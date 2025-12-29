Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei

A Dracula Park korábban közzétett helyszíni rajza • Fotó: Lénárd András

A Dracula Park korábban közzétett helyszíni rajza

Fotó: Lénárd András

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.

Barabás Hajnal

2025. december 29., 09:582025. december 29., 09:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Június elején adtuk hírül, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb tematikus élményparkjának megépítését tervezik Csíkszeredában. Akkor jelentette be ugyanis Lénárd András üzletember Korodi Attila csíkszeredai polgármester és Antonio Zamperla, a Zamperla SPA – The Amusement Group vezérigazgatója jelenlétében, hogy megépíti a Dracula Parkot Székelyföldön.

korábban írtuk

Erdély Disneylandjét építik meg Csíkszeredában
Erdély Disneylandjét építik meg Csíkszeredában

Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb vidámparkját építi meg két év alatt 56 millió euróból Lénárd András vállalkozó Csíkszereda zsögödi részén. Az építkezés akkora volumenű, hogy ebben az esetben már az önkormányzatnak is oda kell tennie a csontot.

A létesítmény Zsögödön, a Brassói út és az Olt folyó közötti 25,6 hektáros területen kapna helyet, 56 millió eurót terveznek ráfordítani.

Vannak fejlemények

Hat hónap elteltével arról érdeklődtünk, hol tart most a nagy léptékű terv. Az újdonságokról Tófalvi Margit, a befektető cég PR-felelőse számolt be, aki egyúttal azt is jelezte a Székelyhonnak, hogy, a közösségi médiában egy videót is közzétettek, amelyben részleteiben is megmutatják, hogy hol is tartanak.

Videó: Dracula Park Transylvania

Elmondása szerint az egyik fejlemény, hogy készül a részletes tervdokumentáció, és

amint megvannak az előengedélyek – várhatóan néhány hónapon belül –, rögtön benyújtják a kérést az építkezési engedélyre.

„Nagyon sok munka van mögöttünk, és most nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megkapjuk az építkezési engedélyt.

Idézet
A megvalósuló projekt óriási lehetőség Székelyföld számára: fellendíti a turizmust, és több száz embernek nyújt megélhetést”

– fogalmazott.

Nyáron jelentették be a vidámpark létesítésének tervét Csíkszeredában • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Nyáron jelentették be a vidámpark létesítésének tervét Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni

Javában zajlik a tervezés

Hozzátette, jelenleg több mint száz szakember dolgozik a park tervezésén, illetve az előkészítő tevékenységekben. A három tervezőiroda (két olaszországi és egy bukaresti) mellett helyi csapatok is folyamatosan dolgoznak, ugyanis

elektromos és gázhálózatot is el költöztetni a helyszínről, miközben a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatallal is rendszeresen egyeztetnek.

„A tervezés valójában már egy évvel a hivatalos bejelentés előtt elkezdődött. Területeket vásároltunk, felkutattuk, majd felkerestük a világ legjobb tematikusvidámpark-tervezőit. Nem volt könnyű feladat a legprofesszionálisabb cégek kiválasztása, mivel

Idézet
Lénárd András nem egy egyszerű vidámparkot álmodott meg, hanem egy sajátságos és rendkívül összetett tematikus élményparkot, amely a középkor történelmére és Erdély világára épül”

– idézte fel a kezdeteket a PR-felelős.

Tematikus lesz a vidámpark, és egy kastély is helyet kap benne • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Tematikus lesz a vidámpark, és egy kastély is helyet kap benne

Fotó: Borbély Fanni

Elmondása szerint a 30 hektáron elterülő majdani vidámpark a helyi hagyományokra és jellegzetességekre épít, a játékról szól, minden korosztály számára programot, illetve felejthetetlen élményt fog kínálni. A parkban minden elem összhangban lesz:

a nyolc különböző tematikus „falu” és azok világa egységes történelmi jelleget kapnak

– jegyezte meg.

A szakmai háttér

Hogy láthassák, hogyan halad a munka, az olaszországi Vincenza városába utaztak, ahol az a két cég tevékenykedik, amelyeknek munkája elengedhetetlen lesz a vidámpark kivitelezése szempontjából. Először az attrakciókat, azaz ride-okat tervező és gyártó Zamperla családi vállalkozást látogatták meg.

Antonio Zamperla, a Zamperla SPA – The Amusement Group vezérigazgatója • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Antonio Zamperla, a Zamperla SPA – The Amusement Group vezérigazgatója

Fotó: Borbély Fanni

Itt betekintést nyerhettek abba, hogyan készülnek el a játékelemek, például a NebulaZ nevű, négy forgókaros körhinta, amelyhez hasonló a Dracula Parkban is helyet fog majd kapni. Azt is kiemelték, hogy a biztonság elsődleges szempont minden játékelemnél.

