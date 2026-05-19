Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens

A NATO keleti szárnyának országai közül Romániában történik a legtöbb drónincidens Ukrajna közelsége miatt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján az ügyvivő külügyminiszter.

2026. május 19., 19:082026. május 19., 19:08

Beszámolója szerint Oana Țoiu a Külügyek Tanácsának brüsszeli ülésén arról tárgyalt európai partnereivel, hogy

az Európai Unió készülő biztonsági stratégiájában nagyobb figyelmet kell fordítani a NATO keleti szárnyára és a Fekete-tenger térségére.

Hangsúlyozta, hogy növelni kell a térség védelmi képességeit, és ehhez a következő többéves uniós költségvetésben forrásokat kell biztosítani – számol be az Agerpres.

Țoiu szerint a kérdés nemcsak katonai, hanem gazdasági természetű is, mivel Románia határ menti régiói közvetlenül érzik a háború hatásait. Példaként említette, hogy

a Tulcea térségébe látogató turisták biztonságuk fenyegetettségére panaszkodnak a drónincidensek miatt.

A külügyminiszter elmondta, hogy Romániának érdeke részt venni Ukrajna ellenálló képességének támogatásában és a háború lezárásához hozzájáruló erőfeszítésekben.

Ugyanakkor az ország számára különösen fontos, hogy az EU biztosítson forrásokat az ukrán határhoz közeli régiók gazdasági kárainak ellensúlyozására – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy az uniós forrásokból finanszírozott beruházásokban kiemelt helyet kap a román-ukrán és a román-moldovai összeköttetés javítása.

„Ez Románia közvetlen érdeke, és nemcsak a sokat halogatott moldvai autópályára vonatkozik, hanem a térség egészének vonzerejére is” – jelentette ki Țoiu.

2026. május 19., kedd

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában

Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.

Elhunyt Scherer Péter színművész

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik

A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás

Az ország régióinak többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés alatt áll, amelyet kedden adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán

Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösdvasárnap, május 24-én a Madarasi Hargitán.

