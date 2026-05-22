A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt

A görlitzi többlakásos épület összeomlása után eltűntnek nyilvánított mindkét román turista holttestét megtalálták a romok alatt.

2026. május 22., 09:472026. május 22., 09:47

Egy 25 éves román lány holttestét szerda este találták meg a mentőcsapatok, csütörtök délután pedig egy 26 éves, szintén román állampolgárságú lány holttestét is kiemelték a romok alól – közölte a német rendőrségre hivatkozva az Agerpres hírügynökség.

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól

Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.

Csütörtök este találtak egy harmadik holttestet is. A feltételezések szerint arról a 48 éves, német-bolgár állampolgárságú férfiről van szó, akit szintén eltűntnek nyilvánítottak az épület összeomlása után. A kelet-németországi Görlitz egyik többlakásos épülete hétfő este omlott össze.

Az ingatlanban többnyire turistáknak kiadott lakások voltak.

A város polgármestere, Octavian Ursu korábbi nyilatkozata szerint a tragédia okát még vizsgálják, de vélhetően gázrobbanás miatt dőlt össze az épület. A mentési munkálatokat nehezítette, hogy közben további gázszivárgásokat észleltek, emiatt a mentőcsapatok inkább kézi erővel és keresőkutyákkal dolgoztak

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek

Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.

2026. május 22., péntek

Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását

A hitelszerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró SAFE-forrást használhat fel. Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor-palota péntek reggel.

2026. május 22., péntek

2026. május 21., csütörtök

A szépvízi tározó megcsappant vízszintje ellenére sincs veszélyben az ivóvízellátás

Bár az elmúlt években látványosan visszahúzódott a víz a szépvízi tározóban, a Csíki-medence ivóvízellátása továbbra sincs veszélyben. Sőt a kapacitása azt is megbírja, hogy a jövőben további alcsíki településeket csatoljanak rá a rendszerre.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt

Csütörtök délután egy 72 éves férfit megtámadott és megharapott egy medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) település külterületén, ahol két héttel ezelőtt egy nőt ölt meg a nagyvad.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

A rendszerváltás elzárt diplomáciai iratai nyílnak meg Románia előtt

Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendőre ítélték a labdarúgó liga elnökének fiát

A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

2026. május 21., csütörtök

