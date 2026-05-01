Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót

Várhatóan május végére töltik fel a medencéket
Fotó: Haáz Vince
Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.
2026. május 01., 16:042026. május 01., 16:04
Május elsején reggel Marosvásárhelyen a fagypontot közelítette a hőmérséklet, napközben pedig legfeljebb 15 Celsius-fokot jeleztek előre, vagyis semmiképp sem strandolásra alkalmas az idő. A korábbi években is előfordult hasonló időjárás, de sokkal nagyobb meleg is, amikor a legmerészebbek már a medencékben is megmártóztak. A medencék most üresek, a hivatalos idénynyitót május végére tervezik.
A negyvenkét hektáron fekvő Víkendtelepet szinte egész évben használják: télen is kisétálnak ide az emberek, ha az időjárás engedi, a gyermekek pedig a játszótereket használják.
Mint Nagy Botond, a Víkendtelep igazgatója a Székelyhonnak elmondta, május 4-re, keddre ígérte a cég a munkálatok befejezését.
Még javában dolgoznak a játszótéren, hogy biztonságos legyen
„Tavaly októberben a kormány felfüggesztette a szerződéskötéseket, így nem tudtunk időben szakcéget megfogadni a munkálatokhoz. A tél is a szokásosnál később ért véget, így kicsit megcsúsztak a játszótéren végzett munkálatok. Fontos, hogy biztonságos legyen minden játszóeszköz, ezért alaposan felújítunk mindent” – mondta.
Egyelőre a medencék üresek, de az igazgatótól megtudtuk, hogy május végére, amikorra a hivatalos nyitást tervezik, feltöltik őket.
helyébe egy kis gyermekszigetet terveznek, ahol óriási, vizet spiccelő virágok is lesznek.
A gyermekmedencében kis szigetet alakítanak ki
Nagy Botond beszámolt arról, hogy amint elfogadják a helyi költségvetést, és megkapják a szükséges forrásokat,
Ezt a részt elkerítik, így idén nem lehet majd használni. Jövőre nagyszabású terveik vannak, de ezek megvalósítása pénzfüggő.
A sátortetőt is lebontják
A Víkendtelepet körülölelő csónakázó tisztítása évek óta gondot jelent. Tavaly azt tervezték, hogy a Sapientia EMTE tájépítészei segítenek egy alternatív tisztítási megoldással, de ezt végül nem sikerült megvalósítani.
– magyarázta Nagy Botond. Azt is elmondta, a csónakázó egyik részét a vízügytől bérelt géppel kitisztították, a fennmaradó rész befejezéséhez pedig a városi költségvetés elfogadására várnak.
Az igazgató kifejtette, a teljes csónakázó tisztítása legalább ötszázezer lejbe kerül, de ezzel a módszerrel pár évre megoldódna a mindent elborító növényzet kérdése. A végső megoldás az lenne, hogy az egész csónakázó alját leaszfaltozzák, megakadályozva a növények szaporodását, ez azonban óriási költséggel járna.
A Víkendtelep vezetője arról is beszélt, hogy az elkerített, medencés rész mellett nagy zöldövezet tartozik a telephez, amit szeretnének kihasználni.
Tavaly már volt erre próbálkozásuk: különböző szabadidős tevékenységeket szerveztek, helyet adtak például a nemzetközi kutyakiállításnak is.
Ami a vendéglőket és falatozókat illeti, Nagy Botond örömmel mondta, hogy sikerült hosszú távra rendezni a helyek bérlését, és az érdekelt egységek 15 éves szerződést köthettek a városházával. Ez biztonságot jelent számukra, így ők is nagy erőkkel készülnek a nyitásra.
Nagy Botond, a Víkendtelep igazgatója
„Tavaly 135 ezer látogatónk volt, idén szeretnénk ezt a számot növelni.
Idén május végére tervezzük a nyitást, és reméljük, hogy jó idő lesz egész nyáron" – mondta, emlékeztetve, hogy a helyi tanács tavalyi döntése alapján idén drágultak a belépőjegyek: a felnőttek a tavalyi 20 lej helyett 30 lejt, a gyerekek 10 lej helyett 15 lejt kell fizessenek. A parkolás továbbra is ingyenes lesz.
Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Lomtalanítási és textilhulladék-gyűjtési kampány indul május elsején Marosvásárhelyen – újdonságként idén veszélyes hulladékok is leadhatók. Az akció egy hónapig tart, minden városrészen három napig lesznek elérhetők a gyűjtőpontok.
Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.
Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.
Szaporodott a marosvásárhelyi állatkert állománya az elmúlt hetekben, több kis állat is megszületett. Május elsején, pénteken is meg lehet nézni ezeket.
Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.
Háztartási melléképület gyulladt ki Makfalván szerdán este, egy ember megsérült, egy állat pedig elpusztult.
Felborult és lesodródott az útról egy személyautó csütörtök délután Szásznádas közelében. A balesetben két felnőtt és két gyerek sérült meg.
Az EDDA Művek legendás dalaira épülő rockmusical, A Kör május 16-án Marosvásárhelyen is megtekinthető lesz a Simon László Sportcsarnokban, ráadásul ingyenesen, csak helyjegyet kell váltani.
