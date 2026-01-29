Egész fegyverarzenált találtak egy Maros megyei férfinél

Fotó: Maros megyei rendőrség
Illegálisan tartott fegyvereket és nagy mennyiségű cigarettát foglalt le a Maros megyei rendőrség egy kisiklandi férfi házában.
Csütörtökön a Maros megyei rendőrség munkatársai a kommandósok közreműködésével házkutatást tartottak egy kisiklandi ingatlanban, ahol több fegyvert találtak.
Az ingatlan 57 éves tulajdonos elmulasztotta bejelenteni, hogy birtokában van két pisztoly, egy sportlövő fegyver és egy légpuska, valamint az ezekhez való lőszer, vagyis 94 golyó és 15 patron. Mindemellett
A bizonyítékok birtokában a rendőrség őrizetbe vette a férfit és elkobozta a teljes cigarettamennyiséget. A Maros megyei gazdasági rendőrség munkatársai egyúttal bírságot is kiszabtak a törvénysértőre.
Az ügyben a ludasi ügyészség felügyelete alatt folytatódik a nyomozás.
