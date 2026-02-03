Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel

Archív • Fotó: Haáz Vince

Archív

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát tulajdonosa, az Ameropa Grains Románia küldöttségét fogadta kedden hivatalában Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. február 03., 15:122026. február 03., 15:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormány közleménye szerint a megbeszélésen a műtrágyagyártó vállalat Romgaz általi megvásárlásáról folytatott párbeszédről tájékozódott a kormányfő. Az egyeztetésen Aristotel Jude és Răzvan Popescu is jelen volt a Romgaz képviseletében.

Idézet
„A két vállalat közötti tárgyalások hamarosan elkezdődnek.

A cél megtalálni a megoldást egy olyan tranzakcióra, amely a törvényi előírásoknak, a vállalati keretrendszernek és a vásárló legitim érdekeinek is eleget tesz” – idézi a kormány közleményét az Agerpres.

Hirdetés

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Gyermekkorunk ízvilága elevenedett meg a házi készítésű hústermékek és pálinkák tordaszentlászlói ünnepén
Varga András: a lányok még a vártnál is jobban teljesítettek, igazi hősök
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Székelyhon

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Székelyhon

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Székely Sport

Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Gyermekkorunk ízvilága elevenedett meg a házi készítésű hústermékek és pálinkák tordaszentlászlói ünnepén
Krónika

Gyermekkorunk ízvilága elevenedett meg a házi készítésű hústermékek és pálinkák tordaszentlászlói ünnepén
Varga András: a lányok még a vártnál is jobban teljesítettek, igazi hősök
Székely Sport

Varga András: a lányok még a vártnál is jobban teljesítettek, igazi hősök
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén

Egyházi épületek udvarára, a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával fúrnak közkutakat Kis-Küküllő menti településeken, így próbálva kivédeni a tavaly előállt nehézségeket, amikor hónapokig nem volt megfelelő ivóvize a lakosságnak.

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
2026. február 03., kedd

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél

Kokkolinonak, az állatkert anyamedvéjének, illetve Jimmynek, Dömének és Dömzsinek idén is „letesztelték” az időjós-tehetségét. A népi hiedelem úgy tartja, ha február 2-án a medve meglátja a saját árnyékát, akkor még hosszú télre számíthatunk.

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
2026. február 02., hétfő

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
2026. február 01., vasárnap

Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok

Nagycsergedi tűzvészhez riasztották vasárnap délben a marosvásárhelyi tűzoltókat: egy műhely, majd egy lakóház is kigyulladt, az anyagi kár jelentős.

Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok
Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok
2026. február 01., vasárnap

Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok
2026. január 31., szombat

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?

Ha egy 14 év alatti gyermek bűncselekményt követ el, büntetőjogilag nem vonható felelősségre, a törvény mégis intézkedést ír elő. Jogos kérdés, hogy egy súlyos hiányosságokkal küzdő rendszerben mi történik ilyenkor a kiskorúval.

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
2026. január 31., szombat

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe

Új fejezet kezdődik a Kárpátok sétányán lévő Friedrich Schiller-iskola életében. Egy eddig elhanyagolt, illegális szemétlerakóként használt 1300 négyzetméteres területet nyilvánított közvagyonná az önkormányzat, hogy az intézmény udvarát bővítsék vele.

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
2026. január 30., péntek

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
2026. január 30., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le

Tíz helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Maros megyében egy csempészettel kapcsolatos ügyben január második felében. Több gyanúsítottat állítottak elő, és jelentős készpénzt is lefoglaltak.

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
2026. január 30., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
2026. január 30., péntek

Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások

Szolgálati lakásokra hirdet pályázatot a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen a városban végzett orvosoknak, rezidenseknek, fogorvosoknak, gyógyszerészeknek, művészeknek, doktoranduszoknak és tanársegédeknek.

Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások
Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások
2026. január 30., péntek

Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen

Gázolás történt péntek délelőtt Marosvásárhelyen a Kövesdombon: a 83 éves gyalogost egy 54 éves sofőr ütötte el a gyalogátjárón.

Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen
Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen
2026. január 30., péntek

Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen
2026. január 30., péntek

Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben

Medvenapi időjóslással várja a látogatókat hétfőn a marosvásárhelyi állatkert: a hagyomány szerint a medvék viselkedéséből következtetnek arra, hosszú marad-e még a tél, vagy közeleg a tavasz.

Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben
Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben
2026. január 30., péntek

Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben
2026. január 30., péntek

Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen

Első alkalommal szervezik meg a Gyermek és Ifjúsági Citeraegyüttesek Találkozóját január 31-én, szombaton, 11 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében.

Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen
Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen
2026. január 30., péntek

Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!