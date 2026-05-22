1,2 milliárd lejt utaltak az áprilisi gyermeknevelési pótlékok kifizetésére

Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS) átutalta az áprilisi gyermeknevelési pótlékok (gyerekpénz) kifizetéséhez szükséges összeget.

A hatóság pénteki közleménye szerint áprilisban 3 590 278 gyermek jogosult a pótlékra, ezek összege meghaladta az 1,2 milliárd lejt – ismerteti az Agerpres.

A közlemény szerint ugyanakkor

több mint 578 millió lejt utaltak ki gyermekgondozási díjként 148 094 kedvezményezettnek, és

több mint 55 millió lejt 71 934 személynek munkahelyi visszailleszkedési támogatásként.

Ugyanakkor közel 190 millió lejt utaltak ki a súlyos fogyatékossággal élőknek nyújtott havi juttatás 358.691 kedvezményezettjének, valamint közel 140 millió lejt a közepesen súlyos fogyatékossággal élőknek nyújtott havi támogatás 397 784 kedvezményezettjének.

Áprilisban 260 457 személy részesült az inkluzivitási minimumjövedelemben, amelyre közel 193 millió lejt utalt ki a hatóság.

Ugyanakkor közel 40 millió lejt különítettek el a villanyszámla-támogatásra 719 290 kedvezményezettnek.