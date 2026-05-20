Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.
2026. május 20., 10:59
A tárcavezető azt írta: az egyeztetéseket Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel nyitotta meg.
– idézi a magyar külügyminisztert az MTI.
A tárcavezető kiemelte: Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat – mutatott rá.
Orbán Anita azt is hangsúlyozta:
A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve – magyarázta. Hozzátette: a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.
