Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra

Fotó: Bázis Központ
Folytatódik a Nyári Ifjúsági Színpad programja a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán: szombaton a budapesti Momentán Társulat interaktív impróshowja és karaoke party, vasárnap társasjáték-maraton, este pedig a kolozsvári színészhallgatók előadása várja a közönséget.
A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán ezen a hétvégén is folytatódik a Nyári Ifjúsági Színpad programja.
Szombaton 20 órától a budapesti Momentán Társulat interaktív impróshowja, a RögvEst szórakoztatja a közönséget. A társulat mottója – „Mi sem tudjuk, mit teszünk öt perc múlva” – jól tükrözi előadásaik lényegét. A program 22 órától karaoke partyval folytatódik.
Vasárnap 11 órától társasjáték-maraton várja a résztvevőket, este 19 órától pedig a kolozsvári színészhallgatók mutatják be Keress egy utat, ami nem megy át Texason! című előadásukat. A produkció egy félresikerült vakáció történetén keresztül két nő utazását és barátságuk próbatételeit követi nyomon.
Az előadás női szemszögből vizsgálja a törvény és az igazság viszonyát, a társadalmi keretek szerepét, valamint a szabadság lehetőségeit és korlátait. A darabot Balázs Bernadett-Mária, Máthé Barbara és Koós Csenge állította színpadra Ridley Scott és Callie Khouri Thelma & Louise című filmje nyomán.
A Nyári Ifjúsági Színpad valamennyi programja ingyenesen látogatható.
Zenével, közösségi élményekkel és lelki feltöltődéssel várja Gyergyószentmiklós a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivál közönségét. Június 18–21. között a „Boldogok, akik békét teremtenek” mottóval szólalnak meg a dallamok, hangzanak el az előadások.
Két házkutatást tartottak szerdán Hargita megyében jövedéki termékek illegális birtoklása és forgalmazása miatt. A rendőrök 4720 szál cigarettát, 56 liter etil-alkoholt, 33,5 liter tömény szeszes italt és 5000 lej készpénzt foglaltak le.
Gyergyószentmiklóson jelenleg több infrastrukturális beruházás is zajlik párhuzamosan. Egyszerre dolgoznak a szennyvízhálózat bővítésén, a korábban felásott utak helyreállításán, és készülnek az elektromosautó-töltőállomások is.
A Brassói Ítélőtábla helyt adott a Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke által benyújtott fellebbezésnek, és jogerős döntéssel megszüntette az ellene korábban elrendelt hatósági felügyeletet.
Salamási verekedéshez riasztották a maroshévízi rendőrséget június 6-án.
Szombat éjjel kigyulladt a gyergyótölgyesi pszichiátria. A tűzesetnek nincsenek sérültjei.
Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.
A hétvégén újra benépesül a Tarisznyás Márton Múzeum udvara: játék, színház és könnyed nyári hangulat várja az érdeklődőket. A szervezők törekvése, hogy minden korosztály találjon magának valami érdekeset.
128 engedély nélküli építmény volt a Virág lakónegyed déli részén. Ebből 93-at bontottak le önként a tulajdonosaik május végéig a városháza kérésének eleget téve. A többieket is fel kell számolni, hogy a negyed teljes felújítása megtörténhessen.
Énekkel csatlakoztak a Nemzeti Összetartozás Napjához a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola diákjai: 402 alsó tagozatos tanuló adta elő az Otthon vagyunk című dalt a Szent István-templomban.
szóljon hozzá!