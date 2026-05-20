Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak

Fotó: Facebook/Nicușor Dan
Nicușor Dan államfő csütörtökre a Cotroceni-palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció, a BÉKE – Románia az első parlamenti frakció és a függetlenek képviselőit.
Az elnöki hivatal szerdai közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a konzultációk menetrendje a következő:
9 órától – Egységben Romániáért frakció;
10 órától – BÉKE – Románia az első frakció;
11 órától – független képviselők és szenátorok.
Az államfő hétfőn már egyeztetett a parlamenti pártok vezetőivel a miniszterelnök-jelölt kijelöléséről.
A konzultációk után Nicușor Dan közölte: addig folytatja a tárgyalásokat, amíg kirajzolódik egy szilárd, Nyugat-barát többség. Egyúttal felelősségteljes hozzáállásra szólította fel a pártokat. „Alapvető fontosságú, hogy ésszerű időn belül közös nevezőre jussanak” – jelentette ki.
Kelemen Hunor szövetségi elnök kedd este ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem venne részt egy kisebbségi kormányban a Szociáldemokrata Párt (PSD) oldalán.
A kormánytöbbség kialakításához a pártoknak előbb-utóbb rugalmasabbá kell tenniük az álláspontjukat, mert a cotroceni-i konzultációk első fordulója után nem körvonalazódott megoldás – jelentette ki kedd este az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor.
