Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak

Nicușor Dan államfő csütörtökre a Cotroceni-palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció, a BÉKE – Románia az első parlamenti frakció és a függetlenek képviselőit.

Az elnöki hivatal szerdai közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a konzultációk menetrendje a következő:

9 órától – Egységben Romániáért frakció;

10 órától – BÉKE – Románia az első frakció;

11 órától – független képviselők és szenátorok.

Az államfő hétfőn már egyeztetett a parlamenti pártok vezetőivel a miniszterelnök-jelölt kijelöléséről.

Hirdetés

A konzultációk után Nicușor Dan közölte: addig folytatja a tárgyalásokat, amíg kirajzolódik egy szilárd, Nyugat-barát többség. Egyúttal felelősségteljes hozzáállásra szólította fel a pártokat. „Alapvető fontosságú, hogy ésszerű időn belül közös nevezőre jussanak” – jelentette ki.