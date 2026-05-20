PSD-RMDSZ? Sehogy sem jön ki a parlamenti matek az AUR nélkül

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Kelemen Hunor szövetségi elnök kedd este ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem venne részt egy kisebbségi kormányban a Szociáldemokrata Párt (PSD) oldalán.

2026. május 20., 09:392026. május 20., 09:39

A Digi24-nek nyilatkozó politikustól azt kérdezték, hogy számol-e egy PSD köré épülő kisebbségi kormány lehetőségével, amelynek az RMDSZ is tagja.

Nincs ilyen lehetőség. Nem lehet. Nem akarjuk, nem lehet

– válaszolta Kelemen, hozzátéve, hogy ezt már a múlt héten is világossá tette, és most is ugyanígy látja.

Elmondta azt is, hogy a PSD részéről senki sem kereste meg ebben az ügyben. Emlékeztetett, hogy az RMDSZ része annak a volt koalíciónak, amelynek a kormányát a PSD és az AUR buktatta meg, ezért logikátlannak tartaná, hogy az RMDSZ most az AUR oldalára kerüljön. Hangsúlyozta, hogy számára nem is annyira a PSD jelenti a fő problémát, hanem az AUR, amelyet az RMDSZ nem tud elfogadni partnerként.

Az AUR számunkra vörös vonal. Egy ilyen konstrukció pedig azt jelentené, hogy a kormány az AUR-tól függne. Ezt nem tudom elfogadni

– jelentette ki.

Kelemen szerint a PSD már bizonyította, hogy az AUR-ral együtt képes parlamenti többséget összehozni, amikor 281 szavazattal megbuktatták a Bolojan-kormányt, és jelenleg egy új többség csak az AUR bevonásával állhatna össze.

Kijelentette: az államfő helyesen jár el, amikor elutasít egy olyan parlamenti többséget, amely mögött az AUR áll.

Hirdetés

Az RMDSZ elnöke ugyanakkor elképzelhetőnek tart egy kisebbségi kormányt, de csak „átlátható és elfogadható” parlamenti támogatással. Ha pedig más megoldás nincs, a jelenlegi kisebbségi kormány is folytathatná a munkáját, feltéve, hogy a PSD megszavazza a működéséhez szükséges döntéseket legalább jövő tavaszig, a helyreállítási terv céljainak teljesítése és az uniós források lehívása érdekében – magyarázta.

Kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Ilie Bolojan már nem lehetne egy ilyen kisebbségi kormány vezetője, mert a PSD nem támogatná ugyanazt a miniszterelnököt, akit néhány héttel korábban leváltott. Másfelől szerinte a szociáldemokraták sem szabhatják meg a PNL-nek, hogy ki legyen a miniszterelnök-jelöltjük.

Mindkét félnek újra kell gondolnia, rugalmasabbá kell tennie álláspontját

idézi a politikust az Agerpres hírügynökség.

Kelemen szerint a legjobb megoldás az lenne, ha egy első sikertelen kormányalakítási kísérlet után a pártok a második tárgyalási fordulóban már engednének az álláspontjukból, és olyan miniszterelnök-jelöltet találnának, aki képes maga mögé állítani a PNL, az USR, a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciójának támogatását. Úgy vélekedett, hogy ezeknek a pártoknak nem feltétlenül kell 2028-ig együtt kormányozniuk:

elegendő lehet egy átmeneti megoldás jövő tavaszig, a költségvetés elfogadásáig és a fontos beruházások, illetve projektek sínre tételéig.

Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni
Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni

A kormánytöbbség kialakításához a pártoknak előbb-utóbb rugalmasabbá kell tenniük az álláspontjukat, mert a cotroceni-i konzultációk első fordulója után nem körvonalazódott megoldás – jelentette ki kedd este az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor.

2026. május 20., szerda

Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak

Nicușor Dan államfő csütörtökre a Cotroceni-palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció, a BÉKE – Románia az első parlamenti frakció és a függetlenek képviselőit.

Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni

A kormánytöbbség kialakításához a pártoknak előbb-utóbb rugalmasabbá kell tenniük az álláspontjukat, mert a cotroceni-i konzultációk első fordulója után nem körvonalazódott megoldás – jelentette ki kedd este az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor.

Már nem penészes falak közt tárolják a liszteszsákokat – javuló élelmiszer-biztonság

Tíz éve még gyakori probléma volt, hogy penészes falak közt, rossz raklapokon tárolták az alapanyagokat, de ma ez már nem jellemző – a szakhatóság vezetője szerint folyamatosan javulnak a körülmények a Hargita megyei élelmiszeripari egységekben.

Elmondták a véleményüket az emberek az adóhatóság szolgáltatásairól

Összesítette a pénzügyminisztérium az Országos Adóhatóság (ANAF) szolgáltatásaival és a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket.

Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens

A NATO keleti szárnyának országai közül Romániában történik a legtöbb drónincidens Ukrajna közelsége miatt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján az ügyvivő külügyminiszter.

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában

Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.

Elhunyt Scherer Péter színművész

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

