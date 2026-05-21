Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

Székelyhon

2026. május 21., 09:40

A módosított alaptörvény két ciklusban maximalizálná a miniszterelnöki mandátumot, így

Orbán Viktor már nem lehetne többé kormányfő.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság elnöke indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

A módosított alaptörvény arról rendelkezik, hogy „nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.

E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2.vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.”

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy

a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

Fotó: Képernyőfotó

A javaslat továbbá „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért

annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik

– áll a törvényjavaslat indoklásában, amelyet az MTI szemléz.

A kekvával kapcsolatban a hatályos alaptörvény azt tartalmazza, hogy ezen alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik.

Ezen rendelkezés helyett a módosítással az kerülne az alkotmányba, hogy a kekva vagyona nemzeti vagyon, alapítói jogait a kormány gyakorolja, amely meg is szüntetheti ezeket az alapítványokat.

A megszüntetett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány egyetemes jogutódja az állam.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István felidézte, hogy a kekvákat mint magánjogi szereplőket az előző kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – hozta létre, és juttatott részükre jelentős mértékű közvagyont, úgy, hogy az alapítói jogok gyakorlását átruházta az alapítványok kuratóriumaira.

Ezzel megszűnt a demokratikus kontroll a kekvák felett a közvagyon felhasználását illetően. Mindez a jogalkotói hatalommal való visszaélés eredménye volt – indokolták a képviselők a változtatást.

A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, hogy

  • Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége;

  • az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.

Az alaptörvény-módosítás indoklása szerint fontos, hogy megszűnjenek az alkotmányos demokráciában mindazok az intézmények, amelyek nem töltenek be legitim közjogi funkciót, továbbá működésükkel sértik a személyek alapvető jogait.

Az alaptörvény-módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, ha elfogadják az előterjesztést, akkor az a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelkezés alapozta meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását.

2026. május 21., csütörtök

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

2026. május 21., csütörtök

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

2026. május 21., csütörtök

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

2026. május 21., csütörtök

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

2026. május 21., csütörtök

Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

2026. május 20., szerda

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

2026. május 20., szerda

Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

2026. május 20., szerda

Megvolt az utolsó csengőszó a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóinak

Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból.

2026. május 20., szerda

Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség

Hatósági felügyelet alá került a Bihar megyei Érbogyoszló RMDSZ-es polgármestere, miután csúszópénz elfogadásán érte tetten az Európai Ügyészség (EPPO).

2026. május 20., szerda

Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjból jövedelmet szerző magánszemélyeknek

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

