Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több gyergyószentmiklósi helyszínen zajlanak egyszerre munkálatok

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gyergyószentmiklóson jelenleg több infrastrukturális beruházás is zajlik párhuzamosan. Egyszerre dolgoznak a szennyvízhálózat bővítésén, a korábban felásott utak helyreállításán, és készülnek az elektromosautó-töltőállomások is.

Gergely Imre

2026. június 09., 17:562026. június 09., 17:56

Az útjavítási munkálatok a Kárpátok utcában kezdődtek, ahol már be is fejezték az aszfaltozást. Jelenleg az Új Élet utcában zajlik a felásott útfelületek újra aszfaltozása, ott a közműfejlesztési munkálatokat követően már elkészültek a térkővel kirakott járdák is.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Ezen munkálatok lezárása után a Kórház utcában folytatódik a helyreállítás, majd a Fogarassy Mihály utcában dolgoznak tovább. Ezt követően a lakónegyedek belső útjai kerülnek sorra.

Hirdetés

A városháza célja, hogy az év végéig minden érintett útszakasz helyreállítása megtörténjen.

A városközpontban is tovább folytatódik a szennyvízhálózat bővítése. Jelenleg a Kossuth Lajos utca és a Kárpátok utca találkozásától indulva a Szabadság tér északi oldalán ásnak, haladnak a Márton Áron utca felé, hogy összekapcsolják a rendszert a Márton Áron utcával, valamint lehetővé tegyék az érintett ingatlanok csatlakoztatását az új hálózathoz.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Amint megtudtuk, ezt követően a Szabadság tér nyugati oldalán fog folytatódni a munka. Itt a polgármesteri hivatal és az egykori mozi épülete közötti részen, vagyis a Kossuth Lajos és a Fürdő utca között kell lefektetni az új vezetékeket.

Látható előrelépés történik az elektromosautó-töltőállomások kiépítését illetően is.

A zöldségpiac előtti parkolóban például már elkészült a töltőberendezések fogadására szolgáló betonalapzat, a művelődési ház mellett pedig a kábelek lefektetéséhez szükséges földmunkák zajlanak.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A beruházás révén öt elektromosautó-gyorstöltőt és öt normál töltőberendezést helyeznek üzembe a város különböző pontjain.

Töltőállomások létesülnek a zöldségpiacnál, az ANL-tömbházak közelében, a művelődési ház előtti parkolóban, a Fejér Dávid utcában, a Dózsa György utcában, a volt öntöde udvarán, valamint a CEC Bank melletti területen. A projekt kivitelezési határideje július 31., addig valamennyi töltőállomásnak el kell készülnie.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
A Szépvíz fordított Tusnádon, az utolsó forduló dönt a bajnoki címről
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Székelyhon

Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Székelyhon

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
Székely Sport

Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
Krónika

„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
A Szépvíz fordított Tusnádon, az utolsó forduló dönt a bajnoki címről
Székely Sport

A Szépvíz fordított Tusnádon, az utolsó forduló dönt a bajnoki címről
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 08., hétfő

Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét

A Brassói Ítélőtábla helyt adott a Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke által benyújtott fellebbezésnek, és jogerős döntéssel megszüntette az ellene korábban elrendelt hatósági felügyeletet.

Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét
Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét
2026. június 08., hétfő

Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét
Hirdetés
2026. június 07., vasárnap

Verekedés Salamáson

Salamási verekedéshez riasztották a maroshévízi rendőrséget június 6-án.

Verekedés Salamáson
Verekedés Salamáson
2026. június 07., vasárnap

Verekedés Salamáson
2026. június 07., vasárnap

Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok

Szombat éjjel kigyulladt a gyergyótölgyesi pszichiátria. A tűzesetnek nincsenek sérültjei.

Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok
Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok
2026. június 07., vasárnap

Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó

Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Hirdetés
2026. június 05., péntek

Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad

A hétvégén újra benépesül a Tarisznyás Márton Múzeum udvara: játék, színház és könnyed nyári hangulat várja az érdeklődőket. A szervezők törekvése, hogy minden korosztály találjon magának valami érdekeset.

Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad
Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad
2026. június 05., péntek

Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad
2026. június 05., péntek

Kilencvenhárom garázst bontottak le határidőre a Virág negyedben

128 engedély nélküli építmény volt a Virág lakónegyed déli részén. Ebből 93-at bontottak le önként a tulajdonosaik május végéig a városháza kérésének eleget téve. A többieket is fel kell számolni, hogy a negyed teljes felújítása megtörténhessen.

Kilencvenhárom garázst bontottak le határidőre a Virág negyedben
Kilencvenhárom garázst bontottak le határidőre a Virág negyedben
2026. június 05., péntek

Kilencvenhárom garázst bontottak le határidőre a Virág negyedben
2026. június 04., csütörtök

Több száz gyergyószentmiklósi gyerekhang a nemzeti összetartozásért

Énekkel csatlakoztak a Nemzeti Összetartozás Napjához a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola diákjai: 402 alsó tagozatos tanuló adta elő az Otthon vagyunk című dalt a Szent István-templomban.

Több száz gyergyószentmiklósi gyerekhang a nemzeti összetartozásért
Több száz gyergyószentmiklósi gyerekhang a nemzeti összetartozásért
2026. június 04., csütörtök

Több száz gyergyószentmiklósi gyerekhang a nemzeti összetartozásért
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Mától osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson

Osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson: június 2. és 4. között vehetik át a jogosultak a fűtéstámogatást, közismert nevén a „fapénzt”, valamint az energia-kiegészítő juttatást, az úgynevezett „butéliapénzt”.

Mától osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson
Mától osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson
2026. június 02., kedd

Mától osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson
2026. június 01., hétfő

Folytatódik a dűlők kataszteri felmérése Gyergyószentmiklóson 

Folytatódik Gyergyószentmiklós külterületeinek általános kataszteri felmérése: június 2. és 5. között több dűlőben és az ipari zóna belterületein végeznek helyszíni méréseket.

Folytatódik a dűlők kataszteri felmérése Gyergyószentmiklóson 
Folytatódik a dűlők kataszteri felmérése Gyergyószentmiklóson 
2026. június 01., hétfő

Folytatódik a dűlők kataszteri felmérése Gyergyószentmiklóson 
2026. június 01., hétfő

Megszorítások és beruházások között egyensúlyoznak a gyergyószéki községek

Kötelező megszorítások és fejlesztések egyszerre határozzák meg Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva idei költségvetését. A beruházások folytatódnak, de a működtetés egyre nehezebb.

Megszorítások és beruházások között egyensúlyoznak a gyergyószéki községek
Megszorítások és beruházások között egyensúlyoznak a gyergyószéki községek
2026. június 01., hétfő

Megszorítások és beruházások között egyensúlyoznak a gyergyószéki községek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!