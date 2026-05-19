Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens

A NATO keleti szárnyának országai közül Romániában történik a legtöbb drónincidens Ukrajna közelsége miatt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján az ügyvivő külügyminiszter.

Beszámolója szerint Oana Țoiu a Külügyek Tanácsának brüsszeli ülésén arról tárgyalt európai partnereivel, hogy

az Európai Unió készülő biztonsági stratégiájában nagyobb figyelmet kell fordítani a NATO keleti szárnyára és a Fekete-tenger térségére.

Hangsúlyozta, hogy növelni kell a térség védelmi képességeit, és ehhez a következő többéves uniós költségvetésben forrásokat kell biztosítani – számol be az Agerpres.

Hirdetés

Țoiu szerint a kérdés nemcsak katonai, hanem gazdasági természetű is, mivel Románia határ menti régiói közvetlenül érzik a háború hatásait. Példaként említette, hogy