Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Lábbuszos gyerekek és kísérők jelenlétében tartották meg az ötödik születésnapot

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

Farkas Orsolya 2026. május 21., 10:15

A gyerekek és kísérőik a reggel nyolc órai iskolakezdés előtt gyülekeztek a főtéren, a Sepsi felirat előtt, amelyet már napokkal korábban sárgába öltöztetett a városháza. Az évforduló alkalmából mindenki gyalog, a lábbuszos egyenruhában érkezett, és

néhány perc alatt több száz fős tömeg alakult a különböző útvonalakról beérkező csoportokból.

Antal Árpád polgármester köszönetet mondott a szervezőknek és résztvevőknek is Fotó: Tuchiluș Alex

Barcelonáig is elgyalogolhattak volna A Lábbuszt Kondor Ágota – jelenleg az RMDSZ háromszéki szenátora – álmodta meg, és Buslig Kincső kezdte el megvalósítani 2021-ben, és akkor még nem gondolták, hogy ekkora sikere lesz. Noha eleinte mindössze három útvonallal és nagyjából 60 diákkal indult a kezdeményezés,

mára kialakítottak tíz útvonalat, amelyeken nap mint nap 300 diákot kísérnek el iskolába a felnőttek.

Amint az ünnepségen elhangzott, a program bővülése a gyerekek mellett a szülők és önkéntes kísérők érdeme is, nélkülük nem működhetnének a lábbuszos járatok.

Míg eleinte hatvan diákot kísértek, a program ötödik évében csaknem háromszázat Fotó: Tuchiluș Alex

„Tudjátok, hogy mi a legszebb ebben a történetben? Az, hogy mindenki hozzátesz egy kicsit. Egy mosolyt, egy korai ébredést, egy reggeli sétát, egy önkéntes órát, és ettől válik egésszé ez a közösség.

Kisvárosunk példája már túlnőtt Sepsiszentgyörgy határain, már 13 város vette át és követte a mintánkat. A következő célunk pedig az, hogy minél több erdélyi, köztük román többségű városba is eljuttassuk ezt a programot”

– hangsúlyozta Buslig Kincső programfelelős.

Buslig Kincső programfelelős felidézte a kezdeteket Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere rövid beszédében köszönetet mondott a Lábbusz ötletgazdájának és felelősének, valamint résztvevőinek is. „Én rendkívül büszke vagyok a városunkra, büszke vagyok Önökre, hiszen egy olyan programot indítottunk el Romániában, amit azóta tucatnyian vettek át” – emelte ki. Az elmúlt 5 évben több mint ezer önkéntes kísérő segítette a sepsiszentgyörgyi gyalogos iskolabuszt.

A tíz útvonal összesen mintegy 17 kilométert jelent, így ebben a tanévben, 149 iskolai nap alatt a gyerekek közösen több mint 2500 kilométert, és legalább 3,4 millió lépést tettek meg összesen.

Ez akkora távolság, mintha Sepsiszentgyörgyről egészen Barcelonáig sétáltak volna el együtt.

A Z Dance táncosai megmozgatták a gyerekeket iskolakezdés előtt Fotó: Tuchiluș Alex