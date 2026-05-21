Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét. Fülöp-Székely Botond 2026. május 21., 15:382026. május 21., 15:38

Fotó: Olti Angyalka

A helyi és az állami rendőrség, a csendőrség, a katonaság, a katasztrófavédelem, a mentősök, az önkéntes tűzoltók és más, közbiztonságért felelős szervezetek járműveinek felvonulásával kezdődött az ünnep.

A felsorakozó autók között érdekességként egy régi milicista Daciát is fel lehetett fedezni.

A miliciát (románul miliția) a kommunista államrendőrség megnevezésére használták. A Márton Áron téren ugyanakkor standokat állítottak fel, ahol minden hatóság bemutathatta az általa használt eszközöket, illetve népszerűsíthette programjait.

Nélkülözhetetlen együttműködés Az esős időjárás miatt a polgármesteri hivatalban tartották meg az ünnepi beszédeket, ahol Katona Lóránt, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség vezetője úgy fogalmazott: „a mai nap leglényegesebb üzenete az, hogy a hatóságok közötti együttműködés nem csak fontos, hanem nélkülözhetetlen”.

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere hangsúlyozta, hogy a közbiztonság nem magától értetődő állapot, hanem a hatóságok elkötelezett, felelősségteljes munkájának eredménye.

Számomra fontos, hogy az önök munkája nemcsak a rend fenntartásáról, hanem közösségépítésről is szól”

– mondta a helyi rendőröknek.

Cosmin Birziche, az állami rendőrség székelyudvarhelyi egységének helyettes vezetője rámutatott, jó érzés volt látni a hatóságok közös felvonulását, hiszen valójában

egy olyan csapatra tekinthettek rá az emberek, amelynek egyetlen célja a lakók biztonságának garantálása.

A rendvédelmi szervek közötti, tiszteleten és szakmaiságon alapuló együttműködés valóban kiemelkedőnek számít – erősítette meg.

Civium Protect díjban részesült Balázsi Hajnalka Fotó: Olti Angyalka

Akit díjaztak „Mi oda megyünk, ahonnan mindenki menekül. Tesszük a dolgunkat, amiért a közösség fenntart. Ennek rendeljük alá a családi életünket is, hogy biztonságos legyen a településünk" – magyarázta Bogdán András, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hagyományőrző Rendőrszázadának parancsnoka. Ezt követően a Civium Protect-díjat Balázsi Hajnalkának, a helyi rendőrség munkatársának nyújtották át, aki talpraesettségével és segítőkészségével érdemelte ki az elismerést.

A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a rendvédelmi szervekre, majd az Udvarhely Néptáncműhely előadása következett. Később kutyás bemutatót is tartottak a Patkóban.

