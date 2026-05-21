Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.

A hidrológusok közlése szerint – melyet az Agerpres idéz – péntek délig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék):

Feketeügy (Kovászna),

Olt (Brassó és Szeben),

Bârlad (Neamț, Vaslui, Iași, Bákó, Vrancea és Galac),

Szeret (Galac),

Prut (Botoșani, Iași Vaslui és Galac),

Jijia (Botoșani és Iași).