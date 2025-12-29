Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei

Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.

Június elején adtuk hírül, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb tematikus élményparkjának megépítését tervezik Csíkszeredában. Akkor jelentette be ugyanis Lénárd András üzletember Korodi Attila csíkszeredai polgármester és Antonio Zamperla, a Zamperla SPA – The Amusement Group vezérigazgatója jelenlétében, hogy megépíti a Dracula Parkot Székelyföldön. korábban írtuk Erdély Disneylandjét építik meg Csíkszeredában Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb vidámparkját építi meg két év alatt 56 millió euróból Lénárd András vállalkozó Csíkszereda zsögödi részén. Az építkezés akkora volumenű, hogy ebben az esetben már az önkormányzatnak is oda kell tennie a csontot. A létesítmény Zsögödön, a Brassói út és az Olt folyó közötti 25,6 hektáros területen kapna helyet, 56 millió eurót terveznek ráfordítani. Vannak fejlemények Hat hónap elteltével arról érdeklődtünk, hol tart most a nagy léptékű terv. Az újdonságokról Tófalvi Margit, a befektető cég PR-felelőse számolt be, aki egyúttal azt is jelezte a Székelyhonnak, hogy, a közösségi médiában egy videót is közzétettek, amelyben részleteiben is megmutatják, hogy hol is tartanak.

Elmondása szerint az egyik fejlemény, hogy készül a részletes tervdokumentáció, és

amint megvannak az előengedélyek – várhatóan néhány hónapon belül –, rögtön benyújtják a kérést az építkezési engedélyre.

„Nagyon sok munka van mögöttünk, és most nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megkapjuk az építkezési engedélyt.

A megvalósuló projekt óriási lehetőség Székelyföld számára: fellendíti a turizmust, és több száz embernek nyújt megélhetést”

– fogalmazott.

Nyáron jelentették be a vidámpark létesítésének tervét Csíkszeredában Fotó: Borbély Fanni

Javában zajlik a tervezés Hozzátette, jelenleg több mint száz szakember dolgozik a park tervezésén, illetve az előkészítő tevékenységekben. A három tervezőiroda (két olaszországi és egy bukaresti) mellett helyi csapatok is folyamatosan dolgoznak, ugyanis

elektromos és gázhálózatot is el költöztetni a helyszínről, miközben a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatallal is rendszeresen egyeztetnek.

„A tervezés valójában már egy évvel a hivatalos bejelentés előtt elkezdődött. Területeket vásároltunk, felkutattuk, majd felkerestük a világ legjobb tematikusvidámpark-tervezőit. Nem volt könnyű feladat a legprofesszionálisabb cégek kiválasztása, mivel

Lénárd András nem egy egyszerű vidámparkot álmodott meg, hanem egy sajátságos és rendkívül összetett tematikus élményparkot, amely a középkor történelmére és Erdély világára épül”

– idézte fel a kezdeteket a PR-felelős.

Tematikus lesz a vidámpark, és egy kastély is helyet kap benne Fotó: Borbély Fanni

Elmondása szerint a 30 hektáron elterülő majdani vidámpark a helyi hagyományokra és jellegzetességekre épít, a játékról szól, minden korosztály számára programot, illetve felejthetetlen élményt fog kínálni. A parkban minden elem összhangban lesz:

a nyolc különböző tematikus „falu” és azok világa egységes történelmi jelleget kapnak

– jegyezte meg. A szakmai háttér Hogy láthassák, hogyan halad a munka, az olaszországi Vincenza városába utaztak, ahol az a két cég tevékenykedik, amelyeknek munkája elengedhetetlen lesz a vidámpark kivitelezése szempontjából. Először az attrakciókat, azaz ride-okat tervező és gyártó Zamperla családi vállalkozást látogatták meg.

Antonio Zamperla, a Zamperla SPA – The Amusement Group vezérigazgatója Fotó: Borbély Fanni

Itt betekintést nyerhettek abba, hogyan készülnek el a játékelemek, például a NebulaZ nevű, négy forgókaros körhinta, amelyhez hasonló a Dracula Parkban is helyet fog majd kapni. Azt is kiemelték, hogy a biztonság elsődleges szempont minden játékelemnél. Szintén Vicenzában dolgozik az építészeti látványért és hangulatért felelős Team Park Project. A tervezők megmutatták a vázlataikat és rajzaikat arról, hogy hogyan fognak kinézni például a szász és székely falvak, vagy a vajdahunyadi várkastély tematikus változata. Hirdetés A dizájnok elkészítéséhez előzetesen tanulmányozták az erdélyi és székely építészeti örökséget, kultúrát. Így

fontos elem lesz a vidámparkban a székelykapu és a hold is.

Tehát a projekt szakmai részéért az olaszországi szakemberek felelnek, ők tervezik meg a park teljes működését: befogadóképességet, infrastruktúrát, a szükséges bejáratokat, éttermeket, mosdókat, minden részletet, amely a látogatói élményt szolgálja. „Miután meghatározták a hullámvasutak, körhinták, tornyok és egyéb látványosságok típusát, minden elemet középkori stílusba ültetnek át, annak megfelelő forma- és tematikus jegyekkel látnak el.

Színében, hangulatában, milyenségében minden úgy lesz megépítve, mintha azok a középkorban épültek volna, egyáltalán nem a modern világot tükrözik.

Például, ha egy török ostromot idéző katapultot építünk, az nem egy szokványos ostrom-katapult lesz, hanem török formavilággal kialakított gépezet. A körhinta kabinja sem autó, hanem középkori hintó vagy épp denevér formájú” – részletezte Tófalvi Margit.

Korábban megosztott látványterv a Dracula Parkról Fotó: Borbély Fanni

Több mint 50 épület készül el, köztük a vajdahunyadi várkastély tematikus változata is méltó helyet fog kapni a parkban. A bukaresti építészeti és tervező iroda csapatára a statikai és építészeti tervezés hárul az alapozástól a közművesítésig. Ők állítják össze a szakági engedélyekhez szükséges dokumentációt, amelyekből több mint tizenötre van szükség – osztotta meg Tófalvi. Ugyanakkor a környező területekre vonatkozó övezeti rendezési tervet (PUZ) is ők dolgozzák ki. A pénzügyi és gazdasági folyamatok felügyeletére pedig a Deloitte nemzetközi pénzügyi tanácsadó céget kérték fel.

Lénárd András üzletember Fotó: Borbély Fanni

Tófalvi Margit biztos benne, hogy a projekt megvalósul, és hozzájárul majd a megye GDP-jéhez, illetve több mint 200 család megélhetéséhez. „És nem utolsó sorban: sok mosolyt és vidámságot hoz majd a látogatók életébe” – zárta nyilatkozatát Tófalvi Margit. Mit szól a projekthez a város? Megkérdeztük Korodi Attilát, Csíkszereda polgármesterét, hogy mivel tud hozzájárulni a város ehhez a projekthez. A városvezető a Székelyhonnak adott válaszában elmondta, igyekszenek a céggel követni a folyamatokat, szakmai egyeztetések zajlanak velük, és várják, hogy nyújtsák be a szükséges dokumentumokat, mert amíg nincsenek engedélyeztetési kérések letéve, addig szakhatóságilag nem tudnak eljárni.

Mi azt látjuk, hogy mivel ez nagy horderejű gazdasági projekt, a konnektivitásban tudunk segíteni”