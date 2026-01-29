Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egész fegyverarzenált találtak egy Maros megyei férfinél

• Fotó: Maros megyei rendőrség

Fotó: Maros megyei rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Illegálisan tartott fegyvereket és nagy mennyiségű cigarettát foglalt le a Maros megyei rendőrség egy kisiklandi férfi házában.

Székelyhon

2026. január 29., 21:052026. január 29., 21:05

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csütörtökön a Maros megyei rendőrség munkatársai a kommandósok közreműködésével házkutatást tartottak egy kisiklandi ingatlanban, ahol több fegyvert találtak.

Hirdetés

Az ingatlan 57 éves tulajdonos elmulasztotta bejelenteni, hogy birtokában van két pisztoly, egy sportlövő fegyver és egy légpuska, valamint az ezekhez való lőszer, vagyis 94 golyó és 15 patron. Mindemellett

a rendőrök 200 csomag (4200 szál) zárjegy nélküli cigarettát is találtak az illetőnél.

A bizonyítékok birtokában a rendőrség őrizetbe vette a férfit és elkobozta a teljes cigarettamennyiséget. A Maros megyei gazdasági rendőrség munkatársai egyúttal bírságot is kiszabtak a törvénysértőre.

Az ügyben a ludasi ügyészség felügyelete alatt folytatódik a nyomozás.

Marosszék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
Külföldről érkezik a váratlan segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Székelyhon

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
Székelyhon

Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
Külföldről érkezik a váratlan segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Székely Sport

Külföldről érkezik a váratlan segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Krónika

A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Székely Sport

Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 29., csütörtök

Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el

Terjed a sertéspestis-fertőzés a vaddisznóknál Maros megyében, és emiatt veszélyben vannak a háztáji sertések, sőt a nagyobb sertésfarmok is – közölte a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője szerdán. Idén már negyven vaddisznótetemet égettek el.

Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
2026. január 29., csütörtök

Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Hat magyar előkészítő osztállyal többet terveztek be jövő tanévtől Maros megyében

A Maros Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervei alapján a következő tanévben 106 előkészítő és ötven kilencedik osztályt terveznek indítani a magyar tagozaton. A gyereklétszám azonban lassú apadást mutat már évek óta.

Hat magyar előkészítő osztállyal többet terveztek be jövő tanévtől Maros megyében
Hat magyar előkészítő osztállyal többet terveztek be jövő tanévtől Maros megyében
2026. január 29., csütörtök

Hat magyar előkészítő osztállyal többet terveztek be jövő tanévtől Maros megyében
2026. január 28., szerda

Vízszünet lesz csütörtökön több Maros megyei településen 

Az Aquaserv Rt. tájékoztatása szerint az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt január 29-én ideiglenesen felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást több Maros megyei településen.

Vízszünet lesz csütörtökön több Maros megyei településen 
Vízszünet lesz csütörtökön több Maros megyei településen 
2026. január 28., szerda

Vízszünet lesz csütörtökön több Maros megyei településen 
2026. január 28., szerda

Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen

Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – tájékoztatt szerdai közleményében a civil szervezet.

Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen
Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen
2026. január 28., szerda

Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt

Megtámadtak egy taxisofőrt szerdán hajnalban: egy Marosvásárhelyről Galambodig tartó út során kofliktus tört ki három kiskorú fiú és a sofőr között az út kifizetése miatt.

Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt
Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt
2026. január 28., szerda

Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt
2026. január 28., szerda

Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében

Biztonságosabbá tették a közlekedést a Maros völgyében: jégcsapokat távolítottak el a sziklafalakról a Maros megyei hegyimentők.

Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében
Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében
2026. január 28., szerda

Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében
2026. január 28., szerda

Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél

Két ember életét vesztette, miután kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete szerdán reggel Marosfelfaluban – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél
Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél
2026. január 28., szerda

Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció

Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.

Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció
Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció
2026. január 26., hétfő

Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció
2026. január 26., hétfő

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok

Százhetven millió eurós támogatást hívhat le hét – köztük Maros – megye zöldenergia előállítására és tárolására. Több pontot kap az az önkormányzat, amely a lakókkal közösen pályázik.

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
2026. január 26., hétfő

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
2026. január 26., hétfő

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében

Lángra kapott egy fűrészporelszívó berendezés a Maros megyei Görgénysóaknán hétfő délután. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
2026. január 26., hétfő

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!