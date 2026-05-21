Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.
Az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség, a CNSLR – Frăția Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége (CSDR) és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség csütörtöki közös közleményükben hangsúlyozták, hogy
bár az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt vállalásnak megfelelően augusztus végéig el kell fogadni az új egységes bértörvényt,
ennek tervezetét még nem tették közzé, és az illetékes minisztériumok nem kezdeményeztek egyeztetéseket ezzel kapcsolatban.
A szakszervezetek felhívták a figyelmet arra is, hogy a bértörvény átfogó, koherens megközelítést igényel, nem a politikai konjunktúra szülte, önállóan kezelt és a parlamentben egyenként előterjesztett javaslatokból kell összeállnia – ismerteti az Agerpres.
Ennélfogva az érdekvédelmi szervezetek követelik az illetékesektől, hogy
„A bérreformot nem lehet zárt irodákban, átláthatatlan és elhamarkodott döntésekkel megvalósítani. Valódi, felelős és őszinte társadalmi párbeszédet követelünk, amelyben a munkavállalók és a szociális partnerek véleményét nem mellőzik, hanem tiszteletben tartják” – áll a közleményben.
