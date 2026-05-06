Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.
A lángok egy lakóház teljes tetőszerkezetét elpusztították, a család súlyos károkat szenvedett – tájékoztat a Gyergyóújfalvi Önkéntes Tűzoltóság. A tűzoltók arra kérnek mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten járuljanak hozzá a család támogatásához, hogy
Az anyagi támogatás az alábbi módokon juttatható el:
Bankszámlaszám: RO78CECEC001946201943011 (kedvezményezett: Sólyom Katalin)
Revolut: 0748 827 362 (Sólyom Réka/@rkaqy8rt)
Fontos, hogy az utalás közleményébe írják be: „DONAȚIE”.
Emellett a közeljövőben helyi, készpénzes adománygyűjtést is szerveznek.
