Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok

A tüzet szombaton 23 óra körül jelezték a sürgősségi hívószámon. A helyszínre a gyergyóhollósi munkapontról két egység szállt ki, de ugyanonnan és Tölgyesről az önkéntes tűzoltókat is riasztották. Mire azonban ők a helyszínre értek, a kórház dolgozói már kimenekítettek mintegy húsz beteget és el is oltották a tüzet.

A tüzet valószínűsíthetően egy lámpatest elektromos vezetékének rövidzárlata okozta, tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.