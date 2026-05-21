Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Fotó: Pixabay

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

2026. május 21., 14:472026. május 21., 14:47

2026. május 21., 15:422026. május 21., 15:42

Mindemellett 7 százalékos inflációt vár, ami 1 százalékponttal magasabb az ősszel előre jelzettnél.

Az uniós testület várakozásai szerint

2027-ben a bruttó hazai termék (GDP) 2,3 százalékkal nő, az infláció pedig 3,7 százalékra mérséklődik.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) nemrég közzétett adatai szerint Románia GDP-je az idei első negyedévben a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal csökkent a múlt év azonos időszakához képest, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,2 százalékkal zsugorodott – ismerteti az Agerpres.

Az EB jelentése szerint a 2025-ös 0,7 százalékos növekedést követően

2026-ban Románia gazdasága nagyrészt stagnálni fog.

A fiskális konszolidációt célzó erőfeszítések és a növekvő energiaárak miatt tartósan magas infláció várhatóan jelentősen visszafogja a belső fogyasztást. Ugyanakkor az uniós alapokból finanszírozott beruházások és a nettó export pozitívan járul hozzá a GDP-hez.

Az Európai Bizottság várakozásai szerint

a munkanélküliségi ráta 2026-ban enyhén emelkedni fog, 2027-ben pedig csökken.

A folyó fizetési mérleg hiánya 2027-ben a GDP 6,4 százalékára mérséklődik. A GDP-arányos költségvetési hiány a 2025-ös 7,9 százalék után 2026-ban várhatóan 6,2 százalékra, 2027-ben pedig 5,8 százalékra csökken, miközben a GDP-arányos államadósság 2027-re 63,3 százalékra emelkedik – közölte az EB.

2026. május 21., csütörtök

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

2026. május 21., csütörtök

A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

2026. május 21., csütörtök

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

