A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel

Archív
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát tulajdonosa, az Ameropa Grains Románia küldöttségét fogadta kedden hivatalában Ilie Bolojan miniszterelnök.
A kormány közleménye szerint a megbeszélésen a műtrágyagyártó vállalat Romgaz általi megvásárlásáról folytatott párbeszédről tájékozódott a kormányfő. Az egyeztetésen Aristotel Jude és Răzvan Popescu is jelen volt a Romgaz képviseletében.
A cél megtalálni a megoldást egy olyan tranzakcióra, amely a törvényi előírásoknak, a vállalati keretrendszernek és a vásárló legitim érdekeinek is eleget tesz” – idézi a kormány közleményét az Agerpres.
Egyházi épületek udvarára, a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával fúrnak közkutakat Kis-Küküllő menti településeken, így próbálva kivédeni a tavaly előállt nehézségeket, amikor hónapokig nem volt megfelelő ivóvize a lakosságnak.
Kokkolinonak, az állatkert anyamedvéjének, illetve Jimmynek, Dömének és Dömzsinek idén is „letesztelték” az időjós-tehetségét. A népi hiedelem úgy tartja, ha február 2-án a medve meglátja a saját árnyékát, akkor még hosszú télre számíthatunk.
Nagycsergedi tűzvészhez riasztották vasárnap délben a marosvásárhelyi tűzoltókat: egy műhely, majd egy lakóház is kigyulladt, az anyagi kár jelentős.
Ha egy 14 év alatti gyermek bűncselekményt követ el, büntetőjogilag nem vonható felelősségre, a törvény mégis intézkedést ír elő. Jogos kérdés, hogy egy súlyos hiányosságokkal küzdő rendszerben mi történik ilyenkor a kiskorúval.
Új fejezet kezdődik a Kárpátok sétányán lévő Friedrich Schiller-iskola életében. Egy eddig elhanyagolt, illegális szemétlerakóként használt 1300 négyzetméteres területet nyilvánított közvagyonná az önkormányzat, hogy az intézmény udvarát bővítsék vele.
Tíz helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Maros megyében egy csempészettel kapcsolatos ügyben január második felében. Több gyanúsítottat állítottak elő, és jelentős készpénzt is lefoglaltak.
Szolgálati lakásokra hirdet pályázatot a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen a városban végzett orvosoknak, rezidenseknek, fogorvosoknak, gyógyszerészeknek, művészeknek, doktoranduszoknak és tanársegédeknek.
Gázolás történt péntek délelőtt Marosvásárhelyen a Kövesdombon: a 83 éves gyalogost egy 54 éves sofőr ütötte el a gyalogátjárón.
Medvenapi időjóslással várja a látogatókat hétfőn a marosvásárhelyi állatkert: a hagyomány szerint a medvék viselkedéséből következtetnek arra, hosszú marad-e még a tél, vagy közeleg a tavasz.
Első alkalommal szervezik meg a Gyermek és Ifjúsági Citeraegyüttesek Találkozóját január 31-én, szombaton, 11 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében.
