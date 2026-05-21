Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

Székelyhon

2026. május 21., 11:302026. május 21., 11:30

Az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség, a CNSLR – Frăția Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége (CSDR) és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség csütörtöki közös közleményükben hangsúlyozták, hogy

  • bár az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt vállalásnak megfelelően augusztus végéig el kell fogadni az új egységes bértörvényt,

  • ennek tervezetét még nem tették közzé, és az illetékes minisztériumok nem kezdeményeztek egyeztetéseket ezzel kapcsolatban.

A szakszervezetek felhívták a figyelmet arra is, hogy a bértörvény átfogó, koherens megközelítést igényel, nem a politikai konjunktúra szülte, önállóan kezelt és a parlamentben egyenként előterjesztett javaslatokból kell összeállnia – ismerteti az Agerpres.

Ennélfogva az érdekvédelmi szervezetek követelik az illetékesektől, hogy

hozzák nyilvánosságra a törvénytervezetet, az érintett minisztériumok pedig haladéktalanul kezdjék el az egyeztetéseket a szakszervezetekkel.

„A bérreformot nem lehet zárt irodákban, átláthatatlan és elhamarkodott döntésekkel megvalósítani. Valódi, felelős és őszinte társadalmi párbeszédet követelünk, amelyben a munkavállalók és a szociális partnerek véleményét nem mellőzik, hanem tiszteletben tartják” – áll a közleményben.

Belföld Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 21., csütörtök

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

