A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt

A görlitzi többlakásos épület összeomlása után eltűntnek nyilvánított mindkét román turista holttestét megtalálták a romok alatt.

Egy 25 éves román lány holttestét szerda este találták meg a mentőcsapatok, csütörtök délután pedig egy 26 éves, szintén román állampolgárságú lány holttestét is kiemelték a romok alól – közölte a német rendőrségre hivatkozva az Agerpres hírügynökség.

Csütörtök este találtak egy harmadik holttestet is. A feltételezések szerint arról a 48 éves, német-bolgár állampolgárságú férfiről van szó, akit szintén eltűntnek nyilvánítottak az épület összeomlása után. A kelet-németországi Görlitz egyik többlakásos épülete hétfő este omlott össze.