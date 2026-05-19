Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Fotó: forrás: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Fotó: forrás: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal. A vasárnapi szabadtéri szentmisén pedig Sulyok Tamás köztársasági elnök is részt vesz.

Gergely Imre

2026. május 19., 18:00

2026. május 19., 18:012026. május 19., 18:01

A Misszió Tours által szervezett zarándoklat résztvevői az előző évekhez hasonlóan idén is a csíksomlyói nyeregben ünneplik a pünkösdöt a, de szállásaik Gyergyószentmiklóson és Gyergyószék településein lesznek. Fogadásuk minden évben felemelő ünnepség keretében történik a vasútállomáson.

Idén is befut a Boldogasszony Zarándokvonat – ünnepélyes fogadtatás Gyergyószentmiklóson
A hagyományokhoz híven idén is több száz zarándokot lát vendégül Gyergyószentmiklós, akik a Boldogasszony Zarándokvonattal érkeznek Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba tartva.

A pünkösdi gyergyói eseményeket ismertető sajtótájékoztatón Nagy Zoltán polgármester arra kérte a gyergyószentmiklósiakat, hogy csütörtökön legyenek ott a vasútállomáson és közösen fogadják a zarándokokat. A polgármester hangsúlyozta: „Gyergyószentmiklós immár több mint egy évtizede aktív részese a magyar nemzet egyik legnagyobb lelki ünnepének. Idén is hívunk minden gyergyószentmiklósit, hogy együtt köszöntsük a zarándokokat.

Szeretettel és testvéri törődéssel mutassuk meg, hogy a lelki ünnepeinket nem árnyékolhatják be politikai események

A Boldogasszony Zarándokvonat a menetrend szerint 19 óra 3 perckor kell befusson. A hangulathoz a gyergyószentmiklósi fúvószenekar is hozzájárul.

Pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise – rangos vendéggel

A hagyományokhoz híven május 24-én, pünkösdvasárnap 9 órakor szabadtéri ünnepi szentmisét tartanak a Szent Miklós-plébánia előtti téren. A szentmisén részt vesz Sulyok Tamás, Magyarország Köztársasági Elnöke is, aki idén a csíksomlyói búcsú kiemelt vendége.

Amint azt Hölgyes Pál Zsolt plébános ismertette,

a szentmise főcelebránsa és szónoka Ft. Marton Zsolt váci megyéspüspök, a zarándokvonat egyik lelkivezetője lesz.

A Boldogasszony Zarándokvonat további lelkivezetői: Burbela Gergely és Juhos Ferenc verbita szerzetesek, Tóth István Konstantin perjel, valamint Borka Iván, Cséry Gergő és Molnár Tamás atyák. A liturgián közreműködik a Szent Miklós plébánia ifjúsági szkólája, Gál Szabolcs kántor vezetésével.

Fotó: Gergely Imre

A zarándokvonat vasárnap 11 óra 14 perckor indul vissza a gyergyószentmiklósi vasútállomásról.

A szervezők és a város vezetése arra kérik a lakosságot, hogy a búcsúztatásra is minél többen látogassanak ki.

Hölgyes Pál Zsolt főesperes kiemelte: pünkösd nemcsak a Szentlélek kiáradásának ünnepe, hanem az összetartozásé és az együtt imádkozásé is.

A közös ima az egység eszköze. A Szentlélek ereje segíthet abban, hogy a közösség felülemelkedjen a megosztottságon,

és újra átélje az első apostolok pünkösdi élményét, a közös tanúságtétel örömét” – fogalmazott.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Pünkösd Zarándoklat
2026. május 18., hétfő

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.

2026. május 18., hétfő

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút

Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.

2026. május 18., hétfő

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson

Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

2026. május 15., péntek

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.

2026. május 12., kedd

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

2026. május 11., hétfő

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

2026. május 10., vasárnap

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

2026. május 09., szombat

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

2026. május 07., csütörtök

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

