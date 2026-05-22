Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán

Szívecskéket formázó kezek, lobogó zászlók, könnyek, mosolyok, kézfogások, kiabálások, énekszó, himnusz, megörökített pillanatok – ezeket tapasztaltuk az összenemzeti zarándokvonat sepsiszentgyörgyi fogadásán.

Bodor Tünde 2026. május 22., 21:082026. május 22., 21:08

Fiatal családok és baráti társaságok, karonülő gyerekek és idősek széles mosolyokkal vagy könnybe lábadt szemekkel várták pénteken este a csíksomlyói zarándokvonatot a sepsiszentgyörgyi vasútállomáson. A Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors Össznemzeti Zarándokvonat idén Hirdetés

mintegy 800 zarándokot hozott az anyaországból a csíksomlyói pünkösdi búcsúba és a történelmi Magyarország ezer éves határához Gyimesbükkre.

Fotó: Tuchiluș Alex

Szavaik szerint az érkezők és az őket üdvözlők egyaránt arra számítottak, hogy az a fél óra, amíg a vonat az állomáson áll, a nemzet egységének felemelő élményét nyújtja. Ezért volt létjogosultsága a fúvószenekarnak, az ifjú néptáncosok által kínált kürtőskalácsnak és a pogácsának, amellyel az önkormányzat vendégelte meg a zarándokokat, az együtt elénekelt székely és magyar himnusznak, az Ismerős arcok Nélküled című dalának, mely már legalább olyan kedves a magyaroknak, mint a Himnusz.

Azt kell keresni, amit összeköt minket. Árkokat betemetni kell, nem ásni”

– idézte Kassai Lajos lovasíjászt egy fiatal férfi, amikor arról kérdeztük, tapasztalható-e a vonaton az utóbbi időben a magyar politikában kialakult szakadásnak bármiféle jele.

A magyarság megélése, a határok által elválasztott, de

az egységes nemzethez tartozás tudata a zarándokvonaton utazóknak olyan fontos, hogy azért érdemes bevállalni a közel 48 órás gyűrődést a vonaton oda-vissza.

Ugyanúgy a várakozó sepsiszentgyörgyiek is ezért az érzésért jöttek ki nagy számban.

„Minden évben itt vagyunk, mert meg kell mutatnunk, hogy összetartozunk, ezt kívánja az én lelkem” – mondta egy idősebb hölgy.

Hitem iránti ragaszkodásomat, a Szűzanya iránti tiszteletet és magyarságtudatomat egyaránt ki akartam fejezni. Felemelő élmény itt lenni”

– fogalmazott egy másik hölgy. Sokan már visszatérő ismerőseiket üdvözölni jönnek ki, hiszen szinte mindenki már sokadjára utazott a pünkösdi búcsúra. Bizonyára a kisebb-nagyobb gyerekekben, fiatalokban is rögzült az élmény: a zarándokoktól ráadásul apró ajándékokat, csokit, jelvényeket is kaptak.

A Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors Össznemzeti Zarándokvonat egy olyan különjárat, amely minden évben csupán egy alkalommal, pünkösd közeledtével közlekedik. Idén tizenötödik alkalommal indult a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről, Budapesten kapcsolódott össze a Székely Gyorssal, majd a két összekapcsolt különvonat közösen, össznemzeti zarándokvonatként érkezett meg Csíkszeredába. Idefele Erdély déli részén jöttek a zarándokok, Gyulafehérvár – Medgyes – Segesvár útvonalon, hétfőn visszafele Erdély északi részén megy majd a tízvagonos zarándokvonat, mert a szombati búcsú után vasárnap még az ezer éves határnál is szentmisén és fogadáson vesznek részt az utasok – osztotta meg a részleteket velünk Horváth Zoltán, a zarándokvonat idegenvezetője.

A jelenlét is nyomatékos üzenet, de a feliratos zászlók is beszédesek - és a zarándokok nagyon örülnek mindkettőnek

Van az az élmény - és éppen itt, a Székelyföldön - amiért megéri 24 órát zötykölődni a vonaton

Legalább ezren érezték fontosnak, hogy az össznemzeti zarándokvonat fogadásán részt vegyenek