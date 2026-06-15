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Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére

A tervezett vidámpark látványterve • Fotó: Borbély Fanni

A tervezett vidámpark látványterve

Fotó: Borbély Fanni

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Kedd reggeltől lehet szavazni a tervezett zsögödi vidámpark nevére, miután a Drakula Park elnevezés – megosztó jellege miatt – társadalmi vitát váltott ki a csíkszeredai közösségben. A nagy volumenű létesítmény tervdokumentációja már elkészült.

Barabás Hajnal

2026. június 15., 21:172026. június 15., 21:17

2026. június 15., 21:252026. június 15., 21:25

A Székelyhon robbantotta a hírt szinte napra pontosan egy esztendővel ezelőtt: Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb vidámparkját építi meg több mint 50 millió euróból Lénárd András vállalkozó Csíkszereda zsögödi részén. Miután többekben ellenérzést váltott ki az élménypark Drakula Park megnevezése, a beruházó most bevonja a közösséget az új név eldöntésébe.

„Tudjuk, hogy a Drakula Park elnevezés társadalmi vitát váltott ki, ezért szavazást indítunk a névválasztásról. Úgy gondolom, ezzel csökkenthetjük a feszültséget, és egy pozitívabb képet alakíthatunk ki a beruházásról” – mondta érdeklődésünkre Lénárd András beruházó, akit a Székelyhon azzal a kérdéssel keresett meg, hogy megtudja, jelenleg hol tart ez a nagyszabású projekt.

Saját ötleteket is várnak

Szavazni kedd reggeltől lehet a létesítmény honlapján több lehetőségre:

Dracula Park Transylvania, Transylvania Adventure Park, The Land of Transylvania, de saját ötleteket is várnak a felhasználóktól.

Lénárd András azt is elmondta, időközben a létesítmény tervdokumentációja elkészült, amit benyújtottak a csíkszeredai városházához az építkezési engedély megszerzése érdekében. A polgármesteri hivatal azonban még további kiegészítéseket kért, ezért igyekeznek azokat egy-két hónapon belül pótolni.

Mi lesz a névtáblán? • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Mi lesz a névtáblán?

Fotó: Borbély Fanni

A látványos létesítmény tervezésén és előkészítésén több mint száz szakember dolgozik, a játékelemeket, a ride-okat pedig Olaszországban tervezi és gyártja le a Zamperla családi vállalkozás. A 30 hektáron nyolc tematikus „falu” kap helyet, amelyek Erdély történelmi hagyományait tükrözik több mint 50 épülettel.

Bukarest közelében is lenne Drakula?

A Drakula név nemcsak a zsögödi beruházás kapcsán merült fel. Tavaly decemberben több portál is beszámolt egy Bukarest közelébe tervezett, Dracula Land nevű turisztikai és szórakoztató-komplexumról, amelynek értékét mintegy egymilliárd euróra becsülték. Az a projekt azonban nincs semmiféle összefüggésben a Csíkszereda melletti kezdeményezéssel.

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A bukaresti elképzelés kapcsán is megkerestük a beruházókat, akik a Székelyhon érdeklődésére mindössze annyit közöltek, minden nyilvános információ elérhető a weboldalukon. „Ahogy a projekt előrehalad, és új, releváns információk válnak elérhetővé, további részletekkel jelentkezünk, és átlátható módon tájékoztatjuk a közvéleményt minden fontos tudnivalóról” – válaszolták.

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Csíkszék Magazin
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