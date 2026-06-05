Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad

Fotó: Bázis Ifjúsági Központ
A hétvégén újra benépesül a Tarisznyás Márton Múzeum udvara: játék, színház és könnyed nyári hangulat várja az érdeklődőket. A szervezők törekvése, hogy minden korosztály találjon magának valami érdekeset.
Szombaton délután a Generációk viadala indítja a hétvégét: egy csapatos kvíz, ahol kiderül, ki mit tud a másik korosztály világáról. Van aki a floppyról tudja, hogy micsoda, van aki azt, hogy mi a Fortnite. Ami közös: a nyereményekért azért meg kell küzdeni. A döntőre vasárnap kerül sor.
A Nyári Ifjúsági Színpad az elmúlt hétvégén robbant be, benépesült a múzeumudvar. Kikapcsolódást kínál az a két színházi produkció is, amivel
Szombat este a Tulipati – rap, gender, komédia, a BBTE ötödéves színészhallgatóinak előadása lesz műsoron. Vasárnap este a negyedéves hallgatók hozzák el Pintér Béla világát: a Tündöklő középszer kíméletlenül őszinte, mégis felszabadítóan vicces tükör a színházi hierarchiákról, a megfelelési kényszerről.
A belépés minden programra ingyenes.
128 engedély nélküli építmény volt a Virág lakónegyed déli részén. Ebből 93-at bontottak le önként a tulajdonosaik május végéig a városháza kérésének eleget téve. A többieket is fel kell számolni, hogy a negyed teljes felújítása megtörténhessen.
Énekkel csatlakoztak a Nemzeti Összetartozás Napjához a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola diákjai: 402 alsó tagozatos tanuló adta elő az Otthon vagyunk című dalt a Szent István-templomban.
Osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson: június 2. és 4. között vehetik át a jogosultak a fűtéstámogatást, közismert nevén a „fapénzt”, valamint az energia-kiegészítő juttatást, az úgynevezett „butéliapénzt”.
Folytatódik Gyergyószentmiklós külterületeinek általános kataszteri felmérése: június 2. és 5. között több dűlőben és az ipari zóna belterületein végeznek helyszíni méréseket.
Kötelező megszorítások és fejlesztések egyszerre határozzák meg Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva idei költségvetését. A beruházások folytatódnak, de a működtetés egyre nehezebb.
Elkerüli a kihelyezett csapdát a Gyergyószentmiklós üdülőövezetében korábban rendszeresen megforduló medve. Az állatot a csapda kihelyezése után látták ugyan a helyszínen, de elfogni egyelőre nem sikerült.
Bírósági ügyére való tekintettel nem hagyták jóvá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke jelölését az RMDSZ gyergyószéki szervezetének élére. Helyette Bende Sándor parlamenti képviselő dossziéját fogadták el.
Járműre dőlt egy fa szombaton délután a Gyergyóalfalu községhez tartozó Borzonton, a 13B jelzésű országúton – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Csaknem minden este megjelennek a nagyvadak a gyergyószentmiklósi 4-es kilométer közelében. A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.
Sportrendezvényekkel, hagyományőrző és kultúrprogramokkal, koncertekkel zajlanak a XXIV. Gyergyóalfalvi Napok május 27–31. között.
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