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Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok

• Fotó: Bíró Barna Botond Facebook-oldala

Fotó: Bíró Barna Botond Facebook-oldala

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Szombat éjjel kigyulladt a gyergyótölgyesi pszichiátria. A tűzesetnek nincsenek sérültjei.

Bodor Tünde

2026. június 07., 09:542026. június 07., 09:54

2026. június 07., 10:392026. június 07., 10:39

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A tüzet szombaton 23 óra körül jelezték a sürgősségi hívószámon. A helyszínre a gyergyóhollósi munkapontról két egység szállt ki, de ugyanonnan és Tölgyesről az önkéntes tűzoltókat is riasztották. Mire azonban ők a helyszínre értek, a kórház dolgozói már kimenekítettek mintegy húsz beteget és el is oltották a tüzet.

A tüzet valószínűsíthetően egy lámpatest elektromos vezetékének rövidzárlata okozta, tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.

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Gyergyószék Tűzeset
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