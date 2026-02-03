Tudomásul vették Csíkszeredában a pénzügyminisztérium adómegtartó levelét

Fotó: Borbély Fanni
Jelenleg nem lehet módosítani az adók mértékén – tudomásul vette a csíkszeredai képviselő-testület keddi azonnali ülésén a pénzügyminisztérium hivatalos levelét.
„Petícióval fordulunk a Bolojan-kormányhoz, hogy az önkormányzat élhessen az adókulcsok csökkentésével, amelyhez a kormánynak módosítania kell a törvényt” – magyarázta Korodi Attila csíkszeredai polgármester a helyi önkormányzati képviselők keddi ülésén.
Szabó-oós Klára EMSZ-es tanácsos felszólalásában kiemelte, hogy csak a törvénymódosítást és a decemberi jogszabály visszavonását tudja támogatni, ugyanakkor szerinte az lenne a legfontosabb,
A felszólalások után a testület tudomásul vette a pénzügyminisztérium válaszát, miszerint jelen törvényi keretek között az önkormányzatok nem módosíthatják az adók mértékét a folyó év folyamán, valamint szimbolikusan elfogadták a fent említett petíció szövegét is.
A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.
A Bolojan-kormányhoz fordul petícióban a csíkszeredai városvezetés, hogy még az országos költségvetés elfogadása előtt hozzon jogszabályt az adócsökkentésre. Az ügyben elindították az aláírásgyűjtést.
