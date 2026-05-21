Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 21., 15:382026. május 21., 15:38

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A helyi és az állami rendőrség, a csendőrség, a katonaság, a katasztrófavédelem, a mentősök, az önkéntes tűzoltók és más, közbiztonságért felelős szervezetek járműveinek felvonulásával kezdődött az ünnep.

A felsorakozó autók között érdekességként egy régi milicista Daciát is fel lehetett fedezni.

A miliciát (románul miliția) a kommunista államrendőrség megnevezésére használták. A Márton Áron téren ugyanakkor standokat állítottak fel, ahol minden hatóság bemutathatta az általa használt eszközöket, illetve népszerűsíthette programjait.

Nélkülözhetetlen együttműködés

Az esős időjárás miatt a polgármesteri hivatalban tartották meg az ünnepi beszédeket, ahol Katona Lóránt, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség vezetője úgy fogalmazott: „a mai nap leglényegesebb üzenete az, hogy a hatóságok közötti együttműködés nem csak fontos, hanem nélkülözhetetlen”.

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere hangsúlyozta, hogy a közbiztonság nem magától értetődő állapot, hanem a hatóságok elkötelezett, felelősségteljes munkájának eredménye.

Idézet
Számomra fontos, hogy az önök munkája nemcsak a rend fenntartásáról, hanem közösségépítésről is szól”

– mondta a helyi rendőröknek.

Cosmin Birziche, az állami rendőrség székelyudvarhelyi egységének helyettes vezetője rámutatott, jó érzés volt látni a hatóságok közös felvonulását, hiszen valójában

egy olyan csapatra tekinthettek rá az emberek, amelynek egyetlen célja a lakók biztonságának garantálása.

A rendvédelmi szervek közötti, tiszteleten és szakmaiságon alapuló együttműködés valóban kiemelkedőnek számít – erősítette meg.

Civium Protect díjban részesült Balázsi Hajnalka

Fotó: Olti Angyalka

Akit díjaztak

„Mi oda megyünk, ahonnan mindenki menekül. Tesszük a dolgunkat, amiért a közösség fenntart. Ennek rendeljük alá a családi életünket is, hogy biztonságos legyen a településünk" – magyarázta Bogdán András, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hagyományőrző Rendőrszázadának parancsnoka.

Ezt követően a Civium Protect-díjat Balázsi Hajnalkának, a helyi rendőrség munkatársának nyújtották át, aki talpraesettségével és segítőkészségével érdemelte ki az elismerést.

A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a rendvédelmi szervekre, majd az Udvarhely Néptáncműhely előadása következett. Később kutyás bemutatót is tartottak a Patkóban.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
2026. május 21., csütörtök

Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

