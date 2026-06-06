Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó

Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az erdők megfelelő gondoskodást kapjanak.

Az erdészek nap mint nap figyelik az erdő „lélegzését”, óvják egészségét, megőrizve ezt a felbecsülhetetlen értéket. Munkájuk nemcsak a jelenről, hanem a jövőről is szól: arról, hogy a következő generációk is megtapasztalhassák az erdők tiszta levegőjét, nyugalmát és élő gazdagságát. Erről, illetve a medvék jelenlétéről is beszél videónkban Bodrogi Pál erdőmérnök, erdészetvezető.