Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei

A fővárosi tömbházban tavaly történt robbanás ügyében eddig 176 magán- és jogi személy nyújtott be kártérítési igényt sértett félként, és a nyomozók 55 millió euróig zárlatot rendeltek el a gyanúsítottak és az érintett cégek vagyonára.

A bukaresti regionális ügyészség szerdai bejelentése szerint a főváros Rahova lakótelepi tömbházában tavaly október 17-én történt robbanás ügyében az elmúlt hónapokban lefolytatott nyomozás eredményeként négy magánszemély és három jogi személy ellen indított büntetőeljárást.

Az ügyben 176 természetes és jogi személy nyújtott be kártérítési igényt sértett félként, őket négy hivatalból kinevezett ügyvéd képviseli a perben

– írja az Agerpres . Az ügyészek szerint két büntetőeljárás alatt álló jogi személyt a teljes okozott kár megtérítésére köteleznek, és ehhez hozzá kell járulniuk a gyanúsítottaknak is, amennyiben bűnösnek találják őket.

Ennek érdekében az ügyészség zár alá vette az érintett magán- és jogi személyek ingó és ingatlan vagyonát 53 427 296 euró és 10 476 212 lej értékben.

Az ügyészség három magánszemély ellen indított eljárást októberben az ügyben, egyikük a Distrigaz gázszolgáltató, a másik kettő a tömbházban a gázhálózatot ellenőrző Amproperty Construct alkalmazottja.

Az ügyészség ugyanakkor büntetőeljárást indított a Distrigaz gázszolgáltató ellen katasztrófát okozó gondatlan rongálás miatt, és januárban kiterjesztette az eljárást az energiaszolgáltató Rețele Electrice România vállalatra is.

Nagy erejű robbanás történt pénteken Bukarestben egy ötödik kerületi tömbházban – közölte a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztálya (DSU).

Ahogy akkor arról a Székelyhon is beszámolt, 2025. október 17-én reggel a főváros 5. kerületében robbanás történt egy tömbházlakásban, amelynek következtében négy ember meghalt, hét ember megsérült, 54 lakás megrongálódott vagy lakhatatlanná vált és 36 személygépkocsi megrongálódott vagy használhatatlanná vált.