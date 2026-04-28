Magasfeszültségű kábeleket szakított le egy kidőlt fa, közel 10 ezer fogyasztó maradt áram nélkül

Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
Csaknem 10 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, miután Borszéken kidőlt egy fa és leszakította a magasfeszültségű áramkábeleket, amelyek tüzet is okoztak.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, száraz növényzet és cserjék gyulladtak ki Borszéken kedden délután. A lángok egy magasfeszültségű vezetéket érintő meghibásodás miatt keletkeztek, miután egy fa rádőlt az oszlopra, és elszakította a vezetékeket.
A Hargita megyei tűzoltóság első információi szerint 84 fogyasztó áramszolgáltatás nélkül maradt a történtek következtében, ám mint később beszámoltak a probléma nagyobb, mint amilyennek elsőre tűnt.
A történtek ugyanis több szomszédos település áramszolgáltatását is befolyásolják: mint kiderült, Maroshévízen, Bélborban, Salamáson és Galócáson
A tájékoztatás szerint az 500 négyzetméternyi területet érintő tüzet sikerült megfékezniük a tűzoltóknak, az áramszolgáltató szakemberei pedig szintén a helyszínen dolgoznak a meghibásodás helyreállításán.
