Gyermekek tömegsírjára is rátaláltak a feltárt római kori temetőben

Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.

Simon Virág 2026. március 17., 17:082026. március 17., 17:08

Az 1960-as években a Marosvásárhely és Maroskeresztúr határában levő vegyipari kombinát építésekor kiderült, hogy valamikor ott egy római castrum, azaz katonai tábor volt. Bár akkor másak voltak a örökségvédelmi előírások, a megyei múzeumhoz számos, épen megtalált tárgyat bevittek az ott dolgozó munkások. Egy bő hónapja dolgoznak már Tavaly, amikor a Maroskeresztúrt és a várost összekötő, a kombinát mögött vezető utat javították, akkor is római településre utaló tárgyakat találtak. Az út szomszédságában egy magánvállalkozó egy kavicsbányát akar létrehozni és tudta, hogy védett területen fog dolgoztatni, így

még mielőtt ledózerolta volna a telket, hívta a régészeket, hogy végezzék el a törvény által előírt feltárásokat.

Bereczki Sándor, a múzeum régésze a Székelyhonnak elmondta, hogy a római település egy részletét is megtalálták: tárológödröket, valamint kavics- és agyagnyerő gödröket tártak fel.

Ezeket már abban a korban visszatöltötték, így azokba belekerült a kor szemetéből is, amiből kiderül, hogyan éltek akkor az emberek. A szakembertől megtudtuk továbbá azt is, hogy a kavicsbányát egy öt hektáros területre tervezték, ezt

részletekben fogják feltárni: amikor egy-egy részét leletmentesítik, akkor átadják a vállalkozónak, hogy ő is tudja folytatni a kivitelezést.

Egy-egy sír feltárása átlagosan fél napig tart, de ahol nemcsak csontváz, hanem más tárgyak is vannak, arra több napot kell szánni.

Római temetőre bukkantak Maroskeresztúron

Temetőt találtak Kedden délelőtt a helyszínen több elkerített helyen zajlott a feltárás. Mint a Maros Megyei Múzeum Régészeti Osztályának és a jelenlegi feltárásnak a vezetője, Nicoleta Man elmondta,

megtalálták az első római temetőt Maros megyében.

Marovécsen és Mikházán a katonai tábor és a mellette levő település maradványait találták meg, itt azonban rábukkantak a temetőre is.

Húsz gyermek csontvázát emelik ki a földből

Február közepétől dolgoznak és több felnőtt sírt találtak, amelyekben ép csontvázak és különböző temetkezési tárgyak voltak. Jelenleg többek között egy gyermek tömegsírt tárnak fel. Több ezres település nyomai Mint a szakember rámutatott, a római katonai táborokban általában ezer katona szolgált és mellette mindig egy élénk kereskedelmi tevékenységet folytató település alakult ki, amelynek lakói a katonák ellátását is biztosították.

Nicoleta Man a feltárás vezetője

Feltételezések szerint járványban halhattak meg a gyermekek, azért kerültek közös sírba.

Egyelőre húsz gyermekcsontvázat azonosítottak, ezeket beviszik a múzeumhoz,

ott tovább tanulmányozzák és majd lehetőség szerint ki is állítják. Ha lesz pénzforrásuk, akkor talán azt is meg tudják mondani a csontok vizsgálata nyomán, hogy milyen betegségben haltak meg a gyermekek. Hirdetés A gyermekek tömegsírját feltáró 21 éves Gherman Cristian arról beszélt, hogy munkája közben gyakran mély szomorúság keríti hatalmába.

Gherman Cristian a gyermeksírokat tárja fel

Bár igyekszik teljes figyelmét a csontok szakszerű és épségben történő kiemelésére összpontosítani, elmondása szerint nehéz elvonatkoztatnia attól a gondolattól, hogy a gyermekek bizonyára sokat szenvedtek, és szeretteik is gyászolták őket. Tőle megtudtuk, hogy

a csontok egy részét károsította a kotrógép, amikor felmarta a földet, de azért többségük ép maradt.

A helyszínen több cserépedényt is találtak, ezek egy része alig harminc centiméterre volt a föld felszínétől, így a szakemberek azt feltételezik, hogy a környéken, a mezőgazdasági munkák során sok minden megsemmisülhetett.

