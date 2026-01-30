Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen

Gázolás történt péntek délelőtt Marosvásárhelyen a Kövesdombon: a 83 éves gyalogost egy 54 éves sofőr ütötte el a gyalogátjárón.

Péntek délelőtt 11 óra 20 perc körül közúti baleset történt Marosvásárhelyen, az 1848-as sugárúton. Egy 54 éves, marosvásárhelyi nő által vezetett személygépkocsi

elütött egy 83 éves marosvásárhelyi férfit, aki a kijelölt gyalogátkelőhelyen haladt át az úttesten