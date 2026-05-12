Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Előtérben az idősek életminőségének javítása, valamint az önállóság minél tovább történő fenntartása
Fotó: Gergely Imre
Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.
A Szent Erzsébet Idősek Otthonában hetven, idősgondozásban dolgozó szakember vett részt a gyergyószéki Caritas-csapatok közös szervezésében megvalósult konferencián, Hargita megye különböző intézményeiből. A mottó az ember–élet–minőség volt, az esemény célja pedig az volt, hogy az ápolók megosszák egymással jó gyakorlataikat, új módszereket ismerjenek meg, valamint megerősítést kapjanak hivatásuk fontosságában.
Dr. Kis Gabriella, a Szent Erzsébet Idősek Otthonának igazgatója elmondta: az esemény lehetőséget teremtett arra, hogy az ápolók megerősödjenek abban, milyen fontos értéket képvisel a hivatásuk. Ugyanakkor szakmai fejlődésüket az életminőség-orientált előadások is segítették.
Hiszem, hogy igazán az tud ápoló lenni, akinek a szívében a Jóisten elültette azt a szikrát, amely nap mint nap erőt ad ahhoz, hogy az idős, beteg emberekhez emberként és szakemberként forduljon” – fogalmazott az igazgató.
Fotó: Gergely Imre
A konferencia lelki ráhangolóját Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója tartotta Vedd ágyadat és járj! címmel. Elmélkedésében arra mutatott rá, hogy az ápolók Jézus gyógyító küldetését folytatják mindennapi szolgálatuk során.
Nem csupán jelképesen teljesítenek jézusi küldetést, hanem valóban azt teszik, amire Jézus megbízta követőit: segítik és emelik a szenvedő embert” – hangsúlyozta.
A programban több szakmai előadás is helyet kapott. Pakot Mónika mentálhigiénés szakember a kertterápia életminőség-fejlesztő szerepéről beszélt, Gáll Gabriella és Czirják Lujza, a Gyulafehérvári Caritas munkatársai pedig a SELBA és LIMA módszerek lehetőségeit ismertették. Olyan idősoktatási és tréningmódszerekről van szó, amelyek célja az idősek életminőségének javítása, a mentális és fizikai fittség megőrzése, valamint az önállóság minél tovább történő fenntartása.
