Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Lábbuszos gyerekek és kísérők jelenlétében tartották meg az ötödik születésnapot
Fotó: Tuchiluș Alex
Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.
2026. május 21., 10:15
A gyerekek és kísérőik a reggel nyolc órai iskolakezdés előtt gyülekeztek a főtéren, a Sepsi felirat előtt, amelyet már napokkal korábban sárgába öltöztetett a városháza. Az évforduló alkalmából mindenki gyalog, a lábbuszos egyenruhában érkezett, és
Antal Árpád polgármester köszönetet mondott a szervezőknek és résztvevőknek is
A Lábbuszt Kondor Ágota – jelenleg az RMDSZ háromszéki szenátora – álmodta meg, és Buslig Kincső kezdte el megvalósítani 2021-ben, és akkor még nem gondolták, hogy ekkora sikere lesz. Noha eleinte mindössze három útvonallal és nagyjából 60 diákkal indult a kezdeményezés,
Amint az ünnepségen elhangzott, a program bővülése a gyerekek mellett a szülők és önkéntes kísérők érdeme is, nélkülük nem működhetnének a lábbuszos járatok.
Míg eleinte hatvan diákot kísértek, a program ötödik évében csaknem háromszázat
„Tudjátok, hogy mi a legszebb ebben a történetben? Az, hogy mindenki hozzátesz egy kicsit. Egy mosolyt, egy korai ébredést, egy reggeli sétát, egy önkéntes órát, és ettől válik egésszé ez a közösség.
– hangsúlyozta Buslig Kincső programfelelős.
Buslig Kincső programfelelős felidézte a kezdeteket
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere rövid beszédében köszönetet mondott a Lábbusz ötletgazdájának és felelősének, valamint résztvevőinek is. „Én rendkívül büszke vagyok a városunkra, büszke vagyok Önökre, hiszen egy olyan programot indítottunk el Romániában, amit azóta tucatnyian vettek át” – emelte ki.
Az elmúlt 5 évben több mint ezer önkéntes kísérő segítette a sepsiszentgyörgyi gyalogos iskolabuszt.
Ez akkora távolság, mintha Sepsiszentgyörgyről egészen Barcelonáig sétáltak volna el együtt.
A Z Dance táncosai megmozgatták a gyerekeket iskolakezdés előtt
Az évfordulós ünnepségen elismerésben részesítették a támogatókat, partnereket, valamint a kísérőket is – köztük fiatalokat, sőt hetven év körüli, elszánt lábbuszosokat is. Külön kiemelték azokat a kísérőket, akik esőben, hőségben is kitartottak, és szinte minden nap végigjárták az utat a kicsikkel. A mulatságot közös mozgással, zenével zárult.
