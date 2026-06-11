Elpusztult egy medve Sikaszóban, amelyet korábban elgázolhattak

Sérült medve miatt érkezett riasztás Sikaszóba, ám a nagyvad elpusztult, amire a törvény által előírt bizottság helyszínre ért. Az állatot napokkal korábban üthette el egy autó.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 11., 19:282026. június 11., 19:28 2026. június 11., 19:292026. június 11., 19:29

Kétszer is hívták a 112-t csütörtökön Sikaszóban medve miatt. Nagy Attila, Zetelaka község polgármesterének információi szerint először egy ház udvarán láttak egy fiatal egyedet, amely a hatóságok kiérkezésére már távozott a helyszínről; Hirdetés

később pedig a 138-as megyei út szélén jelent meg ismét egy medve, amelyről úgy vélik, hogy ugyanaz, mint amit korábban láttak. A környéken szolgálatot teljesítő csendőrök értek először a helyszínre, és megfigyelés alatt tartották a nagyvadat, amely

szemmel láthatóan sérüléseket szenvedett a fején.