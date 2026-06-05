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Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad

• Fotó: Bázis Ifjúsági Központ

Fotó: Bázis Ifjúsági Központ

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A hétvégén újra benépesül a Tarisznyás Márton Múzeum udvara: játék, színház és könnyed nyári hangulat várja az érdeklődőket. A szervezők törekvése, hogy minden korosztály találjon magának valami érdekeset.

Székelyhon

2026. június 05., 19:532026. június 05., 19:53

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Szombaton délután a Generációk viadala indítja a hétvégét: egy csapatos kvíz, ahol kiderül, ki mit tud a másik korosztály világáról. Van aki a floppyról tudja, hogy micsoda, van aki azt, hogy mi a Fortnite. Ami közös: a nyereményekért azért meg kell küzdeni. A döntőre vasárnap kerül sor.

A Nyári Ifjúsági Színpad az elmúlt hétvégén robbant be, benépesült a múzeumudvar. Kikapcsolódást kínál az a két színházi produkció is, amivel

ezen a hétvégén várják a gyergyószentmiklósi fiatalokat és régebb óta fiatalokat.

Szombat este a Tulipati – rap, gender, komédia, a BBTE ötödéves színészhallgatóinak előadása lesz műsoron. Vasárnap este a negyedéves hallgatók hozzák el Pintér Béla világát: a Tündöklő középszer kíméletlenül őszinte, mégis felszabadítóan vicces tükör a színházi hierarchiákról, a megfelelési kényszerről.

A belépés minden programra ingyenes.

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Gyergyószék
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