Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót

Várhatóan május végére töltik fel a medencéket

Várhatóan május végére töltik fel a medencéket

Fotó: Haáz Vince

Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.

Simon Virág

2026. május 01., 16:042026. május 01., 16:04

2026. május 01., 16:20

Május elsején reggel Marosvásárhelyen a fagypontot közelítette a hőmérséklet, napközben pedig legfeljebb 15 Celsius-fokot jeleztek előre, vagyis semmiképp sem strandolásra alkalmas az idő. A korábbi években is előfordult hasonló időjárás, de sokkal nagyobb meleg is, amikor a legmerészebbek már a medencékben is megmártóztak. A medencék most üresek, a hivatalos idénynyitót május végére tervezik.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A játszótér napokon belül elkészül

A negyvenkét hektáron fekvő Víkendtelepet szinte egész évben használják: télen is kisétálnak ide az emberek, ha az időjárás engedi, a gyermekek pedig a játszótereket használják.

Jelenleg azonban a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van.

Mint Nagy Botond, a Víkendtelep igazgatója a Székelyhonnak elmondta, május 4-re, keddre ígérte a cég a munkálatok befejezését.

Még javában dolgoznak a játszótéren, hogy biztonságos legyen • Fotó: Haáz Vince Galéria

Még javában dolgoznak a játszótéren, hogy biztonságos legyen

Fotó: Haáz Vince

„Tavaly októberben a kormány felfüggesztette a szerződéskötéseket, így nem tudtunk időben szakcéget megfogadni a munkálatokhoz. A tél is a szokásosnál később ért véget, így kicsit megcsúsztak a játszótéren végzett munkálatok. Fontos, hogy biztonságos legyen minden játszóeszköz, ezért alaposan felújítunk mindent” – mondta.

A medencéket május végére töltik fel

Egyelőre a medencék üresek, de az igazgatótól megtudtuk, hogy május végére, amikorra a hivatalos nyitást tervezik, feltöltik őket.

A gyermekmedencéből lebontották a régi, elavult, balesetveszélyes csúszdát,

helyébe egy kis gyermekszigetet terveznek, ahol óriási, vizet spiccelő virágok is lesznek.

A gyermekmedencében kis szigetet alakítanak ki • Fotó: Haáz Vince Galéria

A gyermekmedencében kis szigetet alakítanak ki

Fotó: Haáz Vince

Nagy Botond beszámolt arról, hogy amint elfogadják a helyi költségvetést, és megkapják a szükséges forrásokat,

lebontatják az ötvenméteres olimpiai medencét fedő,
kihasználatlan sátortetőt.

Ezt a részt elkerítik, így idén nem lehet majd használni. Jövőre nagyszabású terveik vannak, de ezek megvalósítása pénzfüggő.

A sátortetőt is lebontják • Fotó: Haáz Vince Galéria

A sátortetőt is lebontják

Fotó: Haáz Vince

A csónakázó részben tiszta

A Víkendtelepet körülölelő csónakázó tisztítása évek óta gondot jelent. Tavaly azt tervezték, hogy a Sapientia EMTE tájépítészei segítenek egy alternatív tisztítási megoldással, de ezt végül nem sikerült megvalósítani.

Nemcsak mindent elárasztó növényzet van a vízben, hanem halak és békák is, így nem lehetett egyszerűen kiirtani a növényeket

– magyarázta Nagy Botond. Azt is elmondta, a csónakázó egyik részét a vízügytől bérelt géppel kitisztították, a fennmaradó rész befejezéséhez pedig a városi költségvetés elfogadására várnak.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az igazgató kifejtette, a teljes csónakázó tisztítása legalább ötszázezer lejbe kerül, de ezzel a módszerrel pár évre megoldódna a mindent elborító növényzet kérdése. A végső megoldás az lenne, hogy az egész csónakázó alját leaszfaltozzák, megakadályozva a növények szaporodását, ez azonban óriási költséggel járna.

