Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson, a város Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. A balesetben két személy megsérült, egyikük a roncsok közé szorult.

2026. május 01., 14:34

A Hargita megyei tűzoltóság gyergyói munkapontjáról egy oltásra alkalmas jármű, egy műszaki mentő és egy rohammentő vonult a helyszínre, valamint a városi kórháztól is riasztottak egy mentőegységet.

Az autóban ülő egyik személy a roncsok közé szorult, de eszméleténél volt.

Őt kiszabadítása után kórházba vitték, a jármű másik utasát pedig a helyszínen látták el a mentősök – tájékoztatott a tűzoltóság sajtóosztálya.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság