Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok

Fotó: Bíró Barna Botond Facebook-oldala
Szombat éjjel kigyulladt a gyergyótölgyesi pszichiátria. A tűzesetnek nincsenek sérültjei.
2026. június 07., 09:542026. június 07., 09:54
2026. június 07., 10:392026. június 07., 10:39
A tüzet szombaton 23 óra körül jelezték a sürgősségi hívószámon. A helyszínre a gyergyóhollósi munkapontról két egység szállt ki, de ugyanonnan és Tölgyesről az önkéntes tűzoltókat is riasztották. Mire azonban ők a helyszínre értek, a kórház dolgozói már kimenekítettek mintegy húsz beteget és el is oltották a tüzet.
A tüzet valószínűsíthetően egy lámpatest elektromos vezetékének rövidzárlata okozta, tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.
Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.
A hétvégén újra benépesül a Tarisznyás Márton Múzeum udvara: játék, színház és könnyed nyári hangulat várja az érdeklődőket. A szervezők törekvése, hogy minden korosztály találjon magának valami érdekeset.
128 engedély nélküli építmény volt a Virág lakónegyed déli részén. Ebből 93-at bontottak le önként a tulajdonosaik május végéig a városháza kérésének eleget téve. A többieket is fel kell számolni, hogy a negyed teljes felújítása megtörténhessen.
Énekkel csatlakoztak a Nemzeti Összetartozás Napjához a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola diákjai: 402 alsó tagozatos tanuló adta elő az Otthon vagyunk című dalt a Szent István-templomban.
Osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson: június 2. és 4. között vehetik át a jogosultak a fűtéstámogatást, közismert nevén a „fapénzt”, valamint az energia-kiegészítő juttatást, az úgynevezett „butéliapénzt”.
Folytatódik Gyergyószentmiklós külterületeinek általános kataszteri felmérése: június 2. és 5. között több dűlőben és az ipari zóna belterületein végeznek helyszíni méréseket.
Kötelező megszorítások és fejlesztések egyszerre határozzák meg Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva idei költségvetését. A beruházások folytatódnak, de a működtetés egyre nehezebb.
Elkerüli a kihelyezett csapdát a Gyergyószentmiklós üdülőövezetében korábban rendszeresen megforduló medve. Az állatot a csapda kihelyezése után látták ugyan a helyszínen, de elfogni egyelőre nem sikerült.
Bírósági ügyére való tekintettel nem hagyták jóvá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke jelölését az RMDSZ gyergyószéki szervezetének élére. Helyette Bende Sándor parlamenti képviselő dossziéját fogadták el.
Járműre dőlt egy fa szombaton délután a Gyergyóalfalu községhez tartozó Borzonton, a 13B jelzésű országúton – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
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