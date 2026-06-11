Elpusztult egy medve Sikaszóban, amelyet korábban elgázolhattak

Négyéves lehetett a vélhetően elütött medve
Fotó: Olvasói felvétel
Sérült medve miatt érkezett riasztás Sikaszóba, ám a nagyvad elpusztult, amire a törvény által előírt bizottság helyszínre ért. Az állatot napokkal korábban üthette el egy autó.
2026. június 11., 19:282026. június 11., 19:28
2026. június 11., 19:292026. június 11., 19:29
Kétszer is hívták a 112-t csütörtökön Sikaszóban medve miatt. Nagy Attila, Zetelaka község polgármesterének információi szerint
először egy ház udvarán láttak egy fiatal egyedet, amely a hatóságok kiérkezésére már távozott a helyszínről;
később pedig a 138-as megyei út szélén jelent meg ismét egy medve, amelyről úgy vélik, hogy ugyanaz, mint amit korábban láttak.
A környéken szolgálatot teljesítő csendőrök értek először a helyszínre, és megfigyelés alatt tartották a nagyvadat, amely
Amire azonban mindenki a helyszínre ért a törvény által előírt bizottság tagjai közül, a négy év körüli medve életét vesztette. A tetemet az állatorvos is megvizsgálta, és úgy sejtik, hogy a sérülések napokkal korábban keletkezhettek – vélhetően egy autó ütötte el a csütörtökön elpusztult medvét.
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