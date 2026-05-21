Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Vissza kellett térjenek a partnerségi szerződésekre

Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.

Simon Virág 2026. május 21., 17:062026. május 21., 17:06

A partnerségi megállapodásokra vonatkozó tanácsi határozatot a költségvetéssel egy időben fogadták el a Maros megyei tanácsosok, ennek alapján jelentős támogatást nyújtottak volna különböző eseményeknek és fesztiváloknak. A testület csütörtökön, a májusi ülésen azonban visszatért a kérdésre, és visszavonta a határozatot. Utánajártunk, hogy miért döntött így a képviselő-testület. A motoros fesztivált már lefújták A döntés összesen 145 civil szervezetet és egyesületet érint, amelyek idén is támogatásban részesültek volna. Ezek között

kisebb néptáncfesztiválok, vetélkedők, valamint nagyobb lélegzetű, több száz vagy több ezer embert megmozgató események is vannak.

Ilyen például a Vásárhelyi Forgatag, amelynek a megyei tanács 280 ezer lejes támogatást adott volna, emellett a gyermekprogramokért felelős Parapács Egyesület újabb 110 ezer lejt kapott volna.

Jelentős támogatástól esik el a VIBE Fesztivál is, amely 370 000 lejre számíthatott,

az utcazene fesztivál 130 000 lejre, a Transilvania Triatlon verseny 150 000 lejre, a Maris Fest pedig 230 000 lejre. Ez utóbbit a motorosok szervezték évek óta, és már be is jelentették, hogy idén elmarad a találkozó és a fesztivál támogatók hiányában.

Támogatás hiányában a motoros fesztivált nem szervezik meg Fotó: Haáz Vince

Mit mondott a számvevőszék? A Székelyhonnak Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke kifejtette: a Számvevőszék idén március és május között végzett ellenőrzést a megyei tanácsnál. Bár a kulturális, közösségi és más közérdekű rendezvények partnerségi alapon történő támogatása hosszú évek óta bevett gyakorlat országszerte,

az ellenőrök jelezték, hogy szerintük egy egyértelműbb és részletesebben szabályozott keretre van szükség.

Olyan megoldást várnak el, amely még jobban biztosítja az átláthatóságot és a nyilvánosságot.

Péter Ferenc: célunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtaláljuk a jogilag is stabil megoldást Fotó: Haáz Vince

„Fontos hangsúlyozni, hogy a partnerségi projektekre elkülönített összegeket egyelőre nem csoportosítjuk át. A megyei tanács jogi osztálya részletesen elemezni fogja a Számvevőszék észrevételeit, amint azokat írásban is megkapjuk. Ennek alapján megvizsgáljuk, milyen jogszabályi előírások és milyen kritériumrendszer mentén lehet egy új, minden szempontból megfelelő támogatási keretet kialakítani.

Célunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtaláljuk a jogilag is stabil megoldást, és még az idei év folyamán továbbra is támogatni tudjuk a közösség számára fontos rendezvényeket és kezdeményezéseket

– hangsúlyozta Péter Ferenc. Hirdetés A nagyobb lélegzetű fesztiválokat és sporteseményeket a marosvásárhelyi önkormányzat is hathatósan támogatta. A városi tanácsosok egyelőre még nem tűzték napirendre a partnerségi szerződésekre vonatkozó tervezetet, éppen amiatt, hogy ott is vizsgálódott a számvevőszék, és szinte biztos, hogy a megyei tanácséhoz hasonló kéréseket fogalmaztak meg. Jó hír is van A megyei tanácsosok csütörtökön jóváhagyták a nonprofit tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati eljárást. Mint ismert, a megyei önkormányzat minden évben kihirdeti a pályázati lehetőséget, amelyre kulturális, sport- és szociális tevékenységeket szervező kisebb egyesületek, egyházak nyújthatják be terveiket.

Ez – a partnerségi megállapodásokkal ellentétben – jól megindokolt pályázatot és önrészt feltételez, a kiosztott összegek pedig jóval kisebbek,