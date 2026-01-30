Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Gázolás történt péntek délelőtt Marosvásárhelyen a Kövesdombon: a 83 éves gyalogost egy 54 éves sofőr ütötte el a gyalogátjárón.
2026. január 30., 17:232026. január 30., 17:23
2026. január 30., 17:482026. január 30., 17:48
Péntek délelőtt 11 óra 20 perc körül közúti baleset történt Marosvásárhelyen, az 1848-as sugárúton. Egy 54 éves, marosvásárhelyi nő által vezetett személygépkocsi
– közölte a hírt a Maros megyei rendőrség. A férfi megsérült a balesetben, így kórházba szállították szakorvosi ellátásra. A balesetben érintett sofőrt és a gyalogost alkoholszondával ellenőrizték, egyikük sem fogyasztott alkoholt. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt büntetőeljárás indult.
Tíz helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Maros megyében egy csempészettel kapcsolatos ügyben január második felében. Több gyanúsítottat állítottak elő, és jelentős készpénzt is lefoglaltak.
Szolgálati lakásokra hirdet pályázatot a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen a városban végzett orvosoknak, rezidenseknek, fogorvosoknak, gyógyszerészeknek, művészeknek, doktoranduszoknak és tanársegédeknek.
Medvenapi időjóslással várja a látogatókat hétfőn a marosvásárhelyi állatkert: a hagyomány szerint a medvék viselkedéséből következtetnek arra, hosszú marad-e még a tél, vagy közeleg a tavasz.
Első alkalommal szervezik meg a Gyermek és Ifjúsági Citeraegyüttesek Találkozóját január 31-én, szombaton, 11 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében.
Előre megtervezett támadás történhetett Mezőszabad közelében szerdán hajnalban, amikor három kiskorú egy taxi sofőrjére támadt – közölte utólag a Maros megyei ügyészség.
Mindössze két óra leforgása alatt több mint 150 közúti bírságot szabtak ki a Maros megyei közlekedésrendészek egy célzott akció során csütörtök délelőtt.
Illegálisan tartott fegyvereket és nagy mennyiségű cigarettát foglalt le a Maros megyei rendőrség egy kisiklandi férfi házában.
Terjed a sertéspestis-fertőzés a vaddisznóknál Maros megyében, és emiatt veszélyben vannak a háztáji sertések, sőt a nagyobb sertésfarmok is – közölte a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője szerdán. Idén már negyven vaddisznótetemet égettek el.
A Maros Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervei alapján a következő tanévben 106 előkészítő és ötven kilencedik osztályt terveznek indítani a magyar tagozaton. A gyereklétszám azonban lassú apadást mutat már évek óta.
Az Aquaserv Rt. tájékoztatása szerint az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt január 29-én ideiglenesen felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást több Maros megyei településen.
szóljon hozzá!