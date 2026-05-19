Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Fotó: forrás: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal. A vasárnapi szabadtéri szentmisén pedig Sulyok Tamás köztársasági elnök is részt vesz.
2026. május 19., 18:002026. május 19., 18:00
2026. május 19., 18:012026. május 19., 18:01
A Misszió Tours által szervezett zarándoklat résztvevői az előző évekhez hasonlóan idén is a csíksomlyói nyeregben ünneplik a pünkösdöt a, de szállásaik Gyergyószentmiklóson és Gyergyószék településein lesznek. Fogadásuk minden évben felemelő ünnepség keretében történik a vasútállomáson.
A hagyományokhoz híven idén is több száz zarándokot lát vendégül Gyergyószentmiklós, akik a Boldogasszony Zarándokvonattal érkeznek Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba tartva.
A pünkösdi gyergyói eseményeket ismertető sajtótájékoztatón Nagy Zoltán polgármester arra kérte a gyergyószentmiklósiakat, hogy csütörtökön legyenek ott a vasútállomáson és közösen fogadják a zarándokokat. A polgármester hangsúlyozta: „Gyergyószentmiklós immár több mint egy évtizede aktív részese a magyar nemzet egyik legnagyobb lelki ünnepének. Idén is hívunk minden gyergyószentmiklósit, hogy együtt köszöntsük a zarándokokat.
A Boldogasszony Zarándokvonat a menetrend szerint 19 óra 3 perckor kell befusson. A hangulathoz a gyergyószentmiklósi fúvószenekar is hozzájárul.
A hagyományokhoz híven május 24-én, pünkösdvasárnap 9 órakor szabadtéri ünnepi szentmisét tartanak a Szent Miklós-plébánia előtti téren. A szentmisén részt vesz Sulyok Tamás, Magyarország Köztársasági Elnöke is, aki idén a csíksomlyói búcsú kiemelt vendége.
Amint azt Hölgyes Pál Zsolt plébános ismertette,
A Boldogasszony Zarándokvonat további lelkivezetői: Burbela Gergely és Juhos Ferenc verbita szerzetesek, Tóth István Konstantin perjel, valamint Borka Iván, Cséry Gergő és Molnár Tamás atyák. A liturgián közreműködik a Szent Miklós plébánia ifjúsági szkólája, Gál Szabolcs kántor vezetésével.
Fotó: Gergely Imre
A zarándokvonat vasárnap 11 óra 14 perckor indul vissza a gyergyószentmiklósi vasútállomásról.
Hölgyes Pál Zsolt főesperes kiemelte: pünkösd nemcsak a Szentlélek kiáradásának ünnepe, hanem az összetartozásé és az együtt imádkozásé is.
és újra átélje az első apostolok pünkösdi élményét, a közös tanúságtétel örömét” – fogalmazott.
Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.
Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.
Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.
Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.
Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.
Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.
Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.
A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.
Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.
szóljon hozzá!