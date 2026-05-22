A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt

A görlitzi többlakásos épület összeomlása után eltűntnek nyilvánított mindkét román turista holttestét megtalálták a romok alatt.
Egy 25 éves román lány holttestét szerda este találták meg a mentőcsapatok, csütörtök délután pedig egy 26 éves, szintén román állampolgárságú lány holttestét is kiemelték a romok alól – közölte a német rendőrségre hivatkozva az Agerpres hírügynökség.
Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.
Csütörtök este találtak egy harmadik holttestet is. A feltételezések szerint arról a 48 éves, német-bolgár állampolgárságú férfiről van szó, akit szintén eltűntnek nyilvánítottak az épület összeomlása után. A kelet-németországi Görlitz egyik többlakásos épülete hétfő este omlott össze.
A város polgármestere, Octavian Ursu korábbi nyilatkozata szerint a tragédia okát még vizsgálják, de vélhetően gázrobbanás miatt dőlt össze az épület. A mentési munkálatokat nehezítette, hogy közben további gázszivárgásokat észleltek, emiatt a mentőcsapatok inkább kézi erővel és keresőkutyákkal dolgoztak
Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.
