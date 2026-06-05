Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad

A hétvégén újra benépesül a Tarisznyás Márton Múzeum udvara: játék, színház és könnyed nyári hangulat várja az érdeklődőket. A szervezők törekvése, hogy minden korosztály találjon magának valami érdekeset.

Szombaton délután a Generációk viadala indítja a hétvégét: egy csapatos kvíz, ahol kiderül, ki mit tud a másik korosztály világáról. Van aki a floppyról tudja, hogy micsoda, van aki azt, hogy mi a Fortnite. Ami közös: a nyereményekért azért meg kell küzdeni. A döntőre vasárnap kerül sor.

A Nyári Ifjúsági Színpad az elmúlt hétvégén robbant be, benépesült a múzeumudvar. Kikapcsolódást kínál az a két színházi produkció is, amivel