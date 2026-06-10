Házkutatások Hargita megyében: cigarettát, szeszt és készpénzt foglaltak le

Két házkutatást tartottak szerdán Hargita megyében jövedéki termékek illegális birtoklása és forgalmazása miatt. A rendőrök 4720 szál cigarettát, 56 liter etil-alkoholt, 33,5 liter tömény szeszes italt és 5000 lej készpénzt foglaltak le.

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A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni osztályának munkatársai a maroshévízi ügyészség felügyelete alatt hajtották végre a maroshévízi bíróság által kibocsátott házkutatási parancsokat.

A nyomozás olyan személyek ellen folyik, akiket azzal gyanúsítanak, hogy olyan jövedéki termékeket birtokoltak és forgalmaztak, amelyek nem rendelkeztek a törvény által előírt zárjeggyel, szabálytalanul voltak megjelölve vagy hamis jelöléseket viseltek.

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A házkutatások során a rendőrök összesen 4720 szál cigarettát, 56 liter etil-alkoholt, 33,5 liter tömény szeszes italt, valamint 5000 lej készpénzt foglaltak le további vizsgálatok céljából.

A hatóságok emellett két előállítási parancsot is végrehajtottak, és két embert kísértek be kihallgatásra. Az akciókra a Jupiter országos rendőrségi művelet részeként került sor.