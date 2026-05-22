Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor-palota péntek reggel.

Székelyhon

2026. május 22., 08:472026. május 22., 08:47

2026. május 22., 09:162026. május 22., 09:16

A Sándor-palota azt közölte péntek reggel az MTI-vel, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi ügyként ismertté vált KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és

kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről.

Ahogy arról beszámoltunk, kedden a kormany.hu oldalon hozták nyilvánosságra a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.

A Sándor-palota akkori közleményében szintén arról tájékoztatta az MTI-t, hogy együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének.

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját
Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját

Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.

Mint írták, a miniszterelnöknek a köztársasági elnök részére címzett, a közösségi médiában csütörtökön megjelent közlése alapján

a Sándor-palota sajnálattal vette tudomásul, hogy a kormány nem működik együtt a kegyelmi ügy iratainak szakszerű, a közigazgatás gyakorlatának megfelelő átvételében.

„Figyelemmel a felfokozott közérdeklődésre, a Sándor-palota nem kívánja a kormány elmulasztott együttműködésétől függővé tenni a hivatalos iratok nyilvános megismerhetőségét. Erre a kivételes helyzetre tekintettel a Sándor-palota a honlapján közzéteszi a nyilvánosság számára a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat” – fogalmaztak. Hozzátették, hogy mindazonáltal

a köztársasági elnök elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányzat és a többi hatalmi ág közti kommunikáció a közösségi média és a sajtó felületeire helyeződött át.

A Sándor-palota tizenegy dokumentumot tett közzé a honlapján; a felsorolás szerint az iratok között szerepel

  • a Hunnia-perben 2023. március 9-én hozott ítéletről,

    valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés,

  • a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról szóló 2023. április 3-i feljegyzés,

  • az igazságügyi miniszter 2023. évi IV. kegyelmi előterjesztésének fedlapja,

  • több felterjesztő feljegyzés, átirat, határozat és határozattervezet,

  • valamint egy kétoldalas összefoglaló.

Az iratanyag összesen több mint két tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában.

Magyarország
szóljon hozzá! Hozzászólások
A szépvízi tározó megcsappant vízszintje ellenére sincs veszélyben az ivóvízellátás

Bár az elmúlt években látványosan visszahúzódott a víz a szépvízi tározóban, a Csíki-medence ivóvízellátása továbbra sincs veszélyben. Sőt a kapacitása azt is megbírja, hogy a jövőben további alcsíki településeket csatoljanak rá a rendszerre.

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt

Csütörtök délután egy 72 éves férfit megtámadott és megharapott egy medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) település külterületén, ahol két héttel ezelőtt egy nőt ölt meg a nagyvad.

Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.

Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.

A rendszerváltás elzárt diplomáciai iratai nyílnak meg Románia előtt

Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.

Jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendőre ítélték a labdarúgó liga elnökének fiát

A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut.

Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