Kihasználják a nagy zöldövezetet

A Víkendtelep vezetője arról is beszélt, hogy az elkerített, medencés rész mellett nagy zöldövezet tartozik a telephez, amit szeretnének kihasználni.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Tavaly már volt erre próbálkozásuk: különböző szabadidős tevékenységeket szerveztek, helyet adtak például a nemzetközi kutyakiállításnak is.

A tízhektáros területen egy előadásokra, koncertekre és filmvetítésekre alkalmas placcot szeretnének létrehozni, ahol akár bulikat is lehetne szervezni a fiataloknak.

Ami a vendéglőket és falatozókat illeti, Nagy Botond örömmel mondta, hogy sikerült hosszú távra rendezni a helyek bérlését, és az érdekelt egységek 15 éves szerződést köthettek a városházával. Ez biztonságot jelent számukra, így ők is nagy erőkkel készülnek a nyitásra.

Nagy Botond, a Víkendtelep igazgatója • Fotó: Haáz Vince Galéria

Nagy Botond, a Víkendtelep igazgatója

Fotó: Haáz Vince

„Tavaly 135 ezer látogatónk volt, idén szeretnénk ezt a számot növelni.

Családbarát Víkendtelepet akarunk, ahol mindenki jól érzi magát, ahol lehet strandolni, játszani, sportolni.

Idén május végére tervezzük a nyitást, és reméljük, hogy jó idő lesz egész nyáron" – mondta, emlékeztetve, hogy a helyi tanács tavalyi döntése alapján idén drágultak a belépőjegyek: a felnőttek a tavalyi 20 lej helyett 30 lejt, a gyerekek 10 lej helyett 15 lejt kell fizessenek. A parkolás továbbra is ingyenes lesz.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Székelyhon

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
Székelyhon

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Székely Sport

Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Megszűnt az autonómiatörekvések segítését szívügyének tartó Szili Katalin megbízatása
Krónika

Megszűnt az autonómiatörekvések segítését szívügyének tartó Szili Katalin megbízatása
Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Székely Sport

Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
A rovat további cikkei

2026. május 01., péntek

Marosvásárhelyi kórházból szökött meg egy beteg, keresi a rendőrség

Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen.

Marosvásárhelyi kórházból szökött meg egy beteg, keresi a rendőrség
Marosvásárhelyi kórházból szökött meg egy beteg, keresi a rendőrség
2026. május 01., péntek

Marosvásárhelyi kórházból szökött meg egy beteg, keresi a rendőrség
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Indul a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen

Lomtalanítási és textilhulladék-gyűjtési kampány indul május elsején Marosvásárhelyen – újdonságként idén veszélyes hulladékok is leadhatók. Az akció egy hónapig tart, minden városrészen három napig lesznek elérhetők a gyűjtőpontok.

Indul a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
Indul a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
2026. május 01., péntek

Indul a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
2026. április 30., csütörtök

Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be

Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.

Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be
Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be
2026. április 30., csütörtök

Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be
2026. április 30., csütörtök

Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél

Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.

Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél
Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél
2026. április 30., csütörtök

Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél
2026. április 30., csütörtök

Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben

Szaporodott a marosvásárhelyi állatkert állománya az elmúlt hetekben, több kis állat is megszületett. Május elsején, pénteken is meg lehet nézni ezeket.

Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben
Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben
2026. április 30., csütörtök

Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben
2026. április 30., csütörtök

Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.

Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen
Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen
2026. április 30., csütörtök

Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen
2026. április 30., csütörtök

Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban

Háztartási melléképület gyulladt ki Makfalván szerdán este, egy ember megsérült, egy állat pedig elpusztult.

Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban
Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban
2026. április 30., csütörtök

Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban
2026. április 29., szerda

Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó

Felborult és lesodródott az útról egy személyautó csütörtök délután Szásznádas közelében. A balesetben két felnőtt és két gyerek sérült meg.

Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó
Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó
2026. április 29., szerda

Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó
2026. április 29., szerda

Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical

Az EDDA Művek legendás dalaira épülő rockmusical, A Kör május 16-án Marosvásárhelyen is megtekinthető lesz a Simon László Sportcsarnokban, ráadásul ingyenesen, csak helyjegyet kell váltani.

Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical
Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical
2026. április 29., szerda

Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical
