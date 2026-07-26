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Restaurálták a csíksomlyói kegytemplom tornyában talált dokumentumokat Befejezték a csíksomlyói kegytemplom toronygömbjében 85 éve elhelyezett dokumentumok restaurálását. Az egyik irat sérült, de így is sikerült a szöveg nagy részét kiolvasni. Például ezt: „huszonkét évi keserves román megszállás alól való felszabadulásunk”. Barabás Hajnal 2026. július 26., 09:012026. július 26., 09:01

Restaurálták a csíksomlyói kegytemplom keleti tornyában talált, gyógyszeres üvegcsékbe zárt iratokat Fotó: Borbély Fanni

Befejezték a csíksomlyói kegytemplom toronygömbjében 85 éve elhelyezett dokumentumok restaurálását. Az egyik irat sérült, de így is sikerült a szöveg nagy részét kiolvasni. Például ezt: „huszonkét évi keserves román megszállás alól való felszabadulásunk”.

Barabás Hajnal 2026. július 26., 09:012026. július 26., 09:01

Elkészültek a csíksomlyói kegytemplom toronygömbjében talált két dokumentum restaurálásával. Ezeket 85 évvel ezelőtt helyezték el gyógyszeres üvegcsékben a keleti toronyban időkapszulaként, hozzávetőleg egy hónapos eltéréssel: az egyiket októberben keltezték, amikor elkezdték a kegytemplom felújítását az 1940-es nagy földrengés okozta károk helyreállítására, Hirdetés

míg a másik dokumentum novemberi keltezésű, amikor befejezték a munkálatokat. A két iratot július 13-án találták meg a kegytemplom jelenlegi homlokzatfelújítási munkálatai során. Az 1941 novemberében keltezett irat szövegét még aznap elolvasták és közzétették, ahogy kibontották az időkapszulákat. korábban írtuk Időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából Két, 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali tornyának gömbjéből – adja hírül a Ferences sajtószolgálat. A másik, korábbi keltezésű irat azonban nagyon sérült állapotban volt, ezért nehezebben lehetett elolvasni, szövegét azonban sikerült részben megfejteni.

Az iraton vízfoltok keletkeztek, helyenként teljesen eltűnt az írás, ennek ellenére a szöveg 89 százalékát sikerült kiolvasni”

– osztotta meg a Székelyhonnal Pál Péter csíksomlyói okleveles restaurátor, akivel a Gyulafehérvári Főegyházmegye csíksomlyói levéltárának műhelyében beszélgettünk, ahol a restaurált iratokat mi magunk is megtekinthettük.

Pál Péter restaurátor egy hét alatt végezte el a dokumentumok helyreállítását Fotó: Borbély Fanni

A szakember szerint a papír károsodását valószínűleg az okozta, hogy

a gyógyszeres üveg, amelybe helyezték, nem záródott teljesen,

csupán vastag papírral fedték le, és körbetekerték egy madzaggal. Érdekesség, hogy a sérült irat kisebb volt a másiknál, ennek ellenére a nagyobb gyógyszeres üvegcsében helyezték el, és látszik rajta a pecsét.

Az 1941 októberében keltezett irat csak nehezen, speciális lámpával olvasható; a csíksomlyói kegytemplom felújításának kezdetén íródott Fotó: Borbély Fanni

A másik irat nagyobb volt, de a kisebb méretű üvegcsébe csavarták bele, és mivel nem fért el, az alját, ahol a pecsét lehetett, levágták. A leírt szöveg színe sem egységes, valószínűleg kifogyott a tinta, és más színűre kellett váltani.

A restaurálás során japán papírral erősítették meg a sérült részeket,

hogy mindkét dokumentum hosszú távon is megőrizhető legyen, majd digitalizálták azokat. A restaurált eredeti iratokat végül a hét elején visszaadták a csíksomlyói ferences szerzetesrendnek megőrzésre.

Fotó: Borbély Fanni

Albert Leander OFM, a csíksomlyói kolostor házfőnöke szerint a toronygömbökben elhelyezett papírok az adott kor lenyomatai.

Megtudjuk belőlük, milyen események történtek, kik alkották a közösséget, kik támogatták a felújítást.

Ezek az iratok megerősítik azokat a történeti adatokat is, amelyeket más forrásokból már ismertünk” – fogalmazott.

Az 1941 novemberében keltezett irat jól olvasható, a csíksomlyói kegytemplom felújításának végén íródott Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, a kegytemplom jelenlegi felújításának lezárultával

új időkapszulát is elhelyeznek majd a tornyokban,

amelyek mellé behelyezik a restaurált két irat másolatát is. „Valószínűleg hasonló tartalmú üzenetet készítünk, írunk a jelenlegi közösségről, a pünkösdi búcsúról, a kegytemplomban zajló tevékenységekről, valamint azokról, akik támogatták a mostani felújítást” – mondta.

Fotó: Borbély Fanni

Üzenet a „kis magyar világból” A szóban forgó két iratot dr. Bernád Rita-Magdolna, a főegyházmegyei levéltár igazgatója írta át. A sérült iratban, amely csak részben olvasható, a hiányzó szavakat pontokkal jelölte. Íme az irat szövege: „Pax et Bonum!” 1940-ben a huszonkét évi keserves román megszállás alól való felszabadulásunk boldog…… ½ 3 órakor 1 hatalmas földrengés ..., mely kegytemplomunkat is…fel.. …ta, hogy alapos restaurálást kívánt. 1941 augusztus havában a magyar nép önfeláldozó anyagi támogatásával hozzá kezdett a felrestaurálási …150 000 pengő költségen .. keresztek kicserélése … az új keresztgömbjében kívánjuk elhelyezni ezt az írást … imádságos lélekkel és esedezéssel, hogy a székelyeknek Nagyasszonya óvja meg féltett szentélyét népével együtt minden viszontagságtól és adjon szebb, boldogabb időket ennek a sokat szenvedett, szegény népnek, Nemzetünket pedig segítse, hogy nagy Szövetségesünkkel győzedelmesen kerüljön ki kelet ellenség… …. vívott élet… …1941-es esztendejében vitéz nagybányai Horthy Miklós országalapító kormányzósága, Márton Áron erdélyi püspöksége, P. Sándor Vitális provinciálissága, P. Szőcs Dénes házfőnöksége alatt, Ferencz … építész és Antal Károly bádogos mester vezetése alatt. Csíksomlyó, 1941. október 17-én … P. Szőcs Dénes ferences házfőnök /bélyegzőlenyomat/

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni