Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.
Fotó: Olti Angyalka
A helyi és az állami rendőrség, a csendőrség, a katonaság, a katasztrófavédelem, a mentősök, az önkéntes tűzoltók és más, közbiztonságért felelős szervezetek járműveinek felvonulásával kezdődött az ünnep.
A miliciát (románul miliția) a kommunista államrendőrség megnevezésére használták. A Márton Áron téren ugyanakkor standokat állítottak fel, ahol minden hatóság bemutathatta az általa használt eszközöket, illetve népszerűsíthette programjait.
Az esős időjárás miatt a polgármesteri hivatalban tartották meg az ünnepi beszédeket, ahol Katona Lóránt, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség vezetője úgy fogalmazott: „a mai nap leglényegesebb üzenete az, hogy a hatóságok közötti együttműködés nem csak fontos, hanem nélkülözhetetlen”.
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere hangsúlyozta, hogy a közbiztonság nem magától értetődő állapot, hanem a hatóságok elkötelezett, felelősségteljes munkájának eredménye.
– mondta a helyi rendőröknek.
Cosmin Birziche, az állami rendőrség székelyudvarhelyi egységének helyettes vezetője rámutatott, jó érzés volt látni a hatóságok közös felvonulását, hiszen valójában
A rendvédelmi szervek közötti, tiszteleten és szakmaiságon alapuló együttműködés valóban kiemelkedőnek számít – erősítette meg.
Civium Protect díjban részesült Balázsi Hajnalka
„Mi oda megyünk, ahonnan mindenki menekül. Tesszük a dolgunkat, amiért a közösség fenntart. Ennek rendeljük alá a családi életünket is, hogy biztonságos legyen a településünk" – magyarázta Bogdán András, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hagyományőrző Rendőrszázadának parancsnoka.
Ezt követően a Civium Protect-díjat Balázsi Hajnalkának, a helyi rendőrség munkatársának nyújtották át, aki talpraesettségével és segítőkészségével érdemelte ki az elismerést.
A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a rendvédelmi szervekre, majd az Udvarhely Néptáncműhely előadása következett. Később kutyás bemutatót is tartottak a Patkóban.
