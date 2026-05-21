Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán

Archív

Fotó: Tuchiluș Alex

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.

Székelyhon

2026. május 21., 18:452026. május 21., 18:45

A hidrológusok közlése szerint – melyet az Agerpres idéz – péntek délig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék):

  • Feketeügy (Kovászna),

  • Olt (Brassó és Szeben),

  • Bârlad (Neamț, Vaslui, Iași, Bákó, Vrancea és Galac),

  • Szeret (Galac),

  • Prut (Botoșani, Iași Vaslui és Galac),

  • Jijia (Botoșani és Iași).

A rovat további cikkei

2026. május 21., csütörtök

Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.

2026. május 21., csütörtök

A rendszerváltás elzárt diplomáciai iratai nyílnak meg Románia előtt

Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.

2026. május 21., csütörtök

Jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendőre ítélték a labdarúgó liga elnökének fiát

A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut.

2026. május 21., csütörtök

Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

2026. május 21., csütörtök

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

2026. május 21., csütörtök

Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

2026. május 21., csütörtök

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

2026. május 21., csütörtök

A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

2026. május 21., csütörtök

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

2026. május 21., csütörtök

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

