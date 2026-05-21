Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.
2026. május 21., 14:47
Mindemellett 7 százalékos inflációt vár, ami 1 százalékponttal magasabb az ősszel előre jelzettnél.
Az uniós testület várakozásai szerint
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) nemrég közzétett adatai szerint Románia GDP-je az idei első negyedévben a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal csökkent a múlt év azonos időszakához képest, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,2 százalékkal zsugorodott – ismerteti az Agerpres.
Az EB jelentése szerint a 2025-ös 0,7 százalékos növekedést követően
A fiskális konszolidációt célzó erőfeszítések és a növekvő energiaárak miatt tartósan magas infláció várhatóan jelentősen visszafogja a belső fogyasztást. Ugyanakkor az uniós alapokból finanszírozott beruházások és a nettó export pozitívan járul hozzá a GDP-hez.
Az Európai Bizottság várakozásai szerint
A folyó fizetési mérleg hiánya 2027-ben a GDP 6,4 százalékára mérséklődik. A GDP-arányos költségvetési hiány a 2025-ös 7,9 százalék után 2026-ban várhatóan 6,2 százalékra, 2027-ben pedig 5,8 százalékra csökken, miközben a GDP-arányos államadósság 2027-re 63,3 százalékra emelkedik – közölte az EB.
