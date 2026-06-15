A tervezett vidámpark látványterve
Fotó: Borbély Fanni
Kedd reggeltől lehet szavazni a tervezett zsögödi vidámpark nevére, miután a Drakula Park elnevezés – megosztó jellege miatt – társadalmi vitát váltott ki a csíkszeredai közösségben. A nagy volumenű létesítmény tervdokumentációja már elkészült.
2026. június 15., 21:172026. június 15., 21:17
2026. június 15., 21:252026. június 15., 21:25
A Székelyhon robbantotta a hírt szinte napra pontosan egy esztendővel ezelőtt: Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb vidámparkját építi meg több mint 50 millió euróból Lénárd András vállalkozó Csíkszereda zsögödi részén. Miután többekben ellenérzést váltott ki az élménypark Drakula Park megnevezése, a beruházó most bevonja a közösséget az új név eldöntésébe.
„Tudjuk, hogy a Drakula Park elnevezés társadalmi vitát váltott ki, ezért szavazást indítunk a névválasztásról. Úgy gondolom, ezzel csökkenthetjük a feszültséget, és egy pozitívabb képet alakíthatunk ki a beruházásról” – mondta érdeklődésünkre Lénárd András beruházó, akit a Székelyhon azzal a kérdéssel keresett meg, hogy megtudja, jelenleg hol tart ez a nagyszabású projekt.
Szavazni kedd reggeltől lehet a létesítmény honlapján több lehetőségre:
Lénárd András azt is elmondta, időközben a létesítmény tervdokumentációja elkészült, amit benyújtottak a csíkszeredai városházához az építkezési engedély megszerzése érdekében. A polgármesteri hivatal azonban még további kiegészítéseket kért, ezért igyekeznek azokat egy-két hónapon belül pótolni.
Mi lesz a névtáblán?
Fotó: Borbély Fanni
A látványos létesítmény tervezésén és előkészítésén több mint száz szakember dolgozik, a játékelemeket, a ride-okat pedig Olaszországban tervezi és gyártja le a Zamperla családi vállalkozás. A 30 hektáron nyolc tematikus „falu” kap helyet, amelyek Erdély történelmi hagyományait tükrözik több mint 50 épülettel.
A Drakula név nemcsak a zsögödi beruházás kapcsán merült fel. Tavaly decemberben több portál is beszámolt egy Bukarest közelébe tervezett, Dracula Land nevű turisztikai és szórakoztató-komplexumról, amelynek értékét mintegy egymilliárd euróra becsülték. Az a projekt azonban nincs semmiféle összefüggésben a Csíkszereda melletti kezdeményezéssel.
A bukaresti elképzelés kapcsán is megkerestük a beruházókat, akik a Székelyhon érdeklődésére mindössze annyit közöltek, minden nyilvános információ elérhető a weboldalukon. „Ahogy a projekt előrehalad, és új, releváns információk válnak elérhetővé, további részletekkel jelentkezünk, és átlátható módon tájékoztatjuk a közvéleményt minden fontos tudnivalóról” – válaszolták.
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