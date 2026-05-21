Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

2027-ben a bruttó hazai termék (GDP) 2,3 százalékkal nő, az infláció pedig 3,7 százalékra mérséklődik.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) nemrég közzétett adatai szerint Románia GDP-je az idei első negyedévben a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal csökkent a múlt év azonos időszakához képest, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,2 százalékkal zsugorodott – ismerteti az Agerpres.

Az EB jelentése szerint a 2025-ös 0,7 százalékos növekedést követően