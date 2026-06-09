Több gyergyószentmiklósi helyszínen zajlanak egyszerre munkálatok

Fotó: Gergely Imre
Gyergyószentmiklóson jelenleg több infrastrukturális beruházás is zajlik párhuzamosan. Egyszerre dolgoznak a szennyvízhálózat bővítésén, a korábban felásott utak helyreállításán, és készülnek az elektromosautó-töltőállomások is.
Az útjavítási munkálatok a Kárpátok utcában kezdődtek, ahol már be is fejezték az aszfaltozást. Jelenleg az Új Élet utcában zajlik a felásott útfelületek újra aszfaltozása, ott a közműfejlesztési munkálatokat követően már elkészültek a térkővel kirakott járdák is.
Fotó: Gergely Imre
Ezen munkálatok lezárása után a Kórház utcában folytatódik a helyreállítás, majd a Fogarassy Mihály utcában dolgoznak tovább. Ezt követően a lakónegyedek belső útjai kerülnek sorra.
A városközpontban is tovább folytatódik a szennyvízhálózat bővítése. Jelenleg a Kossuth Lajos utca és a Kárpátok utca találkozásától indulva a Szabadság tér északi oldalán ásnak, haladnak a Márton Áron utca felé, hogy összekapcsolják a rendszert a Márton Áron utcával, valamint lehetővé tegyék az érintett ingatlanok csatlakoztatását az új hálózathoz.
Fotó: Gergely Imre
Amint megtudtuk, ezt követően a Szabadság tér nyugati oldalán fog folytatódni a munka. Itt a polgármesteri hivatal és az egykori mozi épülete közötti részen, vagyis a Kossuth Lajos és a Fürdő utca között kell lefektetni az új vezetékeket.
A zöldségpiac előtti parkolóban például már elkészült a töltőberendezések fogadására szolgáló betonalapzat, a művelődési ház mellett pedig a kábelek lefektetéséhez szükséges földmunkák zajlanak.
Fotó: Gergely Imre
Töltőállomások létesülnek a zöldségpiacnál, az ANL-tömbházak közelében, a művelődési ház előtti parkolóban, a Fejér Dávid utcában, a Dózsa György utcában, a volt öntöde udvarán, valamint a CEC Bank melletti területen. A projekt kivitelezési határideje július 31., addig valamennyi töltőállomásnak el kell készülnie.
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