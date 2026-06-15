Megtalálták a kiskaput a fesztiválok támogatására

A Vibe fesztivál a város és a megye támogatását is élvezte az előző években

Módosította a kulturális események támogatási szabályzatát Marosvásárhely képviselő-testülete, így a nagy fesztiválokat ezentúl nem partneri szerződéssel, hanem pályázati úton támogathatják a költségvetésből. A megyei tanácsnál még keresik a megoldást.

Simon Virág 2026. június 15., 16:012026. június 15., 16:01

A számvevőszék vizsgálata szabálytalannak minősítette a marosvásárhelyi és a Maros megyei önkormányzatnál is alkalmazott módszert, amely szerint a nagyobb lélegzetű fesztiváloknak, kulturális programoknak nem pályázat, hanem partneri szerződés alapján ítéltek oda nagyobb pénzösszegeket. Hirdetés Ezeket a partneri szerződéseket az előző években a költségvetés elfogadása után bírálták el a városi és a megyei tanácsosok, majd meg is kötötték a szerződéseket a szervezőkkel. Mi a megoldás? Marosvásárhelyen megtalálták a kiskaput, hogy továbbra is támogatni lehessen a nagy érdeklődésre számot tartó eseményeket, mint például a Vásárhelyi Forgatag vagy a Vibe fesztivál. Módosították a kulturális események támogatását előíró szabályzatot, és ki is egészítették azt, így

ezután nem partneri szerződés alapján, hanem pályázat nyomán ítélik oda a nagy összegeket is.

A kisebb összegeket eddig is pályázaton kaphatták meg a különböző iskolák, kulturális egyesületek, amatőr sportklubok. Nem mindenki elégedett Hétfőn soron kívüli tanácsülésre hívták össze a helyi önkormányzati képviselőket, hogy szavazzanak a szabályzat módosításáról. Délelőtt, a tanácsülést megelőzően a költségvetési bizottság összeült, és több módosító javaslatot fogalmazott meg. Többek között azt, hogy

a pályázatokat elbíráló bizottságban három szakember és két tanácsos legyen.

Korábban az szerepelt, hogy a pályázatokról kizárólag a helyi tanácsosok döntenek.

A nagy fesztiválok nagy tömegeket vonzanak Marosvásárhelyre Fotó: Vibe Festival/Facebook

A szavazás előtt a Szabad Emberek Pártjának (POL) egyik képviselője, Dan Maşca törvénytelennek nevezte a szabályzatot, mert véleménye szerint a városvezetés továbbra is kettős mércét alkalmaz: külön kritériumoknak kell megfelelniük a kisebb és a nagyobb kulturális eseményeknek. Nem tartotta jónak azt sem, hogy a nagylélegzetű kulturális pályázatokat havonta fogadják, értékelik és támogatják, míg a kisebbekre félévente lehet pályázni. A megyei önkormányzat még keresi a lehetőséget A tanácsosok nagy többsége elfogadta a költségvetési bizottság javaslatát, és megszavazta a határozatot. Ha a prefektusi hivatal törvényesnek minősíti, akkor közzéteszik a kiírást, az érintettek pedig benyújthatják pályázataikat, és pénzt kérhetnek a helyi költségvetésből. Megkérdeztük a Maros Megyei Tanácsot, hogy ott találtak-e már megoldást a partneri szerződések helyettesítésére, hiszen több olyan fesztivál és esemény is van, amelyet idén nyárra beterveztek, és támogatásra várnak. Az intézmény sajtóirodája a Székelyhonnal annyit közölt, hogy

egyelőre nem született meg a megoldás a nagy pályázatok, projektek támogatására.