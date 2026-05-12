Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Előtérben az idősek életminőségének javítása, valamint az önállóság minél tovább történő fenntartása

Előtérben az idősek életminőségének javítása, valamint az önállóság minél tovább történő fenntartása

Fotó: Gergely Imre

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

Gergely Imre

2026. május 12., 15:412026. május 12., 15:41

A Szent Erzsébet Idősek Otthonában hetven, idősgondozásban dolgozó szakember vett részt a gyergyószéki Caritas-csapatok közös szervezésében megvalósult konferencián, Hargita megye különböző intézményeiből. A mottó az ember–élet–minőség volt, az esemény célja pedig az volt, hogy az ápolók megosszák egymással jó gyakorlataikat, új módszereket ismerjenek meg, valamint megerősítést kapjanak hivatásuk fontosságában.

Dr. Kis Gabriella, a Szent Erzsébet Idősek Otthonának igazgatója elmondta: az esemény lehetőséget teremtett arra, hogy az ápolók megerősödjenek abban, milyen fontos értéket képvisel a hivatásuk. Ugyanakkor szakmai fejlődésüket az életminőség-orientált előadások is segítették.

Az ápoló olyan fényt, csodát hordoz magában, amelyhez rengeteg szeretet és önfeláldozás szükséges.

Hiszem, hogy igazán az tud ápoló lenni, akinek a szívében a Jóisten elültette azt a szikrát, amely nap mint nap erőt ad ahhoz, hogy az idős, beteg emberekhez emberként és szakemberként forduljon” – fogalmazott az igazgató.

Az esemény lehetőséget teremtett arra, hogy az ápolók megerősödjenek abban, milyen fontos értéket képvisel a hivatásuk

Az esemény lehetőséget teremtett arra, hogy az ápolók megerősödjenek abban, milyen fontos értéket képvisel a hivatásuk

Fotó: Gergely Imre

A konferencia lelki ráhangolóját Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója tartotta Vedd ágyadat és járj! címmel. Elmélkedésében arra mutatott rá, hogy az ápolók Jézus gyógyító küldetését folytatják mindennapi szolgálatuk során.

Az ápolók fizikailag is odamennek a beteghez, felsegítik, szólnak hozzá, próbálnak lelkileg is támaszt nyújtani.

Nem csupán jelképesen teljesítenek jézusi küldetést, hanem valóban azt teszik, amire Jézus megbízta követőit: segítik és emelik a szenvedő embert” – hangsúlyozta.

A programban több szakmai előadás is helyet kapott. Pakot Mónika mentálhigiénés szakember a kertterápia életminőség-fejlesztő szerepéről beszélt, Gáll Gabriella és Czirják Lujza, a Gyulafehérvári Caritas munkatársai pedig a SELBA és LIMA módszerek lehetőségeit ismertették. Olyan idősoktatási és tréningmódszerekről van szó, amelyek célja az idősek életminőségének javítása, a mentális és fizikai fittség megőrzése, valamint az önállóság minél tovább történő fenntartása.

2026. május 11., hétfő

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.

Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén

A vízszolgáltatás kiesésére kell számítani csütörtökön Gyergyószentmiklós több városrészében.

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Erőss Zsolt-teljesítménytúrát, amellyel a Himalája legmagasabb csúcsára első magyarként feljutó hegymászóra emlékezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószéki osztálya. Elindult a jelentkezés.

Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.

