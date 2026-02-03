A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel

A kormány közleménye szerint a megbeszélésen a műtrágyagyártó vállalat Romgaz általi megvásárlásáról folytatott párbeszédről tájékozódott a kormányfő. Az egyeztetésen Aristotel Jude és Răzvan Popescu is jelen volt a Romgaz képviseletében.

A cél megtalálni a megoldást egy olyan tranzakcióra, amely a törvényi előírásoknak, a vállalati keretrendszernek és a vásárló legitim érdekeinek is eleget tesz” – idézi a kormány közleményét az Agerpres.