Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

A Szent Erzsébet Idősek Otthonában hetven, idősgondozásban dolgozó szakember vett részt a gyergyószéki Caritas-csapatok közös szervezésében megvalósult konferencián, Hargita megye különböző intézményeiből. A mottó az ember–élet–minőség volt, az esemény célja pedig az volt, hogy az ápolók megosszák egymással jó gyakorlataikat, új módszereket ismerjenek meg, valamint megerősítést kapjanak hivatásuk fontosságában.

Dr. Kis Gabriella, a Szent Erzsébet Idősek Otthonának igazgatója elmondta: az esemény lehetőséget teremtett arra, hogy az ápolók megerősödjenek abban, milyen fontos értéket képvisel a hivatásuk. Ugyanakkor szakmai fejlődésüket az életminőség-orientált előadások is segítették.