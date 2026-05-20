Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések

Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető azt írta: az egyeztetéseket Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel nyitotta meg.

Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében”

– idézi a magyar külügyminisztert az MTI. A tárcavezető kiemelte: Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat – mutatott rá. Hirdetés Orbán Anita azt is hangsúlyozta:

a kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között”.