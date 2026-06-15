Megtalálták a kiskaput a fesztiválok támogatására

A Vibe fesztivál a város és a megye támogatását is élvezte az előző években
Fotó: Vibe Festival/Facebook
Módosította a kulturális események támogatási szabályzatát Marosvásárhely képviselő-testülete, így a nagy fesztiválokat ezentúl nem partneri szerződéssel, hanem pályázati úton támogathatják a költségvetésből. A megyei tanácsnál még keresik a megoldást.
A számvevőszék vizsgálata szabálytalannak minősítette a marosvásárhelyi és a Maros megyei önkormányzatnál is alkalmazott módszert, amely szerint a nagyobb lélegzetű fesztiváloknak, kulturális programoknak nem pályázat, hanem partneri szerződés alapján ítéltek oda nagyobb pénzösszegeket.
Ezeket a partneri szerződéseket az előző években a költségvetés elfogadása után bírálták el a városi és a megyei tanácsosok, majd meg is kötötték a szerződéseket a szervezőkkel.
Marosvásárhelyen megtalálták a kiskaput, hogy továbbra is támogatni lehessen a nagy érdeklődésre számot tartó eseményeket, mint például a Vásárhelyi Forgatag vagy a Vibe fesztivál. Módosították a kulturális események támogatását előíró szabályzatot, és ki is egészítették azt, így
A kisebb összegeket eddig is pályázaton kaphatták meg a különböző iskolák, kulturális egyesületek, amatőr sportklubok.
Hétfőn soron kívüli tanácsülésre hívták össze a helyi önkormányzati képviselőket, hogy szavazzanak a szabályzat módosításáról. Délelőtt, a tanácsülést megelőzően a költségvetési bizottság összeült, és több módosító javaslatot fogalmazott meg. Többek között azt, hogy
Korábban az szerepelt, hogy a pályázatokról kizárólag a helyi tanácsosok döntenek.
A nagy fesztiválok nagy tömegeket vonzanak Marosvásárhelyre
Fotó: Vibe Festival/Facebook
A szavazás előtt a Szabad Emberek Pártjának (POL) egyik képviselője, Dan Maşca törvénytelennek nevezte a szabályzatot, mert véleménye szerint a városvezetés továbbra is kettős mércét alkalmaz: külön kritériumoknak kell megfelelniük a kisebb és a nagyobb kulturális eseményeknek. Nem tartotta jónak azt sem, hogy a nagylélegzetű kulturális pályázatokat havonta fogadják, értékelik és támogatják, míg a kisebbekre félévente lehet pályázni.
A tanácsosok nagy többsége elfogadta a költségvetési bizottság javaslatát, és megszavazta a határozatot. Ha a prefektusi hivatal törvényesnek minősíti, akkor közzéteszik a kiírást, az érintettek pedig benyújthatják pályázataikat, és pénzt kérhetnek a helyi költségvetésből.
Megkérdeztük a Maros Megyei Tanácsot, hogy ott találtak-e már megoldást a partneri szerződések helyettesítésére, hiszen több olyan fesztivál és esemény is van, amelyet idén nyárra beterveztek, és támogatásra várnak. Az intézmény sajtóirodája a Székelyhonnal annyit közölt, hogy
Megvizsgálják azt a megoldást is, amelyet a városi önkormányzat talált – tette hozzá.
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