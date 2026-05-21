Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

A módosított alaptörvény két ciklusban maximalizálná a miniszterelnöki mandátumot, így

Orbán Viktor már nem lehetne többé kormányfő.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság elnöke indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A módosított alaptörvény arról rendelkezik, hogy „nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.

E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2.vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.”

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy

a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

A javaslat továbbá „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon. A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért

annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik

– áll a törvényjavaslat indoklásában, amelyet az MTI szemléz. A kekvával kapcsolatban a hatályos alaptörvény azt tartalmazza, hogy ezen alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik. Ezen rendelkezés helyett a módosítással az kerülne az alkotmányba, hogy a kekva vagyona nemzeti vagyon, alapítói jogait a kormány gyakorolja, amely meg is szüntetheti ezeket az alapítványokat.

A megszüntetett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány egyetemes jogutódja az állam.