közvetíti a szentmisét és az azt megelőző eseményeket.

Ahogy azt már megszokhattuk, a közmédián keresztül is követhető a pünkösdszombati szentmise, amely a Duna Televízión vagy a Médiaklikk oldalon keresztül lesz elérhető.

A búcsús szentmise 12 óra 30 perctől kezdődik a Hármashalom-oltárnál.