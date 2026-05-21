Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Húsz százalékkal csökkent az intézmény béralapja a költségvetési megszorítások miatt, így leépítésre kényszerülnek

Fotó: Haáz Vince

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

Széchely István

2026. május 21., 10:052026. május 21., 10:05

Leépítésekre kényszerül a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság, ugyanis lecsökkent az intézmény béralapja a költségvetési megszorítások miatt.

Az állami szféra jó részét, az egészségügyi rendszert pedig részlegesen – ugyanis a kórházak bérköltség-kerete nem csökken – érintő intézkedés azért okoz akár hosszú távon is komoly problémát a megyei népegészségügyi igazgatóságok számára, mert

a korábbi tapasztalatok alapján az ilyen helyzetekben elveszített jó szakemberek már nem térnek vissza.

Utánpótlás pedig nemigen van, ugyanis az alacsony bérek miatt nem vonzó ez a pálya – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetőjétől.

„Az egészségügyi igazgatóságon le kell építeni a személyzetből.

Idézet
A mi, fizetésekre vonatkozó költségvetésünk 20 százalékkal kisebb, mint amennyire szükség lenne, hogy év végéig elég legyen. Ebbe bele kell férjünk.

Mindenki azt hiszi, hogy nincsenek megszorítások. Nagyon is vannak. Nekünk már tavaly csökkent a fizetésünk, idén még kisebb a költségvetés, nem lesz elég, tehát egyértelmű, hogy elbocsátásra lesz szükség” – fogalmazott Tar Gyöngyi.

Azt nem írja a vonatkozó sürgősségi kormányrendeletben, hogy a személyzetet kell csökkenteni, csak a személyzeti költségek csökkentését rendeli el, amire több lehetőség is van. Az egyik a leépítés, de

egységesen csökkenthetnék a teljes személyzet bérét is, vagy a munkanapok számát, esetleg a napi munkaprogramot.

Ezek egy része azonban nem lenne járható út vagy azért, mert nem lehetne ellenőrizni, hogy ki, mikor és miért megy el korábban, vagy azért, mert a többletmunkát valamikor úgyis el kellene végezni. Ráadásul a munkamorált is rontja, ha ugyanannyi munkát kevesebb pénzért kell elvégezni, mutatott rá a megyei tisztifőorvos. A személyzeti költségek csökkenésével kapcsolatban példaként elmondta, hogy

az ő utolsó júliusi fizetése már 30 százalékkal kisebb volt, mint az egy évvel korábbi.

Emellett olyan lehetetlen helyzetek álltak elő, hogy például annak, aki onkológiai betegszabadságon van – ami másfél év is lehet –, még akkor sem éri meg korábban visszatérni dolgozni, ha jobban érzi magát, ugyanis kisebb fizetést fog kapni, mint amennyi a táppénz, hiszen időközben lecsökkent az igazgatóságon dolgozók bére.

Végleg elveszítik azokat a jó szakembereket, akiktől megválnak

A mostani költségcsökkentési intézkedéseket, azaz esetükben az elbocsátásokat júliusig kell végrehajtsák. Arra törekszik – mondta a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője –, hogy csak olyanokat kelljen leépíteni, akiknek van egy második állása, tehát hogy ne váljon munkanélkülivé senki. Gondot jelent ugyanakkor az is, hogy a korábbi tapasztalatok alapján végleg elveszítik azokat a jó szakembereket, akiktől megválnak, ugyanis

ők már nem térnek vissza a rendszerbe akkor sem, ha később javulnak a feltételek.

„2009-ben sajnos már megéltünk meg ilyen csökkentést, és akkor is túléltük, de nem volt könnyű. Akkor is el kellett bocsátani embereket, akik aztán megnyerték az ez miatt indított pereket. Legalábbis azok, akik pereltek. De meg kell mondjam, hogy a jobbak nem pereltek, és nem jöttek vissza soha –

ők kerestek maguknak helyet máshol, a magánszférában, egészségügyi intézményekben, és nem jöttek vissza többet az adminisztráció közelébe se.

Ez jelenti a veszélyt” – fogalmazta meg a jó szakemberek elvesztése jelentette hosszú távú problémát a megyei tisztifőorvos.

Várható volt, próbáltak rá felkészülni

Az, hogy jelenleg nincs személyzethiány a szakhatóságnál, ami most tovább súlyosbodna a leépítés miatt, annak is köszönhető, hogy a korábbi tapasztalatok alapján próbált előrelátó lenni – mondta el kérdésünkre Tar Gyöngyi.

„Megmondom őszintén, hogy én intézményvezetőként a Covid ideje alatt nagyon tudatosan gondoskodtam arról, hogy csökkenjen a személyzethiány, mert akkor volt erre lehetőség. Tehát én a Covid után nem engedtem, hogy szétszéledjen a csapat. Tudatosan építettem ezt a csapatot, felvettünk fiatalokat, és tudtam, hogy aki bizonyított, az odavaló, és az jó helyen van.

Idézet
Munka van mindig, mert prevenciót célzó tevékenységet és az egészségvédelmet bármeddig lehetne még fokozni, mert úgyis elégtelen lenne. Ezért nem érintett olyan fájdalmasan ez a korlátozás eddig még, de most már kezdenek nyugdíjba menni azok a kollégák, akik velünk vannak már sok éve, és akik tapasztaltak, és nem tudunk újakat felvenni a helyükre. Így megint ki fog alakulni lassan, ezzel a szigorú korlátozással a személyzethiány”

– mondta. Ugyanis a megszorító intézkedéseknek az alkalmazási tiltás is a részét képezi, de még ha lehetne is alkalmazni, nem nagyon találni szakembereket. Nemigen van utánpótlás, „mivel kicsi a fizetés, nem vonzó ez a pálya, és nem nagyon választják ezeket a szakmákat – a közegészségtant, a népegészségtant – a fiatalok – fűzte hozzá magyarázatként a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 21., csütörtök

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

Ebben a tanévben több mint hétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

Megvolt az utolsó csengőszó a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóinak

Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból.

Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség

Hatósági felügyelet alá került a Bihar megyei Érbogyoszló RMDSZ-es polgármestere, miután csúszópénz elfogadásán érte tetten az Európai Ügyészség (EPPO).

Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjból jövedelmet szerző magánszemélyeknek

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

