Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

Székelyhon 2026. május 20., 20:012026. május 20., 20:01

Az ügyvivő tárcavezető szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, közgazdászként tisztában van azzal, hogy az ilyen jellegű beavatkozások nem kívánatosak és nem tekinthetők normálisnak egy piacgazdaságban, de

az inflációs nyomás és a vásárlóerő jelentős csökkenése továbbra is indokolttá teszi a bizonyos alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Arra az újságírói kérdésre, hogy mi fog történni abban az esetben, ha nem alakul meg az új kormány június 30-ig, Tánczos az felelte,

ezzel a forgatókönyvvel nem számolok. Június végéig meg kell alakulnia az új kormánynak.