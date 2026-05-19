Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal. A vasárnapi szabadtéri szentmisén pedig Sulyok Tamás köztársasági elnök is részt vesz.

Gergely Imre 2026. május 19., 18:00

A Misszió Tours által szervezett zarándoklat résztvevői az előző évekhez hasonlóan idén is a csíksomlyói nyeregben ünneplik a pünkösdöt a, de szállásaik Gyergyószentmiklóson és Gyergyószék településein lesznek. Fogadásuk minden évben felemelő ünnepség keretében történik a vasútállomáson. korábban írtuk Idén is befut a Boldogasszony Zarándokvonat – ünnepélyes fogadtatás Gyergyószentmiklóson A hagyományokhoz híven idén is több száz zarándokot lát vendégül Gyergyószentmiklós, akik a Boldogasszony Zarándokvonattal érkeznek Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba tartva. A pünkösdi gyergyói eseményeket ismertető sajtótájékoztatón Nagy Zoltán polgármester arra kérte a gyergyószentmiklósiakat, hogy csütörtökön legyenek ott a vasútállomáson és közösen fogadják a zarándokokat. A polgármester hangsúlyozta: „Gyergyószentmiklós immár több mint egy évtizede aktív részese a magyar nemzet egyik legnagyobb lelki ünnepének. Idén is hívunk minden gyergyószentmiklósit, hogy együtt köszöntsük a zarándokokat.

Szeretettel és testvéri törődéssel mutassuk meg, hogy a lelki ünnepeinket nem árnyékolhatják be politikai események

A Boldogasszony Zarándokvonat a menetrend szerint 19 óra 3 perckor kell befusson. A hangulathoz a gyergyószentmiklósi fúvószenekar is hozzájárul. Pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise – rangos vendéggel A hagyományokhoz híven május 24-én, pünkösdvasárnap 9 órakor szabadtéri ünnepi szentmisét tartanak a Szent Miklós-plébánia előtti téren. A szentmisén részt vesz Sulyok Tamás, Magyarország Köztársasági Elnöke is, aki idén a csíksomlyói búcsú kiemelt vendége. Hirdetés Amint azt Hölgyes Pál Zsolt plébános ismertette,

a szentmise főcelebránsa és szónoka Ft. Marton Zsolt váci megyéspüspök, a zarándokvonat egyik lelkivezetője lesz.

A Boldogasszony Zarándokvonat további lelkivezetői: Burbela Gergely és Juhos Ferenc verbita szerzetesek, Tóth István Konstantin perjel, valamint Borka Iván, Cséry Gergő és Molnár Tamás atyák. A liturgián közreműködik a Szent Miklós plébánia ifjúsági szkólája, Gál Szabolcs kántor vezetésével.

A zarándokvonat vasárnap 11 óra 14 perckor indul vissza a gyergyószentmiklósi vasútállomásról.

A szervezők és a város vezetése arra kérik a lakosságot, hogy a búcsúztatásra is minél többen látogassanak ki.

Hölgyes Pál Zsolt főesperes kiemelte: pünkösd nemcsak a Szentlélek kiáradásának ünnepe, hanem az összetartozásé és az együtt imádkozásé is.

A közös ima az egység eszköze. A Szentlélek ereje segíthet abban, hogy a közösség felülemelkedjen a megosztottságon,