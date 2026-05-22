Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Szívecskéket formázó kezek, lobogó zászlók, könnyek, mosolyok, kézfogások, kiabálások, énekszó, himnusz, megörökített pillanatok – ezeket tapasztaltuk az összenemzeti zarándokvonat sepsiszentgyörgyi fogadásán.

Bodor Tünde

2026. május 22., 21:082026. május 22., 21:08

Fiatal családok és baráti társaságok, karonülő gyerekek és idősek széles mosolyokkal vagy könnybe lábadt szemekkel várták pénteken este a csíksomlyói zarándokvonatot a sepsiszentgyörgyi vasútállomáson.

A Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors Össznemzeti Zarándokvonat idén

mintegy 800 zarándokot hozott az anyaországból a csíksomlyói pünkösdi búcsúba és a történelmi Magyarország ezer éves határához Gyimesbükkre.

Fotó: Tuchiluș Alex

Szavaik szerint az érkezők és az őket üdvözlők egyaránt arra számítottak, hogy az a fél óra, amíg a vonat az állomáson áll, a nemzet egységének felemelő élményét nyújtja. Ezért volt létjogosultsága a fúvószenekarnak, az ifjú néptáncosok által kínált kürtőskalácsnak és a pogácsának, amellyel az önkormányzat vendégelte meg a zarándokokat, az együtt elénekelt székely és magyar himnusznak, az Ismerős arcok Nélküled című dalának, mely már legalább olyan kedves a magyaroknak, mint a Himnusz.

Idézet
Azt kell keresni, amit összeköt minket. Árkokat betemetni kell, nem ásni”

– idézte Kassai Lajos lovasíjászt egy fiatal férfi, amikor arról kérdeztük, tapasztalható-e a vonaton az utóbbi időben a magyar politikában kialakult szakadásnak bármiféle jele.

Fotó: Tuchiluș Alex

A magyarság megélése, a határok által elválasztott, de

az egységes nemzethez tartozás tudata a zarándokvonaton utazóknak olyan fontos, hogy azért érdemes bevállalni a közel 48 órás gyűrődést a vonaton oda-vissza.

Ugyanúgy a várakozó sepsiszentgyörgyiek is ezért az érzésért jöttek ki nagy számban.

Fotó: Tuchiluș Alex

„Minden évben itt vagyunk, mert meg kell mutatnunk, hogy összetartozunk, ezt kívánja az én lelkem” – mondta egy idősebb hölgy.

Idézet
Hitem iránti ragaszkodásomat, a Szűzanya iránti tiszteletet és magyarságtudatomat egyaránt ki akartam fejezni. Felemelő élmény itt lenni”

– fogalmazott egy másik hölgy. Sokan már visszatérő ismerőseiket üdvözölni jönnek ki, hiszen szinte mindenki már sokadjára utazott a pünkösdi búcsúra. Bizonyára a kisebb-nagyobb gyerekekben, fiatalokban is rögzült az élmény: a zarándokoktól ráadásul apró ajándékokat, csokit, jelvényeket is kaptak.

Fotó: Tuchiluș Alex

A Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors Össznemzeti Zarándokvonat egy olyan különjárat, amely minden évben csupán egy alkalommal, pünkösd közeledtével közlekedik. Idén tizenötödik alkalommal indult a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről, Budapesten kapcsolódott össze a Székely Gyorssal, majd a két összekapcsolt különvonat közösen, össznemzeti zarándokvonatként érkezett meg Csíkszeredába. Idefele Erdély déli részén jöttek a zarándokok, Gyulafehérvár – Medgyes – Segesvár útvonalon, hétfőn visszafele Erdély északi részén megy majd a tízvagonos zarándokvonat, mert a szombati búcsú után vasárnap még az ezer éves határnál is szentmisén és fogadáson vesznek részt az utasok – osztotta meg a részleteket velünk Horváth Zoltán, a zarándokvonat idegenvezetője.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A jelenlét is nyomatékos üzenet, de a feliratos zászlók is beszédesek - és a zarándokok nagyon örülnek mindkettőnek

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Van az az élmény - és éppen itt, a Széákelyföldön - amiért megéri 24 órát zötykölődni a vonaton

Fotó: Tuchiluș Alex

Legalább ezren érezték fontosnak, hogy az össznemzeti zarándokvonat fogadásán részt vegyenek

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
2026. május 22., péntek

Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt

Több százezer ember védelmét biztosítják idén is a csíksomlyói nyeregben a tűzoltók, mentők, csendőrök és rendőrök. Mutatjuk, hol juthatnak segítséghez a zarándokok, és mit tehetnek a rosszullétek megelőzése érdekében.

2026. május 22., péntek

Elsőfokú árvízriasztást adtak ki több székelyföldi folyóra is

Újabb elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS) átutalta az áprilisi gyermeknevelési pótlékok (gyerekpénz) kifizetéséhez szükséges összeget.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Zavarossá vált a csapvíz az esőzések miatt, nem ajánlott ivóvízként fogyasztani

A heves esőzések és a patakokban felgyűlt hordalék miatt zavarossá vált a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Orbaiteleken. A szolgáltató ellenőrzi a vízminőséget, és arra kéri a lakókat, hogy a biztonság kedvéért egyelőre ne fogyasszanak belőle.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje

A Colectiv-ügyben elítélt katonai tűzoltók egyikét, Antonina Radut, aki négy évvel ezelőtt, az ítélet kihirdetése előtt elszökött Romániából, bebörtönözték egy moldovai börtönben, ahol a román bíróságok által kiszabottnál enyhébb büntetést fog letölteni.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet

Hantavírusgyanús esetet jelentettek Krassó-Szörény megyéből – közölte pénteken az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van – írja az MTI Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtti Facebook-bejelentésére hivatkozva.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben

Az elnöki hivatal pénteken bejelentette, hogy a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ aláírt egy megállapodást, amelyben vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új közalkalmazotti bértörvényt.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. május 22., péntek

