Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson, a város Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. A balesetben két személy megsérült, egyikük a roncsok közé szorult.
2026. május 01., 14:342026. május 01., 14:34
A Hargita megyei tűzoltóság gyergyói munkapontjáról egy oltásra alkalmas jármű, egy műszaki mentő és egy rohammentő vonult a helyszínre, valamint a városi kórháztól is riasztottak egy mentőegységet.
Őt kiszabadítása után kórházba vitték, a jármű másik utasát pedig a helyszínen látták el a mentősök – tájékoztatott a tűzoltóság sajtóosztálya.
