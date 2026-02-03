Rovatok
Tudomásul vették Csíkszeredában a pénzügyminisztérium adómegtartó levelét

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Jelenleg nem lehet módosítani az adók mértékén – tudomásul vette a csíkszeredai képviselő-testület keddi azonnali ülésén a pénzügyminisztérium hivatalos levelét.

Barabás Hajnal

2026. február 03., 14:082026. február 03., 14:08

Petícióval fordulunk a Bolojan-kormányhoz, hogy az önkormányzat élhessen az adókulcsok csökkentésével, amelyhez a kormánynak módosítania kell a törvényt” – magyarázta Korodi Attila csíkszeredai polgármester a helyi önkormányzati képviselők keddi ülésén.

Szabó-oós Klára EMSZ-es tanácsos felszólalásában kiemelte, hogy csak a törvénymódosítást és a decemberi jogszabály visszavonását tudja támogatni, ugyanakkor szerinte az lenne a legfontosabb,

ha az adókat csak az infláció mértékével emelnék.

A felszólalások után a testület tudomásul vette a pénzügyminisztérium válaszát, miszerint jelen törvényi keretek között az önkormányzatok nem módosíthatják az adók mértékét a folyó év folyamán, valamint szimbolikusan elfogadták a fent említett petíció szövegét is.

Csíkszereda Gazdaság
