Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó

Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az erdők megfelelő gondoskodást kapjanak.
2026. június 06., 16:052026. június 06., 16:05
2026. június 06., 16:262026. június 06., 16:26
Az erdészek nap mint nap figyelik az erdő „lélegzését”, óvják egészségét, megőrizve ezt a felbecsülhetetlen értéket. Munkájuk nemcsak a jelenről, hanem a jövőről is szól: arról, hogy a következő generációk is megtapasztalhassák az erdők tiszta levegőjét, nyugalmát és élő gazdagságát. Erről, illetve a medvék jelenlétéről is beszél videónkban Bodrogi Pál erdőmérnök, erdészetvezető.
Meghalt egy 34 éves Szeben megyei férfi szombat reggel, vélhetően medvetámadás áldozata lett Prod falu közelében – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség.
Egyetlen autó volt az érintettje annak a balesetnek, mely szombaton délben történt Gyergyóalfalu borzonti kijáratánál, a 13B országúton.
Az ország területének jelentős részére érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Bocsos anyamedve támadt egy középkorú férfire pénteken este a Felsőboldogfalvához tartozó Ocfalván; a sérültet kórházba kellett szállítani – tudta meg a Székelyhon. Az áldozat a portájától nem messze végzett mezőgazdasági munkát, amikor az eset történt.
Kigyúlt autóhoz riasztották szombat reggel a szászrégeni tűzoltókat. Az eset során egy ember megsérült.
Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, szeretné, hogy a parlament megszavazza az új közalkalmazotti bértörvényt, de nem hiszi, hogy ez a hónap vége előtt megtörténik.
Bár május végére volt beharangozva, végül június 19-én nyitják meg a strandidényt a marosvásárhelyi Víkendtelepen. Az előkészületek javában zajlanak. Az előrejelzések szerint ezen a hétvégén és jövő hét elején sem lesz igazi standidő.
Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.
Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy első lehetőségként politikai kormány megalakítására gondolt, de egyik párt sem állt elő egy egyértelmű többséggel, és Eugen Tomac a „legjobb” opció jelenleg, tekintve, hogy politikusként képes tárgyalni.
A Romgaz vállalat egyik vezetéke meghibásodott, melynek következtében a szondákból származó folyadék bekerült a Nádas-patak vizébe – jelentette be közösségi oldalán Varga Adorján balavásári polgármester.
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