Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei

A Dracula Park korábban közzétett helyszíni rajza
Fotó: Lénárd András
Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.
Június elején adtuk hírül, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb tematikus élményparkjának megépítését tervezik Csíkszeredában. Akkor jelentette be ugyanis Lénárd András üzletember Korodi Attila csíkszeredai polgármester és Antonio Zamperla, a Zamperla SPA – The Amusement Group vezérigazgatója jelenlétében, hogy megépíti a Dracula Parkot Székelyföldön.
Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb vidámparkját építi meg két év alatt 56 millió euróból Lénárd András vállalkozó Csíkszereda zsögödi részén. Az építkezés akkora volumenű, hogy ebben az esetben már az önkormányzatnak is oda kell tennie a csontot.
A létesítmény Zsögödön, a Brassói út és az Olt folyó közötti 25,6 hektáros területen kapna helyet, 56 millió eurót terveznek ráfordítani.
Hat hónap elteltével arról érdeklődtünk, hol tart most a nagy léptékű terv. Az újdonságokról Tófalvi Margit, a befektető cég PR-felelőse számolt be, aki egyúttal azt is jelezte a Székelyhonnak, hogy, a közösségi médiában egy videót is közzétettek, amelyben részleteiben is megmutatják, hogy hol is tartanak.
• Videó: Dracula Park Transylvania
Elmondása szerint az egyik fejlemény, hogy készül a részletes tervdokumentáció, és
„Nagyon sok munka van mögöttünk, és most nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megkapjuk az építkezési engedélyt.
– fogalmazott.
Nyáron jelentették be a vidámpark létesítésének tervét Csíkszeredában
Fotó: Borbély Fanni
Hozzátette, jelenleg több mint száz szakember dolgozik a park tervezésén, illetve az előkészítő tevékenységekben. A három tervezőiroda (két olaszországi és egy bukaresti) mellett helyi csapatok is folyamatosan dolgoznak, ugyanis
„A tervezés valójában már egy évvel a hivatalos bejelentés előtt elkezdődött. Területeket vásároltunk, felkutattuk, majd felkerestük a világ legjobb tematikusvidámpark-tervezőit. Nem volt könnyű feladat a legprofesszionálisabb cégek kiválasztása, mivel
– idézte fel a kezdeteket a PR-felelős.
Tematikus lesz a vidámpark, és egy kastély is helyet kap benne
Fotó: Borbély Fanni
Elmondása szerint a 30 hektáron elterülő majdani vidámpark a helyi hagyományokra és jellegzetességekre épít, a játékról szól, minden korosztály számára programot, illetve felejthetetlen élményt fog kínálni. A parkban minden elem összhangban lesz:
– jegyezte meg.
Hogy láthassák, hogyan halad a munka, az olaszországi Vincenza városába utaztak, ahol az a két cég tevékenykedik, amelyeknek munkája elengedhetetlen lesz a vidámpark kivitelezése szempontjából. Először az attrakciókat, azaz ride-okat tervező és gyártó Zamperla családi vállalkozást látogatták meg.
Antonio Zamperla, a Zamperla SPA – The Amusement Group vezérigazgatója
Fotó: Borbély Fanni
Itt betekintést nyerhettek abba, hogyan készülnek el a játékelemek, például a NebulaZ nevű, négy forgókaros körhinta, amelyhez hasonló a Dracula Parkban is helyet fog majd kapni. Azt is kiemelték, hogy a biztonság elsődleges szempont minden játékelemnél.
Szintén Vicenzában dolgozik az építészeti látványért és hangulatért felelős Team Park Project. A tervezők megmutatták a vázlataikat és rajzaikat arról, hogy hogyan fognak kinézni például a szász és székely falvak, vagy a vajdahunyadi várkastély tematikus változata.
A dizájnok elkészítéséhez előzetesen tanulmányozták az erdélyi és székely építészeti örökséget, kultúrát. Így
Tehát a projekt szakmai részéért az olaszországi szakemberek felelnek, ők tervezik meg a park teljes működését: befogadóképességet, infrastruktúrát, a szükséges bejáratokat, éttermeket, mosdókat, minden részletet, amely a látogatói élményt szolgálja.
„Miután meghatározták a hullámvasutak, körhinták, tornyok és egyéb látványosságok típusát, minden elemet középkori stílusba ültetnek át, annak megfelelő forma- és tematikus jegyekkel látnak el.
Például, ha egy török ostromot idéző katapultot építünk, az nem egy szokványos ostrom-katapult lesz, hanem török formavilággal kialakított gépezet. A körhinta kabinja sem autó, hanem középkori hintó vagy épp denevér formájú” – részletezte Tófalvi Margit.
Korábban megosztott látványterv a Dracula Parkról
Fotó: Borbély Fanni
Több mint 50 épület készül el, köztük a vajdahunyadi várkastély tematikus változata is méltó helyet fog kapni a parkban. A bukaresti építészeti és tervező iroda csapatára a statikai és építészeti tervezés hárul az alapozástól a közművesítésig. Ők állítják össze a szakági engedélyekhez szükséges dokumentációt, amelyekből több mint tizenötre van szükség – osztotta meg Tófalvi. Ugyanakkor a környező területekre vonatkozó övezeti rendezési tervet (PUZ) is ők dolgozzák ki.
A pénzügyi és gazdasági folyamatok felügyeletére pedig a Deloitte nemzetközi pénzügyi tanácsadó céget kérték fel.
Lénárd András üzletember
Fotó: Borbély Fanni
Tófalvi Margit biztos benne, hogy a projekt megvalósul, és hozzájárul majd a megye GDP-jéhez, illetve több mint 200 család megélhetéséhez. „És nem utolsó sorban: sok mosolyt és vidámságot hoz majd a látogatók életébe” – zárta nyilatkozatát Tófalvi Margit.
Megkérdeztük Korodi Attilát, Csíkszereda polgármesterét, hogy mivel tud hozzájárulni a város ehhez a projekthez. A városvezető a Székelyhonnak adott válaszában elmondta, igyekszenek a céggel követni a folyamatokat, szakmai egyeztetések zajlanak velük, és várják, hogy nyújtsák be a szükséges dokumentumokat, mert amíg nincsenek engedélyeztetési kérések letéve, addig szakhatóságilag nem tudnak eljárni.
– tette hozzá Korodi, ami azt jelenti, hogy a park megközelíthetőségének könnyítéséhez terveznek hozzájárulni.
Nemcsak Csíkszereda, hanem az egész térség turisztikai, gazdasági életére nagy hatással lesz a Zsögödbe megálmodott élménypark – mondta Korodi Attila polgármester a Dracula park megvalósításának hivatalos bejelentésén.
