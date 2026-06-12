Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra

Folytatódik a Nyári Ifjúsági Színpad programja a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán: szombaton a budapesti Momentán Társulat interaktív impróshowja és karaoke party, vasárnap társasjáték-maraton, este pedig a kolozsvári színészhallgatók előadása várja a közönséget.

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A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán ezen a hétvégén is folytatódik a Nyári Ifjúsági Színpad programja.

Szombaton 20 órától a budapesti Momentán Társulat interaktív impróshowja, a RögvEst szórakoztatja a közönséget. A társulat mottója – „Mi sem tudjuk, mit teszünk öt perc múlva” – jól tükrözi előadásaik lényegét. A program 22 órától karaoke partyval folytatódik.

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Vasárnap 11 órától társasjáték-maraton várja a résztvevőket, este 19 órától pedig a kolozsvári színészhallgatók mutatják be Keress egy utat, ami nem megy át Texason! című előadásukat. A produkció egy félresikerült vakáció történetén keresztül két nő utazását és barátságuk próbatételeit követi nyomon.

Az előadás női szemszögből vizsgálja a törvény és az igazság viszonyát, a társadalmi keretek szerepét, valamint a szabadság lehetőségeit és korlátait. A darabot Balázs Bernadett-Mária, Máthé Barbara és Koós Csenge állította színpadra Ridley Scott és Callie Khouri Thelma & Louise című filmje nyomán.

A Nyári Ifjúsági Színpad valamennyi programja ingyenesen látogatható.