Kedd reggeltől lehet szavazni a tervezett zsögödi vidámpark nevére, miután a Drakula Park elnevezés – megosztó jellege miatt – társadalmi vitát váltott ki a csíkszeredai közösségben. A nagy volumenű létesítmény tervdokumentációja már elkészült.

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A Székelyhon robbantotta a hírt szinte napra pontosan egy esztendővel ezelőtt: Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb vidámparkját építi meg több mint 50 millió euróból Lénárd András vállalkozó Csíkszereda zsögödi részén. Miután többekben ellenérzést váltott ki az élménypark Drakula Park megnevezése, a beruházó most bevonja a közösséget az új név eldöntésébe.

„Tudjuk, hogy a Drakula Park elnevezés társadalmi vitát váltott ki, ezért szavazást indítunk a névválasztásról. Úgy gondolom, ezzel csökkenthetjük a feszültséget, és egy pozitívabb képet alakíthatunk ki a beruházásról” – mondta érdeklődésünkre Lénárd András beruházó, akit a Székelyhon azzal a kérdéssel keresett meg, hogy megtudja, jelenleg hol tart ez a nagyszabású projekt.

Saját ötleteket is várnak

Szavazni kedd reggeltől lehet a létesítmény honlapján több lehetőségre: