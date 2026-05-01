Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót

Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.

Simon Virág 2026. május 01., 16:04

Május elsején reggel Marosvásárhelyen a fagypontot közelítette a hőmérséklet, napközben pedig legfeljebb 15 Celsius-fokot jeleztek előre, vagyis semmiképp sem strandolásra alkalmas az idő. A korábbi években is előfordult hasonló időjárás, de sokkal nagyobb meleg is, amikor a legmerészebbek már a medencékben is megmártóztak. A medencék most üresek, a hivatalos idénynyitót május végére tervezik.

A játszótér napokon belül elkészül A negyvenkét hektáron fekvő Víkendtelepet szinte egész évben használják: télen is kisétálnak ide az emberek, ha az időjárás engedi, a gyermekek pedig a játszótereket használják.

Jelenleg azonban a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van.

Mint Nagy Botond, a Víkendtelep igazgatója a Székelyhonnak elmondta, május 4-re, keddre ígérte a cég a munkálatok befejezését.

„Tavaly októberben a kormány felfüggesztette a szerződéskötéseket, így nem tudtunk időben szakcéget megfogadni a munkálatokhoz. A tél is a szokásosnál később ért véget, így kicsit megcsúsztak a játszótéren végzett munkálatok. Fontos, hogy biztonságos legyen minden játszóeszköz, ezért alaposan felújítunk mindent” – mondta. A medencéket május végére töltik fel Egyelőre a medencék üresek, de az igazgatótól megtudtuk, hogy május végére, amikorra a hivatalos nyitást tervezik, feltöltik őket.

A gyermekmedencéből lebontották a régi, elavult, balesetveszélyes csúszdát,

helyébe egy kis gyermekszigetet terveznek, ahol óriási, vizet spiccelő virágok is lesznek.

Nagy Botond beszámolt arról, hogy amint elfogadják a helyi költségvetést, és megkapják a szükséges forrásokat,

lebontatják az ötvenméteres olimpiai medencét fedő,

kihasználatlan sátortetőt. Ezt a részt elkerítik, így idén nem lehet majd használni. Jövőre nagyszabású terveik vannak, de ezek megvalósítása pénzfüggő.

A csónakázó részben tiszta A Víkendtelepet körülölelő csónakázó tisztítása évek óta gondot jelent. Tavaly azt tervezték, hogy a Sapientia EMTE tájépítészei segítenek egy alternatív tisztítási megoldással, de ezt végül nem sikerült megvalósítani.

Nemcsak mindent elárasztó növényzet van a vízben, hanem halak és békák is, így nem lehetett egyszerűen kiirtani a növényeket

– magyarázta Nagy Botond. Azt is elmondta, a csónakázó egyik részét a vízügytől bérelt géppel kitisztították, a fennmaradó rész befejezéséhez pedig a városi költségvetés elfogadására várnak.

Az igazgató kifejtette, a teljes csónakázó tisztítása legalább ötszázezer lejbe kerül, de ezzel a módszerrel pár évre megoldódna a mindent elborító növényzet kérdése. A végső megoldás az lenne, hogy az egész csónakázó alját leaszfaltozzák, megakadályozva a növények szaporodását, ez azonban óriási költséggel járna. Kihasználják a nagy zöldövezetet A Víkendtelep vezetője arról is beszélt, hogy az elkerített, medencés rész mellett nagy zöldövezet tartozik a telephez, amit szeretnének kihasználni.

Tavaly már volt erre próbálkozásuk: különböző szabadidős tevékenységeket szerveztek, helyet adtak például a nemzetközi kutyakiállításnak is.

A tízhektáros területen egy előadásokra, koncertekre és filmvetítésekre alkalmas placcot szeretnének létrehozni, ahol akár bulikat is lehetne szervezni a fiataloknak.

Ami a vendéglőket és falatozókat illeti, Nagy Botond örömmel mondta, hogy sikerült hosszú távra rendezni a helyek bérlését, és az érdekelt egységek 15 éves szerződést köthettek a városházával. Ez biztonságot jelent számukra, így ők is nagy erőkkel készülnek a nyitásra.

„Tavaly 135 ezer látogatónk volt, idén szeretnénk ezt a számot növelni.

Családbarát Víkendtelepet akarunk, ahol mindenki jól érzi magát, ahol lehet strandolni, játszani, sportolni.

Idén május végére tervezzük a nyitást, és reméljük, hogy jó idő lesz egész nyáron" – mondta, emlékeztetve, hogy a helyi tanács tavalyi döntése alapján idén drágultak a belépőjegyek: a felnőttek a tavalyi 20 lej helyett 30 lejt, a gyerekek 10 lej helyett 15 lejt kell fizessenek. A parkolás továbbra is ingyenes lesz.

