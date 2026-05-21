Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.
2026. május 21., 09:262026. május 21., 09:26
A módosított alaptörvény két ciklusban maximalizálná a miniszterelnöki mandátumot, így
Melléthei-Barna Márton és Hantosi István az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság elnöke indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.
A módosított alaptörvény arról rendelkezik, hogy „nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.
Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy
A javaslat továbbá „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért
– áll a törvényjavaslat indoklásában, amelyet az MTI szemléz.
A kekvával kapcsolatban a hatályos alaptörvény azt tartalmazza, hogy ezen alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik.
Ezen rendelkezés helyett a módosítással az kerülne az alkotmányba, hogy a kekva vagyona nemzeti vagyon, alapítói jogait a kormány gyakorolja, amely meg is szüntetheti ezeket az alapítványokat.
Melléthei-Barna Márton és Hantosi István felidézte, hogy a kekvákat mint magánjogi szereplőket az előző kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – hozta létre, és juttatott részükre jelentős mértékű közvagyont, úgy, hogy az alapítói jogok gyakorlását átruházta az alapítványok kuratóriumaira.
Ezzel megszűnt a demokratikus kontroll a kekvák felett a közvagyon felhasználását illetően. Mindez a jogalkotói hatalommal való visszaélés eredménye volt – indokolták a képviselők a változtatást.
A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, hogy
Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége;
az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.
Az alaptörvény-módosítás indoklása szerint fontos, hogy megszűnjenek az alkotmányos demokráciában mindazok az intézmények, amelyek nem töltenek be legitim közjogi funkciót, továbbá működésükkel sértik a személyek alapvető jogait.
Az alaptörvény-módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, ha elfogadják az előterjesztést, akkor az a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelkezés alapozta meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását.
