Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor-palota péntek reggel.
2026. május 22., 09:16
A Sándor-palota azt közölte péntek reggel az MTI-vel, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi ügyként ismertté vált KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és
Ahogy arról beszámoltunk, kedden a kormany.hu oldalon hozták nyilvánosságra a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.
A Sándor-palota akkori közleményében szintén arról tájékoztatta az MTI-t, hogy együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének.
Mint írták, a miniszterelnöknek a köztársasági elnök részére címzett, a közösségi médiában csütörtökön megjelent közlése alapján
„Figyelemmel a felfokozott közérdeklődésre, a Sándor-palota nem kívánja a kormány elmulasztott együttműködésétől függővé tenni a hivatalos iratok nyilvános megismerhetőségét. Erre a kivételes helyzetre tekintettel a Sándor-palota a honlapján közzéteszi a nyilvánosság számára a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat” – fogalmaztak. Hozzátették, hogy mindazonáltal
A Sándor-palota tizenegy dokumentumot tett közzé a honlapján; a felsorolás szerint az iratok között szerepel
a Hunnia-perben 2023. március 9-én hozott ítéletről,
valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés,
a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról szóló 2023. április 3-i feljegyzés,
az igazságügyi miniszter 2023. évi IV. kegyelmi előterjesztésének fedlapja,
több felterjesztő feljegyzés, átirat, határozat és határozattervezet,
valamint egy kétoldalas összefoglaló.
Az iratanyag összesen több mint két tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában.
