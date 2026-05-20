Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei

A fővárosi tömbházban tavaly történt robbanás ügyében eddig 176 magán- és jogi személy nyújtott be kártérítési igényt sértett félként, és a nyomozók 55 millió euróig zárlatot rendeltek el a gyanúsítottak és az érintett cégek vagyonára.
2026. május 20., 16:35
A bukaresti regionális ügyészség szerdai bejelentése szerint a főváros Rahova lakótelepi tömbházában tavaly október 17-én történt robbanás ügyében az elmúlt hónapokban lefolytatott nyomozás eredményeként négy magánszemély és három jogi személy ellen indított büntetőeljárást.
– írja az Agerpres. Az ügyészek szerint két büntetőeljárás alatt álló jogi személyt a teljes okozott kár megtérítésére köteleznek, és ehhez hozzá kell járulniuk a gyanúsítottaknak is, amennyiben bűnösnek találják őket.
Az ügyészség három magánszemély ellen indított eljárást októberben az ügyben, egyikük a Distrigaz gázszolgáltató, a másik kettő a tömbházban a gázhálózatot ellenőrző Amproperty Construct alkalmazottja.
Az ügyészség ugyanakkor büntetőeljárást indított a Distrigaz gázszolgáltató ellen katasztrófát okozó gondatlan rongálás miatt, és januárban kiterjesztette az eljárást az energiaszolgáltató Rețele Electrice România vállalatra is.
Nagy erejű robbanás történt pénteken Bukarestben egy ötödik kerületi tömbházban – közölte a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztálya (DSU).
Ahogy akkor arról a Székelyhon is beszámolt, 2025. október 17-én reggel a főváros 5. kerületében robbanás történt egy tömbházlakásban, amelynek következtében négy ember meghalt, hét ember megsérült, 54 lakás megrongálódott vagy lakhatatlanná vált és 36 személygépkocsi megrongálódott vagy használhatatlanná vált.
