Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Vissza kellett térjenek a partnerségi szerződésekre
Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.
A partnerségi megállapodásokra vonatkozó tanácsi határozatot a költségvetéssel egy időben fogadták el a Maros megyei tanácsosok, ennek alapján jelentős támogatást nyújtottak volna különböző eseményeknek és fesztiváloknak. A testület csütörtökön, a májusi ülésen azonban visszatért a kérdésre, és visszavonta a határozatot. Utánajártunk, hogy miért döntött így a képviselő-testület.
A döntés összesen 145 civil szervezetet és egyesületet érint, amelyek idén is támogatásban részesültek volna. Ezek között
Ilyen például a Vásárhelyi Forgatag, amelynek a megyei tanács 280 ezer lejes támogatást adott volna, emellett a gyermekprogramokért felelős Parapács Egyesület újabb 110 ezer lejt kapott volna.
az utcazene fesztivál 130 000 lejre, a Transilvania Triatlon verseny 150 000 lejre, a Maris Fest pedig 230 000 lejre. Ez utóbbit a motorosok szervezték évek óta, és már be is jelentették, hogy idén elmarad a találkozó és a fesztivál támogatók hiányában.
Támogatás hiányában a motoros fesztivált nem szervezik meg
A Székelyhonnak Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke kifejtette: a Számvevőszék idén március és május között végzett ellenőrzést a megyei tanácsnál. Bár a kulturális, közösségi és más közérdekű rendezvények partnerségi alapon történő támogatása hosszú évek óta bevett gyakorlat országszerte,
Olyan megoldást várnak el, amely még jobban biztosítja az átláthatóságot és a nyilvánosságot.
Péter Ferenc: célunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtaláljuk a jogilag is stabil megoldást
„Fontos hangsúlyozni, hogy a partnerségi projektekre elkülönített összegeket egyelőre nem csoportosítjuk át. A megyei tanács jogi osztálya részletesen elemezni fogja a Számvevőszék észrevételeit, amint azokat írásban is megkapjuk. Ennek alapján megvizsgáljuk, milyen jogszabályi előírások és milyen kritériumrendszer mentén lehet egy új, minden szempontból megfelelő támogatási keretet kialakítani.
– hangsúlyozta Péter Ferenc.
A nagyobb lélegzetű fesztiválokat és sporteseményeket a marosvásárhelyi önkormányzat is hathatósan támogatta. A városi tanácsosok egyelőre még nem tűzték napirendre a partnerségi szerződésekre vonatkozó tervezetet, éppen amiatt, hogy ott is vizsgálódott a számvevőszék, és szinte biztos, hogy a megyei tanácséhoz hasonló kéréseket fogalmaztak meg.
A megyei tanácsosok csütörtökön jóváhagyták a nonprofit tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati eljárást. Mint ismert, a megyei önkormányzat minden évben kihirdeti a pályázati lehetőséget, amelyre kulturális, sport- és szociális tevékenységeket szervező kisebb egyesületek, egyházak nyújthatják be terveiket.
legtöbbször 2–3 ezer lejesek. Idén összesen 800 ezer lejre pályázhatnak a kulturális és sporteseményeket szervező intézmények, szervezetek, 600 ezer lejre az egyházak, míg 800 ezer lejre a szociális ellátást biztosítók.
A pályázatokat május 22-től június 22-ig fogadják a megyei tanács honlapján közzétett irodákban. A döntést a szakbizottságok július 6-án hozzák meg, a szerződéseket pedig augusztus 21-ig kötik meg.