Szintén Vicenzában dolgozik az építészeti látványért és hangulatért felelős Team Park Project. A tervezők megmutatták a vázlataikat és rajzaikat arról, hogy hogyan fognak kinézni például a szász és székely falvak, vagy a vajdahunyadi várkastély tematikus változata.

Hirdetés

A dizájnok elkészítéséhez előzetesen tanulmányozták az erdélyi és székely építészeti örökséget, kultúrát. Így

fontos elem lesz a vidámparkban a székelykapu és a hold is.

Tehát a projekt szakmai részéért az olaszországi szakemberek felelnek, ők tervezik meg a park teljes működését: befogadóképességet, infrastruktúrát, a szükséges bejáratokat, éttermeket, mosdókat, minden részletet, amely a látogatói élményt szolgálja.

„Miután meghatározták a hullámvasutak, körhinták, tornyok és egyéb látványosságok típusát, minden elemet középkori stílusba ültetnek át, annak megfelelő forma- és tematikus jegyekkel látnak el.

Idézet
Színében, hangulatában, milyenségében minden úgy lesz megépítve, mintha azok a középkorban épültek volna, egyáltalán nem a modern világot tükrözik.

Például, ha egy török ostromot idéző katapultot építünk, az nem egy szokványos ostrom-katapult lesz, hanem török formavilággal kialakított gépezet. A körhinta kabinja sem autó, hanem középkori hintó vagy épp denevér formájú” – részletezte Tófalvi Margit.

Korábban megosztott látványterv a Dracula Parkról • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Korábban megosztott látványterv a Dracula Parkról

Fotó: Borbély Fanni

Több mint 50 épület készül el, köztük a vajdahunyadi várkastély tematikus változata is méltó helyet fog kapni a parkban. A bukaresti építészeti és tervező iroda csapatára a statikai és építészeti tervezés hárul az alapozástól a közművesítésig. Ők állítják össze a szakági engedélyekhez szükséges dokumentációt, amelyekből több mint tizenötre van szükség – osztotta meg Tófalvi. Ugyanakkor a környező területekre vonatkozó övezeti rendezési tervet (PUZ) is ők dolgozzák ki.

A pénzügyi és gazdasági folyamatok felügyeletére pedig a Deloitte nemzetközi pénzügyi tanácsadó céget kérték fel.

Lénárd András üzletember • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Lénárd András üzletember

Fotó: Borbély Fanni

Tófalvi Margit biztos benne, hogy a projekt megvalósul, és hozzájárul majd a megye GDP-jéhez, illetve több mint 200 család megélhetéséhez. „És nem utolsó sorban: sok mosolyt és vidámságot hoz majd a látogatók életébe” – zárta nyilatkozatát Tófalvi Margit.

Mit szól a projekthez a város?

Megkérdeztük Korodi Attilát, Csíkszereda polgármesterét, hogy mivel tud hozzájárulni a város ehhez a projekthez. A városvezető a Székelyhonnak adott válaszában elmondta, igyekszenek a céggel követni a folyamatokat, szakmai egyeztetések zajlanak velük, és várják, hogy nyújtsák be a szükséges dokumentumokat, mert amíg nincsenek engedélyeztetési kérések letéve, addig szakhatóságilag nem tudnak eljárni.

Idézet
Mi azt látjuk, hogy mivel ez nagy horderejű gazdasági projekt, a konnektivitásban tudunk segíteni”

– tette hozzá Korodi, ami azt jelenti, hogy a park megközelíthetőségének könnyítéséhez terveznek hozzájárulni.

korábban írtuk

Csíkszereda infrastrúktura-fejlesztéssel tudja támogatni a zsögödi beruházást
Csíkszereda infrastrúktura-fejlesztéssel tudja támogatni a zsögödi beruházást

Nemcsak Csíkszereda, hanem az egész térség turisztikai, gazdasági életére nagy hatással lesz a Zsögödbe megálmodott élménypark – mondta Korodi Attila polgármester a Dracula park megvalósításának hivatalos bejelentésén.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Székelyhon

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Székelyhon

Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Székely Sport

Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Krónika

Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Székely Sport

Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Nőileg

Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 28., vasárnap

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
2025. december 28., vasárnap

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
2025. december 28., vasárnap

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
2025. december 24., szerda

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra

Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
2025. december 24., szerda

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
2025. december 22., hétfő

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat

Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
2025. december 22., hétfő

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László

Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában

Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Hirdetés
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához

Az adományokból gyűlt összegből és saját költségvetésből elkezdték a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony Zarándokház tatarozását. Egyelőre a tetőzet rendbetételére gyűlt pénz, ezért további adományokra, forrásokra lesz szükség.

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval

Csak fokozatosan, de enyhül a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami pontokban szokatlan, ugyanakkor látványos jelenséget eredményez.

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!