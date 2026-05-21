Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Lábbuszos gyerekek és kísérők jelenlétében tartották meg az ötödik születésnapot

Lábbuszos gyerekek és kísérők jelenlétében tartották meg az ötödik születésnapot

Fotó: Tuchiluș Alex

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

Farkas Orsolya

2026. május 21., 10:152026. május 21., 10:15

2026. május 21., 11:122026. május 21., 11:12

A gyerekek és kísérőik a reggel nyolc órai iskolakezdés előtt gyülekeztek a főtéren, a Sepsi felirat előtt, amelyet már napokkal korábban sárgába öltöztetett a városháza. Az évforduló alkalmából mindenki gyalog, a lábbuszos egyenruhában érkezett, és

néhány perc alatt több száz fős tömeg alakult a különböző útvonalakról beérkező csoportokból.

Antal Árpád polgármester köszönetet mondott a szervezőknek és résztvevőknek is

Antal Árpád polgármester köszönetet mondott a szervezőknek és résztvevőknek is

Fotó: Tuchiluș Alex

Barcelonáig is elgyalogolhattak volna

A Lábbuszt Kondor Ágota – jelenleg az RMDSZ háromszéki szenátora – álmodta meg, és Buslig Kincső kezdte el megvalósítani 2021-ben, és akkor még nem gondolták, hogy ekkora sikere lesz. Noha eleinte mindössze három útvonallal és nagyjából 60 diákkal indult a kezdeményezés,

mára kialakítottak tíz útvonalat, amelyeken nap mint nap 300 diákot kísérnek el iskolába a felnőttek.

Amint az ünnepségen elhangzott, a program bővülése a gyerekek mellett a szülők és önkéntes kísérők érdeme is, nélkülük nem működhetnének a lábbuszos járatok.

Míg eleinte hatvan diákot kísértek, a program ötödik évében csaknem háromszázat

Míg eleinte hatvan diákot kísértek, a program ötödik évében csaknem háromszázat

Fotó: Tuchiluș Alex

„Tudjátok, hogy mi a legszebb ebben a történetben? Az, hogy mindenki hozzátesz egy kicsit. Egy mosolyt, egy korai ébredést, egy reggeli sétát, egy önkéntes órát, és ettől válik egésszé ez a közösség.

Kisvárosunk példája már túlnőtt Sepsiszentgyörgy határain, már 13 város vette át és követte a mintánkat. A következő célunk pedig az, hogy minél több erdélyi, köztük román többségű városba is eljuttassuk ezt a programot”

– hangsúlyozta Buslig Kincső programfelelős.

Buslig Kincső programfelelős felidézte a kezdeteket

Buslig Kincső programfelelős felidézte a kezdeteket

Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere rövid beszédében köszönetet mondott a Lábbusz ötletgazdájának és felelősének, valamint résztvevőinek is. „Én rendkívül büszke vagyok a városunkra, büszke vagyok Önökre, hiszen egy olyan programot indítottunk el Romániában, amit azóta tucatnyian vettek át” – emelte ki.

Az elmúlt 5 évben több mint ezer önkéntes kísérő segítette a sepsiszentgyörgyi gyalogos iskolabuszt.

A tíz útvonal összesen mintegy 17 kilométert jelent, így ebben a tanévben, 149 iskolai nap alatt a gyerekek közösen több mint 2500 kilométert, és legalább 3,4 millió lépést tettek meg összesen.

Ez akkora távolság, mintha Sepsiszentgyörgyről egészen Barcelonáig sétáltak volna el együtt.

A Z Dance táncosai megmozgatták a gyerekeket iskolakezdés előtt

A Z Dance táncosai megmozgatták a gyerekeket iskolakezdés előtt

Fotó: Tuchiluș Alex

Az évfordulós ünnepségen elismerésben részesítették a támogatókat, partnereket, valamint a kísérőket is – köztük fiatalokat, sőt hetven év körüli, elszánt lábbuszosokat is. Külön kiemelték azokat a kísérőket, akik esőben, hőségben is kitartottak, és szinte minden nap végigjárták az utat a kicsikkel. A mulatságot közös mozgással, zenével zárult.

2026. május 21., csütörtök

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 20., szerda

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Megvolt az utolsó csengőszó a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóinak

Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség

Hatósági felügyelet alá került a Bihar megyei Érbogyoszló RMDSZ-es polgármestere, miután csúszópénz elfogadásán érte tetten az Európai Ügyészség (EPPO).

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjból jövedelmet szerző magánszemélyeknek

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

2026. május 20., szerda

