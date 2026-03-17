Gyermekek tömegsírjára is rátaláltak a feltárt római kori temetőben

A múzeumba viszik a csontvázakat

A múzeumba viszik a csontvázakat

Fotó: Haáz Vince

Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.

Simon Virág

2026. március 17., 17:082026. március 17., 17:08

Az 1960-as években a Marosvásárhely és Maroskeresztúr határában levő vegyipari kombinát építésekor kiderült, hogy valamikor ott egy római castrum, azaz katonai tábor volt. Bár akkor másak voltak a örökségvédelmi előírások, a megyei múzeumhoz számos, épen megtalált tárgyat bevittek az ott dolgozó munkások.

Egy bő hónapja dolgoznak már

Tavaly, amikor a Maroskeresztúrt és a várost összekötő, a kombinát mögött vezető utat javították, akkor is római településre utaló tárgyakat találtak. Az út szomszédságában egy magánvállalkozó egy kavicsbányát akar létrehozni és tudta, hogy védett területen fog dolgoztatni, így

még mielőtt ledózerolta volna a telket, hívta a régészeket, hogy végezzék el a törvény által előírt feltárásokat.

Bereczki Sándor, a múzeum régésze a Székelyhonnak elmondta, hogy a római település egy részletét is megtalálták: tárológödröket, valamint kavics- és agyagnyerő gödröket tártak fel.

Ezeket már abban a korban visszatöltötték, így azokba belekerült a kor szemetéből is, amiből kiderül, hogyan éltek akkor az emberek. A szakembertől megtudtuk továbbá azt is, hogy a kavicsbányát egy öt hektáros területre tervezték, ezt

részletekben fogják feltárni: amikor egy-egy részét leletmentesítik, akkor átadják a vállalkozónak, hogy ő is tudja folytatni a kivitelezést.

Egy-egy sír feltárása átlagosan fél napig tart, de ahol nemcsak csontváz, hanem más tárgyak is vannak, arra több napot kell szánni.

Római temetőre bukkantak Maroskeresztúron

Temetőt találtak

Kedden délelőtt a helyszínen több elkerített helyen zajlott a feltárás. Mint a Maros Megyei Múzeum Régészeti Osztályának és a jelenlegi feltárásnak a vezetője, Nicoleta Man elmondta,

megtalálták az első római temetőt Maros megyében.

Marovécsen és Mikházán a katonai tábor és a mellette levő település maradványait találták meg, itt azonban rábukkantak a temetőre is.

Húsz gyermek csontvázát emelik ki a földből

Február közepétől dolgoznak és több felnőtt sírt találtak, amelyekben ép csontvázak és különböző temetkezési tárgyak voltak. Jelenleg többek között egy gyermek tömegsírt tárnak fel.

Több ezres település nyomai

Mint a szakember rámutatott, a római katonai táborokban általában ezer katona szolgált és mellette mindig egy élénk kereskedelmi tevékenységet folytató település alakult ki, amelynek lakói a katonák ellátását is biztosították.

Nicoleta Man a feltárás vezetője

Feltételezések szerint járványban halhattak meg a gyermekek, azért kerültek közös sírba.

Egyelőre húsz gyermekcsontvázat azonosítottak, ezeket beviszik a múzeumhoz,

ott tovább tanulmányozzák és majd lehetőség szerint ki is állítják. Ha lesz pénzforrásuk, akkor talán azt is meg tudják mondani a csontok vizsgálata nyomán, hogy milyen betegségben haltak meg a gyermekek.

A gyermekek tömegsírját feltáró 21 éves Gherman Cristian arról beszélt, hogy munkája közben gyakran mély szomorúság keríti hatalmába.

Gherman Cristian a gyermeksírokat tárja fel

Bár igyekszik teljes figyelmét a csontok szakszerű és épségben történő kiemelésére összpontosítani, elmondása szerint nehéz elvonatkoztatnia attól a gondolattól, hogy a gyermekek bizonyára sokat szenvedtek, és szeretteik is gyászolták őket. Tőle megtudtuk, hogy

a csontok egy részét károsította a kotrógép, amikor felmarta a földet, de azért többségük ép maradt.

A helyszínen több cserépedényt is találtak, ezek egy része alig harminc centiméterre volt a föld felszínétől, így a szakemberek azt feltételezik, hogy a környéken, a mezőgazdasági munkák során sok minden megsemmisülhetett.

Sok türelem kell az alapos munkához

Egy sír feltárása nem egyszerű munka

A felső földréteget exkavátorral szedik fel

Több helyszínen ásnak a szakemberek és önkéntesek

Marosszék Régészet
2026. március 17., kedd

Lakóház gyulladt ki Dicsőszentmártonban

Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetében Dicsőszentmártonban, személyi sérülés nem történt.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

A szabadság munkával terhes kötelesség

Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Hány játékterem működik Marosvásárhelyen?

Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.

2026. március 14., szombat

2026. március 13., péntek

Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

2026. március 13., péntek

